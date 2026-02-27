Le grand jour est arrivé pour les amateurs de frissons et d’action. Capcom, un des éditeurs majeurs de l’industrie du jeu vidéo annonce la disponibilité depuis ce matin du neuvième volet canonique de la plus célèbre saga de survival/horror au monde. Les joueurs peuvent embarquer dans un voyage unique au côté de Grace Ashcroft, la nouvelle recrue en provenance du FBI et du vétéran Leon S. Kennedy, plus stylé et plus affuté que jamais. Resident Evil Requiem est désormais en vente partout dans le monde, en versions physiques et numériques sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S Et PC (Steam et Epic Games Store) !

Se déroulant 30 ans après l’incident de Raccoon City, Resident Evil Requiem suit Grace Ashcroft, analyste du renseignement du FBI, chargée d’enquêter sur une série de morts mystérieuses survenues au même endroit où sa mère a été assassinée huit ans auparavant. Lorsqu’un policier disparaît à l’hôtel, Leon S. Kennedy, l’agent légendaire du DSO, est également envoyé sur les lieux. Alors que les chemins de Grace et Leon se croisent, ils doivent affronter leur passé et découvrir la vérité derrière l’incident de Raccoon City qui a changé le monde à jamais. Mais alors que les horreurs de leurs souvenirs résonnent dans leur esprit, vont-ils revivre le cauchemar… ou enfin offrir un requiem aux morts ?

Deux éditions épiques : Resident Evil Requiem est disponible en éditions Standard et Deluxe. L’édition Deluxe comprendra le même jeu de base que l’édition Standard, ainsi qu’un pack exclusif de cinq costumes, quatre skins d’armes, deux filtres d’écran, deux porte-bonheurs et bien plus encore !

Resident Evil™ 7 biohazard Gold Edition et Resident Evil™ Village Gold Edition sont également disponibles sur Nintendo Switch 2 le jour même que la sortie de Resident Evil Requiem, avec leurs scénarios et modes de jeu additionnels. Le pack complet Resident Evil Generation Pack, exclusif à la Nintendo Switch 2, comprend Resident Evil 7 biohazard Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition et le tout nouveau Resident Evil Requiem.

pour célébrer l'arrivée de Capcom sur l'Epic Games Store, les joueurs qui achètent Resident Evil Requiem via l'Epic Games Store recevront des objets spéciaux sur le thème de Resident Evil dans Fortnite, comme la tenue de Grace !

l'édition spéciale de la manette Nintendo Switch 2 Pro Resident Evil Requiem, avec des motifs et un style inspiré du jeu est disponible chez Nintendo.

Grace de Resident Evil Requiem sera le tout premier amiibo Resident Evil, disponible à partir de l'été 2026.

l'édition Premium Steelbook comprend le jeu complet et le contenu de l'édition Deluxe.

des concerts symphoniques spéciaux Resident Evil Symphony of Legacy auront lieu cette année au Japon, en Amérique du Nord et en Europe. Plus d'informations à venir.

Les figurines à l'échelle 1/6 de Grace et Leon seront disponibles à l'achat cet automne, avec différentes options d'exposition, seules ou combinées ensemble. Ces figurines s'accordent également avec celles produites dans les éditions collector précédentes, créant ainsi une collection incontournable lorsqu'elles sont placées ensemble.

La course vers la ligne d'arrivée est le fruit d'une collaboration éclair avec Porsche, qui a donné naissance à une Porsche Cayenne Turbo GT unique en son genre, créée dans le jeu comme véhicule de Leon et dans la vie réelle grâce à une technologie d'impression 3D complexe, pour offrir un véhicule légendaire à un personnage légendaire.

Une collaboration exceptionnelle avec la célèbre marque Hamilton, avec deux modèles de montres éblouissants reproduisant à la perfection ceux portés par Leon et Grace dans le jeu. Chaque montre est disponible à la vente en édition très limitée, avec seulement 2 000 exemplaires disponibles dans le monde entier.

Resident Evil Requiem est le 9ème épisode principal de la saga de survival-horror culte de Capcom. Le joueur y incarne tour à tour Leon S. Kennedy et Grace Ashcroft dans une aventure à glacer le sang. Elle peut être parcourue à la première ou troisième personne, point de vue qui peut être modifié à tout moment pendant la partie. Requiem introduit de nouvelles mécaniques de jeu et donne une nouvelle dimension aux infectés qui, même décédés, se souviennent pour certains partiellement de leurs vies passées.