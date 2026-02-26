Une vidéo comparative de Resident Evil 9 (également appelé Resident Evil Requiem) met en lumière les différences et capacités de la Nintendo Switch 2.

Resident Evil Requiem ne propose pas de modes d’affichage sur consoles, ce qui est inhabituel de nos jours. La Switch 2 et la Xbox Series S présentent certaines réductions visuelles par rapport à la PS5, notamment au niveau de la géométrie, des textures, des ombres, de la qualité des cheveux et de l’éclairage.

La Switch 2 affiche une résolution plus élevée que la Series S et bénéficie également de textures supérieures. L’objectif de taux d’images pour les trois plateformes est de 60 fps, mais la Switch 2 parvient rarement à atteindre cet objectif de manière constante. Une option permettant de verrouiller le taux d’images à 30 fps serait appréciable.

Les temps de chargement sont légèrement plus longs sur Switch 2. Malgré les performances inégales sur Switch 2, l’auteur de la comparaison a pu profiter de cette version en mode portable.