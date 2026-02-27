Warframe avait été précédemment annoncé pour Nintendo Switch 2, et cette version dispose désormais d’une date de sortie officielle. Digital Extremes la sortira le 25 mars 2026.

Le jeu d’action en ligne free-to-play bénéficiera de nombreuses améliorations techniques sur Nintendo Switch 2 par rapport à la Switch. Les points forts incluent 60 images par seconde, le support DLSS, des graphismes améliorés et des contrôles à la souris.

La liste complète des améliorations est la suivante : résolution cible de 1080p, fréquence d’images cible de 60 FPS, support DLSS, support des ombres du soleil et des décalques améliorés en mode docké, qualité de shader élevée en modes docké et portable, temps de chargement plus rapides, qualité audio améliorée, éclairage volumétrique, textures de résolution supérieure et support de la souris Joy-Con 2.

La version Nintendo Switch 2 de Warframe permet aux joueurs d’emmener leur aventure partout avec une panoplie d’améliorations visuelles et techniques, que ce soit pour les Tenno débutants ou ceux ayant des escapades légendaires à travers tout le Système d’Origine.

Les joueurs qui se connecteront à la version Nintendo Switch 2 de Warframe recevront gratuitement l’Ambimanus Pack. L’offre est valable jusqu’au 15 avril 2026. L’Ambimanus Pack contient : Vericres Warfan, Akomeogi Warfan Skin, Slicing Feathers Mod, un booster d’affinité de 3 jours, un booster de crédits de 3 jours, le Broadsword Past/Future Sigil et le Buddies in Gaming Glyph.

Le 25 mars 2026 verra également le lancement de la mise à jour Shadowgrapher. Cette prochaine mise à jour autonome introduira le phénoménal 64ème Warframe, Follie, accompagné de ses capacités basées sur l’encre qui mélangent la réalité. Les joueurs pourront former une équipe et entrer dans un canevas de chaos dans le nouveau mode de jeu Follie’s Hunt, et assister à la prochaine évolution au style mecha du couple improbable favori avec le Gauss Moto turbocompressé et l’imposant Grendel Turbis.

Il sera possible de personnaliser comme jamais auparavant avec TennoGen Shadowgrapher et de nouvelles variantes de Mod cosmétiques connues sous le nom d’Atragraphs. Les joueurs pourront également relever de nouveaux défis peu après le lancement, le 2 avril, avec l’Operation: Atramentum.