Le marché japonais affiche cette semaine une configuration particulièrement révélatrice des dynamiques en cours, tant du côté software que hardware. La Nintendo Switch 2 s’impose comme la locomotive principale, aussi bien en termes de nouveautés que de volumes installés, tandis que certaines licences historiques confirment leur capacité à performer en multi-support.

En tête du classement, Mario Tennis Fever s’installe à la première position avec 14 577 unités pour un cumul de 54 099 exemplaires. La baisse de 63 % en deuxième semaine reste marquée mais relativement classique pour un titre first-party lancé sur une machine en phase d’installation. Le démarrage est solide sans être exceptionnel, ce qui suggère un potentiel d’endurance modéré, probablement soutenu par les ventes hardware continues de la Switch 2.

La performance la plus structurante de la semaine concerne Dragon Quest VII Reimagined, présent simultanément sur Switch, Switch 2 et PS5. La version Switch écoule 12 413 unités pour atteindre 222 078 au total, la version Switch 2 ajoute 10 304 unités pour un cumul de 194 022, tandis que la version PS5 progresse de 5 015 exemplaires pour atteindre 135 613 unités. Le cumul combiné dépasse ainsi les 550 000 ventes physiques. La répartition illustre clairement la domination de l’écosystème Nintendo sur le marché domestique, qui concentre plus de 70 % des volumes du titre. La Switch conserve une base installée extrêmement puissante, mais la Switch 2 montre déjà une capacité de captation significative, ce qui traduit une transition générationnelle progressive plutôt qu’une rupture brutale.

En troisième position, Mario Kart World progresse de 10 % et atteint désormais 2 835 912 unités cumulées. Cette croissance hebdomadaire positive est notable pour un titre déjà installé depuis plusieurs mois. Elle confirme un phénomène de couplage très fort entre ventes hardware et software first-party. Mario Kart agit ici comme produit d’acquisition quasi structurel pour les nouveaux acheteurs de Switch 2.

Du côté PlayStation, Yakuza: Kiwami 3 & Dark Ties chute lourdement de 88 % en deuxième semaine, avec 7 205 unités supplémentaires pour un cumul de 65 376. La décroissance est sévère mais cohérente avec un profil de ventes fortement concentré sur le lancement. Le titre semble avoir capté son cœur de cible immédiatement, sans bénéficier d’un effet d’entraînement durable.

Les evergreen confirment leur résilience. Animal Crossing: New Horizons ajoute 6 675 unités et dépasse désormais 8,38 millions d’exemplaires, un niveau toujours exceptionnel six ans après son lancement. La nouvelle édition Switch 2 progresse plus modestement mais accompagne l’installation de la machine. Minecraft poursuit également sa trajectoire longue avec plus de 4,15 millions cumulés, démontrant une stabilité remarquable.

Rang Console Jeu Sortie Ventes semaine Cumul 01./02. NS2 Mario Tennis Fever 12.02.2026 14 577 54 099 02./03. NSW Dragon Quest VII Reimagined 05.02.2026 12 413 222 078 03./09. NS2 Mario Kart World 05.06.2025 10 418 2 835 912 04./04. NS2 Dragon Quest VII Reimagined 05.02.2026 10 304 194 022 05./01. PS5 Yakuza: Kiwami 3 & Dark Ties 12.02.2026 7 205 65 376 06./10. NSW Animal Crossing: New Horizons 20.03.2020 6 675 8 384 463 07./11. NS2 Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition 15.01.2026 5 099 72 571 08./07. PS5 Dragon Quest VII Reimagined 05.02.2026 5 015 135 613 09./12. NSW Minecraft 21.06.2018 4 305 4 155 509 10./25. NSW Nintendo Switch Sports 29.04.2022 4 192 1 703 991

Sur le plan hardware, la Switch 2 domine très nettement la semaine avec 63 313 unités vendues, en hausse par rapport à la semaine précédente. Son cumul atteint 4 493 985 unités, un rythme d’installation particulièrement soutenu pour une console encore récente. La Switch première génération ajoute 28 426 unités et franchit 36,58 millions de consoles au Japon, confirmant une longévité exceptionnelle du parc.

La PS5 totalise 10 343 unités sur la semaine, en léger recul. Son cumul japonais atteint 7,4 millions d’unités. La structure interne des ventes montre une prédominance du modèle Digital, ce qui suggère une sensibilité accrue au prix dans un contexte économique toujours contraint. Les Xbox Series restent marginales avec 1 188 unités hebdomadaires, confirmant leur position périphérique sur le marché domestique japonais.

Au total, le marché hardware dépasse 103 000 unités cette semaine, un niveau robuste porté essentiellement par Nintendo. La dynamique globale révèle un paysage où la Switch 2 s’installe rapidement comme standard dominant, tout en coexistant efficacement avec la Switch classique. PlayStation conserve une base stable mais ne bénéficie pas d’un momentum logiciel suffisant pour inverser la tendance structurelle du marché japonais.

En synthèse, cette semaine confirme trois tendances lourdes : la montée en puissance rapide de la Switch 2, la capacité des licences Nintendo à générer un effet d’écosystème durable, et la centralité persistante des RPG japonais sur supports Nintendo. Le marché japonais reste fortement polarisé autour de l’offre locale et portable/hybride, un schéma qui se renforce avec la transition générationnelle en cours.