Bandai Namco Entertainment Europe vient d’annoncer la sortie d’un grand classique du JRPG, Tales of Berseria Remastered, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sur Steam et Nintendo Switch. Cette nouvelle édition remet au goût du jour un épisode mémorable de la série Tales of pour permettre aux joueurs de vivre sur une plateforme moderne une aventure inoubliable dotée de nombreuses améliorations de qualité de vie.

Tales of Berseria Remastered est la version remastérisée de TALES OF BERSERIA, un épisode publié pour la première fois en Europe en 2017 dans lequel apparaît Velvet Crowe, une femme changée à jamais par la perte de son jeune frère. Déchirée entre la personne qu’elle était jadis et la vengeance qui l’anime désormais, elle s’accroche désespérément à son humanité pour ne pas être totalement consumée par la rage.

Au fil de l’aventure, les joueurs découvriront un système de combat personnalisable et palpitant qui s’adapte à leur style de jeu et qui leur permet d’enchaîner des attaques d’une puissance terrifiante. En volant les âmes de leurs ennemis, ils pourront même renforcer leurs combos et vivre des combats d’un dynamisme époustouflant.

Cette version remastérisée offre des améliorations de qualité de vie telles que les icônes de destination, l’activation ou la désactivation des rencontres et un accès rapide à la boutique. Tales of Berseria Remastered inclut également l’ensemble du contenu téléchargeable de l’édition originale : tenues des personnages, objets bonus et bien d’autres choses encore qui raviront les fans.

Tales of Berseria Remastered est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC sur Steam et Nintendo Switch.