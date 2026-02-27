De nouvelles annonces concernant l’ensemble de la franchise, à savoir PokémonXP, les Championnats du Monde Pokémon 2026, Pokémon Champions, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, et plus encore ont été faites durant la présentation vidéo de la Journée Pokémon.

Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sortent aujourd’hui pour célébrer la sortie des jeux originaux.

Le groupe The Pokémon Company a célébré aujourd’hui les 30 ans de Pokémon avec une présentation vidéo Pokémon Presents spéciale. Plusieurs informations couvrant l’intégralité de la franchise ont été dévoilées, dont l’annonce des prochains opus de la série des jeux vidéo Pokémon : Pokémon Vents et Pokémon Vagues. Cette vidéo spéciale a été diffusée en ligne pour les fans du monde entier à l’occasion de la Journée Pokémon : l’évènement annuel célébrant la sortie des tout premiers jeux vidéo Pokémon le 27 février 1996 au Japon, Pokémon Rouge et Pokémon Vert.

Parmi les autres temps forts de ce Pokémon Presents : des nouvelles de PokémonXP, des Championnats du Monde Pokémon 2026, de Pokémon Champions, de Pokémon Pokopia, du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), et plus encore. Les fans ont également pu se réjouir de la sortie de Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille sur le Nintendo eShop et My Nintendo Store.

Cette présentation vidéo débarque peu de temps après l’annonce par The Pokémon Company International de la campagne de grande envergure d’un an en l’honneur des 30 ans de Pokémon : « Quel est ton préféré ? ». Celle-ci invite les fans du monde entier à poster sur les réseaux un cliché de leur Pokémon favori généré grâce à Pokémon GO, le jeu mobile qui fête d’ailleurs son 10e anniversaire.

« Pokémon a captivé l’imagination de millions de fans du monde entier », a déclaré Kenji Okubo, président de The Pokémon Company International. « Cette Journée Pokémon est très spéciale, car elle marque le lancement des festivités des 30 ans de Pokémon avec plusieurs annonces palpitantes pour les fans de tous les horizons. « Quel est ton préféré ? » promet une aventure incroyable qu’il me tarde de découvrir avec la communauté. »

Veuillez voir les détails de certaines de ces annonces ci-dessous.

Pokémon Vents et Pokémon Vagues arrivent sur Nintendo Switch 2 en 2027

Développés par GAME FREAK inc, les jeux Pokémon Vents et Pokémon Vagues, nouveaux opus de la série des jeux de rôle Pokémon, sont attendus en 2027 sur la console Nintendo Switch 2. De sublimes îles balayées par les vents et bercées par les vagues peuplent le vaste monde ouvert de ces titres inédits.

Les fans incarneront le protagoniste de cette aventure, dont la tenue dépendra de la version du jeu, et auront le choix entre ces trois premiers partenaires Pokémon : Broussatif, le Pokémon Poussin Pois ; Caloulou, le Pokémon Chiot ; et Ogéko, le Pokémon Aquagecko.

Broussatif

Catégorie : Pokémon Poussin Pois

Type : Plante

Taille : 0,3 m

Poids : 3,5 kg

Talent : Engrais

Caloulou

Catégorie : Pokémon Chiot

Type : Feu

Taille : 0,4 m

Poids : 6,7 kg

Talent : Brasier

Ogéko

Catégorie : Pokémon Aquagecko

Type : Eau

Taille : 0,3 m

Poids : 4,3 kg

Talent : Torrent

Une version en portugais brésilien officielle sera désormais disponible dans les jeux à partir des opus Pokémon Vents et Pokémon Vagues. Proposer de nouvelles options de langue permet de rendre Pokémon accessible à encore plus de fans du monde entier, ce qui s’accorde parfaitement à l’objectif de la franchise visant à rassembler le monde autour de Pokémon.

Rendez-vous sur le website pour en apprendre plus sur Pokémon Vents et Pokémon Vagues.

La liste d’intérêt pour PokémonXP et les Championnats du Monde Pokémon 2026 disponible du 2 au 23 avril

Les Dresseurs et Dresseuses ont pu aujourd’hui avoir un aperçu de PokémonXP et des Championnats du Monde Pokémon 2026, dont une illustration officielle, ainsi que de nouvelles informations concernant la liste d’intérêt et les tarifs de ces deux évènements qui se tiendront à San Francisco plus tard cette année. PokémonXP est un salon dédié aux fans qui met à l’honneur leur amour pour les Pokémon à travers de nombreuses activités uniques et divertissantes. Tout le monde y trouvera son compte.

Les fans pourront s’inscrire à la liste d’intérêt entre le 2 et le 23 avril 2026 pour un passe multijour qui leur donnera accès, à condition d’être sélectionné, à PokémonXP et aux Championnats du Monde Pokémon 2026. Une liste d’intérêt pour un passe journée ouvrira tôt durant l’été.

Le site officiel de PokémonXP contient de plus amples informations sur les tarifs et les passes, y compris sur la journée de dimanche des Championnats et le Pokémon Center temporaire.

Pokémon Champions sort sur Nintendo Switch en avril 2026

Les combats démarrent dans Pokémon Champions dès cet avril sur Nintendo Switch, et plus tard dans l’année sur appareils mobiles.

Légendes Pokémon : Z-A pourra être synchronisé avec Pokémon HOME plus tard cette année. Ainsi, en associant Pokémon Champions à Pokémon HOME, il sera possible d’envoyer les Pokémon présents dans ces deux titres vers Pokémon Champions, afin de combattre à leurs côtés et de viser le sommet. D’autres récompenses, telles qu’une Blindépiquite, une Goupelinite et une Amphinolite, seront offertes dans Pokémon Champions aux Dresseurs et Dresseuses qui transféreront les Pokémon correspondants à ces Méga-Gemmes depuis Légendes Pokémon : Z-A vers Pokémon HOME.

Enfin, sachez que Pokémon Champions sera au cœur des Championnats de Jeu Video lors des Championnats du Monde Pokémon 2026 à San Francisco.

Rendez-vous sur le website pour en savoir plus sur Pokémon Champions.

De nouvelles informations sur le gameplay de Pokémon Pokopia

Pokémon Pokopia sortira sur Nintendo Switch 2 le 5 mars 2026 et proposera aux Dresseurs et Dresseuses de bâtir un havre de paix pour les Pokémon au cours d’une aventure cosy. Un mode multijoueur[1] à quatre sera disponible et permettra de se rendre sur les îles de ses proches ou de les inviter sur sa propre île, le tout en compagnie, ou non, d’un partenaire Pokémon.

Pour en savoir plus sur Pokémon Pokopia, rendez-vous sur le site officiel de Pokémon Pokopia.

Le JCC Pokémon célèbre ses 30 ans avec une nouvelle extension

Toujours dans le cadre des 30 ans de Pokémon, une extension inédite du JCC Pokémon est prévue en 2026. Celle-ci sera disponible simultanément dans le monde, une première pour la franchise. D’autres produits seront mis en vente durant l’année[2].

Plus d’informations seront communiquées ultérieurement. Rendez-vous sur pokemon.com/fr/jcc-pokemon pour les dernières actualités du JCC Pokémon.

De nouveaux jeux et produits en l’honneur des premiers jeux vidéo Pokémon

Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille, remakes des jeux Pokémon Rouge et Pokémon Vert sortis au Japon, sont disponibles dès aujourd’hui sur Nintendo Switch en version numérique à l’occasion des 30 ans de la marque.

Le groupe The Pokémon Company a également dévoilé la sortie de la Collection de musiques de jeux : juke-box Game Boy de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Avec un design similaire à celui d’une Game Boy de Nintendo, ce périphérique audio propose un voyage sonore et musical à travers la région de Kanto grâce à ses 45 cartouches contenant des morceaux et des effets sonores tirés des tout premiers jeux vidéo Pokémon.

Un Cadeau Mystère ouvre la voie vers Méga-Carchacrok Z dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension

Une nouvelle forme de Carchacrok vient d’être découverte dans Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension : Méga-Carchacrok Z[3].

Méga-Carchacrok Z

Catégorie : Pokémon Supersonic

Type : Dragon

Taille : 1,9 m

Poids : 99,0 kg

Un nouveau Cadeau Mystère disponible à partir d’aujourd’hui[4] permet de débloquer l’accès à une faille extradimensionnelle spéciale où réside un Méga-Carchacrok Z prêt à en découdre. Une Carchacrokite Z est offerte en récompense en cas de victoire[5].

Pour plus d’informations sur Légendes Pokémon : Z-A et Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension, rendez-vous sur le site officiel de Légendes Pokémon : Z-A.

De nouvelles activités et mises à jour ont également été annoncées pour d’autres jeux et applications, parmi lesquels Pokémon GO, le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket, Pokémon Sleep, Pokémon UNITE, Pokémon Masters EX, et Pokémon Café ReMix. Pour tout savoir sur ces dernières annonces, les fans peuvent regarder le Pokémon Presents dans son intégralité sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon.

Rendez-vous sur Pokemon.com/30 pour découvrir d’autres façons de célébrer les 30 ans de Pokémon. Vous pouvez également échanger avec le reste de la communauté grâce au hashtag #Pokemon30 et même publier un cliché de votre Pokémon favori grâce à la fonction photo « Quel est ton préféré ? » de Pokémon GO. Pour ne manquer aucune des célébrations de la Journée Pokémon 2026 ou actualité Pokémon, rendez-vous sur Pokemon.fr.

[1] Des accessoires, des jeux et/ou des consoles supplémentaires (vendus séparément) peuvent être requis pour le multijoueur. Vendus séparément.

[2] Cette extension du JCC Pokémon sortira dans les magasins participants partout dans le monde à la même date. La date exacte peut varier en fonction des pays et régions.

[3] La version complète du jeu est nécessaire pour utiliser le contenu additionnel. Vendus séparément.

[4] Afin de pouvoir détecter la faille extradimensionnelle où se trouve Méga-Carchacrok Z, il faudra avoir terminé au moins une aventure extradimensionnelle du contenu additionnel Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension.

[5] L’achat du contenu additionnel Légendes Pokémon : Z-A – Méga-Dimension (vendu séparément) n’est pas requis pour recevoir ce Cadeau Mystère. Cependant, le contenu additionnel est nécessaire pour détecter cette faille extradimensionnelle.