Le développeur Sluggerfly et l’éditeur Headup confirment que Super Meat Boy 3D sortira non seulement sur Steam, l’Epic Games Store, GOG, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais également sur Nintendo Switch 2.

Un tout nouveau trailer mettant en vedette Steve Marcois du groupe de deathcore iconique Despised Icon, et sans absolument aucun secret caché, révèle plus de niveaux, de pièges et de personnages du jeu que jamais auparavant.

Steve Marcois a déclaré à propos des voix profondes et significatives qu’il a contribuées à la chanson qu’en tant que joueur de toute une vie, être impliqué dans la bande originale de Super Meat Boy 3D était un tel honneur, bien qu’un véritable test de persévérance. Le travail sur cette chanson a commencé il y a deux ans, et il se dit plus que satisfait de la façon dont cela a porté ses fruits tout en capturant l’émotion de l’histoire. Il espère que leurs efforts se ressentent à travers la chanson et que les joueurs apprécieront le jeu autant que lui.

Super Meat Boy 3D est un platformer brutal qui voit le joueur guider un cube de viande dans une mission pour sauver sa petite amie faite de bandages des griffes d’un fœtus maléfique dans un bocal en smoking, en 3D. Les joueurs feront des sauts muraux pour éviter les scies circulaires, les grottes qui s’effondrent et les forêts en flammes, mourant un million de fois en chemin, en 3D. Avec une difficulté old-school, des réflexes nerveux, des boss épiques et des tonnes de secrets, c’est Meat Boy comme jamais auparavant, en 3D.

Les fonctionnalités de Super Meat Boy 3D incluent : une action de plateforme de précision extrêmement difficile, des niveaux brutaux mais justes conçus pour briser le joueur, des combats de boss, des niveaux Dark World si difficiles que les joueurs crieront sous la pluie à un arrêt de bus, une bande originale qui a été décrite une fois par un employé de Guitar Center comme « Hé, soit vous achetez les guitares, soit vous sortez. On va sérieusement appeler les flics », et bien sûr, la 3D.