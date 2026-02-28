007 First Light est disponible en précommande sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC et Amazon.com.

IO Interactive et Amazon MGM Studios dévoilent un nouveau trailer pour 007 First Light à l’occasion de l’IGN Fan Fest, offrant aux joueurs un aperçu approfondi du lauréat d’un Grammy Award, Lenny Kravitz, dans le rôle de Bawma le roi des pirates.

Dévoilé lors des Game Awards, le personnage de Bawma se révèle davantage lors de l’IGN Fan Fest, avec de nouvelles scènes présentant sa première rencontre avec Bond et son mentor du MI6, John Greenway, confirmant ainsi la direction cinématographique assumée du jeu. On y découvre un peu plus ce leader charismatique à la tête d’un réseau de trafic d’armes au marché noir. Incarné par Lenny Kravitz, qui prête sa voix et son visage au personnage, Bawma s’annonce comme un adversaire de taille pour Bond et joue un rôle clé dans la progression de son parcours dans 007 First Light.

La sortie de 007 First Light est prévue pour le 27 mai 2026. Le détail des précommandes est disponible sur ce lien : https://ioi.dk/007firstlightgame .

*Les précommandes sur Nintendo Switch 2 sont limitées aux éditions physiques.