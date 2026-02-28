AMATA Games et le studio Noto Muteki préparent l’arrivée de Kinki Spiritual Affairs Bureau sur Nintendo Switch 2, avec une sortie prévue quelque part en 2026. Le titre, déjà disponible sur PC depuis octobre 2024 puis sur PlayStation 5 et Xbox Series depuis juillet 2025, s’offrira ainsi une nouvelle version pensée pour la future console de Nintendo.

Kinki Spiritual Affairs Bureau se présente comme un third‑person shooter horrifique d’inspiration japonaise, mais s’éloigne volontairement des codes du genre où le joueur est condamné à fuir des esprits invincibles. Ici, l’approche est radicalement différente : le protagoniste est capable de se défendre, et même de représenter une menace équivalente à celle des entités qu’il affronte. Cette orientation donne au jeu une identité singulière, mêlant tension surnaturelle et action assumée.

Le gameplay repose sur un mélange d’affrontements à mains nues, de séquences de tir et d’infiltration, répartis sur dix stages à compléter. L’aventure est ponctuée de nombreuses cinématiques scénarisées, et quatre niveaux de difficulté permettent d’adapter l’expérience à tous les profils, du joueur débutant au vétéran. Les commandes peuvent être entièrement reconfigurées, offrant une personnalisation complète de la prise en main.

La version Switch 2 bénéficiera d’une fonctionnalité exclusive : un système de visée façon pointeur de souris, rendu possible grâce aux Joy‑Con 2. Une option qui pourrait transformer la précision des combats et offrir une alternative intéressante aux contrôles traditionnels.

Avec cette nouvelle édition prévue pour 2026, Kinki Spiritual Affairs Bureau poursuit son déploiement sur consoles après son lancement initial sur Steam en 2024, puis sur PlayStation 5 et Xbox Series en 2025. Reste à voir comment le titre exploitera les capacités de la Switch 2 et si son mélange d’action, d’horreur et de folklore japonais saura trouver un nouveau public sur la machine de Nintendo.

Cryptical Path arrive sur Nintendo Switch le 4 mars 2026

Alchemy Games et Old Skull Games préparent la sortie de Cryptical Path sur Nintendo Switch, avec un lancement fixé au 4 mars 2026. Le titre, présenté comme un roguelite d’action mêlé à un dungeon crawler, propose une particularité notable : le joueur n’incarne pas seulement le héros, mais également le maître du donjon.

Dans Cryptical Path, on incarne l’Architecte, créateur du mystérieux Hexium, un labyrinthe vivant devenu incontrôlable. Le jeu repose sur une idée centrale : façonner soi‑même le donjon à chaque tentative. Le joueur choisit, combine et construit les salles qui composeront son parcours, donnant naissance à un roguelite‑builder où la progression ne dépend pas du hasard mais de la créativité. Chaque run devient ainsi une expérience unique, soutenue par des milliers de combinaisons possibles.

Le gameplay s’articule autour d’un système de combat nerveux en 2,5D, mêlant esquives, attaques rapides et gestion d’ennemis variés. Les environnements changent constamment, regorgeant de dangers, de secrets et d’objets à découvrir. Les joueurs peuvent débloquer de nouveaux talents, récupérer des améliorations et optimiser leurs runs en combinant objets et compétences pour affronter des boss exigeants. L’exploration du Hexium s’accompagne d’une dimension narrative, invitant à percer les mystères de cette création devenue prison et à affronter les âmes vengeresses qui y sont enfermées.

Cryptical Path se distingue également par sa volonté d’offrir une forte rejouabilité. Chaque entrée dans le Hexium permet d’expérimenter de nouvelles stratégies, de nouveaux agencements de salles et de nouvelles approches du combat. Le jeu entend ainsi pousser plus loin les codes du roguelite en donnant au joueur un contrôle total sur la structure du donjon.

Développé par Old Skull Games et édité par Alchemy Games, Cryptical Path ambitionne de proposer une expérience hybride, à la fois dynamique, stratégique et créative. Son arrivée sur Switch en mars 2026 permettra de découvrir ce premier représentant autoproclamé du « Roguelite Builder », un sous‑genre qui mise sur la liberté totale du joueur pour renouveler chaque partie.

Peppered: An Existential Platformer arrive sur Nintendo Switch le 7 avril 2026

Lynxbyte Games et Mostly Games ont confirmé l’arrivée de Peppered: An Existential Platformer sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue le 7 avril 2026. Le titre, déjà lancé sur PC via Steam le 7 avril 2025 puis annoncé sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One, s’apprête ainsi à rejoindre la console de Nintendo avec son approche singulière du platformer narratif.

Peppered se définit comme un platformer existentiel où le joueur n’a qu’une seule chance pour chaque action. Chaque choix, chaque combat de boss et chaque échec influence directement la progression du récit, modifie les routes scénaristiques et détermine la fin obtenue. L’histoire suit un simple stagiaire de bureau qui, face à l’apathie générale alors que la fin du monde approche, décide de sauver la planète seul. Le monde réagit pourtant violemment : police, foules en colère et médias le désignent comme un terroriste, transformant sa quête en fuite permanente.

Le jeu repose sur une structure à embranchements marquée, avec multiples fins, routes scénaristiques variées et des séquences qui peuvent mener à des lieux, des personnages ou des mécaniques totalement uniques selon les décisions prises. Le gameplay mêle plateforme, séquences d’infiltration, exploration et combats de boss sans seconde chance : perdre un affrontement ne relance pas la partie, mais modifie la suite de l’histoire. Les choix narratifs, qu’ils concernent les dialogues ou les actions, influencent les personnages, les scènes et les conclusions possibles.

L’univers de Peppered se distingue par son ton absurde et mélancolique, peuplé de personnages étranges et de situations inattendues. Le joueur peut discuter avec des PNJ hauts en couleur, fouiller les environnements ou ignorer totalement ce qui l’entoure. Certaines séquences prennent des tournures imprévisibles, allant d’une course-poursuite en caddie à la rédaction d’une présentation ou à un pari avec un marginal.

Avec son mélange de plateforme 2D, de narration ramifiée et de mécaniques punitives assumées, Peppered: An Existential Platformer propose une expérience atypique où chaque erreur devient un embranchement narratif plutôt qu’un écran de game over. L’arrivée du jeu sur Switch en avril 2026 permettra à un nouveau public de découvrir cette aventure singulière centrée sur la fatalité, l’absurdité et la liberté totale de choix.

70s-style Robot Anime Geppy‑X revient en version remasterisée le 16 juillet

Bliss Brain et Implicit Conversions ressuscitent 70s-style Robot Anime Geppy‑X, le shoot’em up culte sorti exclusivement au Japon sur PlayStation en 1999. Le jeu reviendra le 16 juillet dans une version remasterisée sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam. Au Japon, des éditions physiques standard et “Special Pack” seront proposées sur PS5 et Switch, cette dernière incluant un drama CD réédité ainsi qu’un artbook.

À sa sortie, Geppy‑X s’était imposé comme l’un des projets les plus ambitieux de l’ère CD‑ROM. Le jeu tenait sur quatre disques et intégrait plus de 8 000 frames d’animation dessinées à la main, adoptant la structure d’un véritable anime de super robots des années 70. L’expérience imitait un épisode télévisé complet, avec signal horaire, opening, épisode, coupures publicitaires, ending et preview du prochain épisode.

La version remasterisée ne se contente pas d’un simple upscale. Les masters Betacam originaux ont été redigitisés, l’image bénéficie d’un upscaling moderne, et l’animation a été restaurée à son rythme d’origine de 24 images par seconde. Le résultat se veut une restauration fidèle d’une production quasi perdue.

Le joueur incarne trois jeunes pilotes capables de combiner leurs forces pour contrôler Geppy‑X, un robot transformable chargé de défendre la Terre contre l’Empire des Démons de l’Espace. Le jeu repose sur une action arcade en défilement horizontal, avec un système de transformation en temps réel permettant de basculer entre trois formes :

X1 : style équilibré et précis

: style équilibré et précis X2 : mobilité accrue et attaque X Seeker

: mobilité accrue et attaque X Seeker X3 : puissance brute en combat rapproché avec X Slap et X Cannon

À mi‑parcours, le robot évolue en Geppy‑XX, débloquant de nouvelles armes et une puissance accrue, fidèle aux codes du super robot anime.

La difficulté arcade d’origine est conservée, mais enrichie de fonctionnalités modernes : rewind, tir automatique, sauvegarde rapide, filtre CRT et système de succès. Le jeu vise autant les vétérans du shoot’em up que les curieux attirés par l’esthétique des anime classiques.

La remasterisation conserve les performances vocales de 1999, réunissant des acteurs emblématiques tels qu’Akira Kamiya, Sho Hayami, Shiichi Ikeda, Ichiro Nagai ou encore Goro Naya. La bande‑son fait appel à des figures mythiques du générique d’anime : Isao Sasaki, Akira Kushida et Hironobu Kageyama, dont les enregistrements originaux sont intégrés tels quels dans cette nouvelle édition.

Terminer l’histoire principale ne marque pas la fin de l’expérience. Six modes additionnels se débloquent, incluant un boss rush façon film, des scénarios alternatifs et des variations expérimentales d’épisodes. L’objectif est de proposer une édition définitive, pensée comme la version “broadcast” ultime de Geppy‑X.

Until Then arrive sur Xbox Series en 2026, accompagné du DLC Afterimages

Maximum Entertainment et Polychroma Games préparent l’arrivée de Until Then sur Xbox Series pour 2026, en parallèle du lancement de Afterimages, un contenu additionnel qui enrichira l’expérience sur toutes les plateformes. Le jeu, salué pour sa narration sensible et son esthétique marquante, a d’abord vu le jour sur PlayStation 5 et PC en juin 2024, avant d’arriver sur Switch en juin 2025. Depuis, il s’est imposé comme une référence du récit interactif, affichant un taux d’évaluations « Overwhelmingly Positive » de 97 % sur Steam.

Afterimages introduit deux nouveaux chapitres qui prolongent l’univers émotionnel du jeu. Sofia retourne chez elle pour affronter des souvenirs qu’elle avait laissés derrière elle, tandis que Mark croise un nouvel amour et un ami de longue date. Leurs trajectoires parallèles explorent la manière de continuer à avancer tout en portant le poids de l’absence. Cette extension s’inscrit dans la continuité du ton intimiste d’Until Then, en approfondissant ses thèmes fondateurs.

Le DLC enrichit l’expérience avec des activités interactives inédites, comme la lecture de tarot ou des mini‑jeux de pâtisserie. Le téléphone en jeu bénéficie également de nouvelles fonctionnalités, notamment des applications de rencontres et des plateformes vidéo. Ces ajouts s’intègrent directement au récit et permettent de renouer avec des personnages déjà connus tout en découvrant de nouveaux visages.

Depuis sa sortie, Until Then a été salué pour son traitement authentique de l’adolescence, de la mémoire et du deuil. Afterimages poursuit cette démarche en proposant un prolongement narratif cohérent, pensé pour offrir de nouvelles perspectives sur les personnages et leur évolution. Maximum Entertainment annoncera prochainement la date de sortie précise du DLC, prévue pour plus tard en 2026.

MONOWAVE sortira en 2026 sur PC et Nintendo Switch

Studio BBB a profité de l’IGN Fan Fest 2026 pour annoncer que MONOWAVE, son puzzle‑aventure plateforme à forte dimension émotionnelle, arrivera en 2026 sur PC via Steam, Nintendo Switch et d’autres consoles. L’événement a également été l’occasion de dévoiler une nouvelle bande‑annonce complète, présentant le voyage émotionnel du jeu, ses personnages hauts en couleur et les différents environnements liés aux émotions.

Le trailer introduit Mono, un Gardien nouvellement né chargé de restaurer l’équilibre d’un monde brisé en réunissant quatre Émotions : la Colère, l’Anxiété, la Joie et la Tristesse. En tant qu’esprit protecteur, Mono peut utiliser les pouvoirs émotionnels pour interagir avec les habitants excentriques de chaque monde et apaiser les Émotions isolées avant qu’elles ne provoquent davantage de destruction. MONOWAVE propose une aventure centrée sur l’empathie, mêlant plateforme, énigmes et narration émotionnelle dans une expérience à la fois chaleureuse et significative.

Pour célébrer l’IGN Fan Fest, une démo entièrement mise à jour est désormais disponible sur Steam. Elle permet de jouer au Chapitre 1, environ une heure de contenu, situé dans le premier monde, The Panic Jungle, un royaume consumé par l’anxiété. Les joueurs y découvrent les mécaniques basées sur les émotions et affrontent le premier boss, offrant un aperçu concret de l’univers du jeu. Studio BBB a également relancé le serveur Discord officiel, destiné à rassembler la communauté, organiser des événements et suivre le développement jusqu’au lancement.

Dans MONOWAVE, le joueur explore une aventure guidée par l’émotion, l’atmosphère et la découverte. Mono doit retrouver les Émotions dispersées et rétablir l’équilibre du monde en traversant une série de mondes évocateurs. L’observation et la compréhension émotionnelle sont essentielles pour surmonter les obstacles environnementaux et se connecter aux personnages rencontrés. Le jeu combine plateforme réfléchie, progression basée sur des énigmes et rencontres empathiques pour raconter une histoire touchante sur la manière dont les émotions se manifestent dans nos vies.

Quatre Émotions et leurs pouvoirs : Joie (sauter plus haut), Tristesse (se liquéfier pour passer dans des interstices), Colère (saut sur les murs), Anxiété (éviter les dangers).

: Joie (sauter plus haut), Tristesse (se liquéfier pour passer dans des interstices), Colère (saut sur les murs), Anxiété (éviter les dangers). Narration sensible : une histoire centrée sur la complexité et l’humanité des émotions.

: une histoire centrée sur la complexité et l’humanité des émotions. Personnages colorés : des habitants excentriques dont le comportement réagit aux pouvoirs émotionnels.

: des habitants excentriques dont le comportement réagit aux pouvoirs émotionnels. Quatre mondes distincts : des environnements façonnés par chaque Émotion, des jungles brumeuses aux cavernes enflammées.

: des environnements façonnés par chaque Émotion, des jungles brumeuses aux cavernes enflammées. Direction artistique et bande‑son originales : un style inspiré du scratch‑art et une musique exclusive pour donner vie à l’univers émotionnel du jeu.

Backyard Baseball revient dans une version entièrement réinventée sur Switch le 9 juillet 2026

Playgroun Games et Mega Cat Studios ont officialisé l’arrivée d’un Backyard Baseball entièrement repensé sur Nintendo Switch, avec une sortie prévue le 9 juillet 2026. Le classique du sport vidéoludique, né sur PC dans les années 90, fait son retour dans une version modernisée qui introduit de nouveaux modes de jeu, des fonctionnalités inédites et une approche pensée pour une nouvelle génération de joueurs, tout en conservant le charme intemporel qui a fait sa réputation.

Le jeu propose 11 stades remasterisés, 24 équipes d’origine et 6 modes de jeu distincts, avec un roster composé de 30 personnages emblématiques de la série. Les joueurs pourront alterner entre des modes classiques comme les pick‑up games, des modes réimaginés comme le batting practice, et des modes totalement nouveaux conçus pour devenir des incontournables. L’expérience est enrichie par un système d’objectifs, de personnages à débloquer et de récompenses à collectionner, sans aucune microtransaction : Backyard Baseball reste fidèle à son esprit old‑school en imposant de gagner chaque récompense à la force du jeu.

Cette nouvelle version s’adresse à tous les publics. Les tutoriels, les options d’accessibilité et des modes simplifiés comme le T‑ball en font une porte d’entrée idéale vers le baseball et le jeu vidéo. Les joueurs expérimentés pourront quant à eux profiter de modes compétitifs permettant de bunt, voler des bases et enchaîner les stratégies pour viser la victoire. L’objectif reste le même : faire en sorte que tout le monde puisse jouer dans le Backyard.

Les power‑ups, élément culte de la série, font leur retour dans des versions encore plus déjantées. Les lanceurs peuvent utiliser des FIRE BALLS, CRAZY BALLS ou SPITBALLS, tandis que les batteurs ont accès à des CRAZY BUNTS, UNDERGROUNDERS ou encore au légendaire ALUMINUM POWER BAT pour faire exploser le tableau des scores.

Le jeu repose sur trois piliers simples : choisir son équipe parmi les 30 enfants du Backyard, composer sa line‑up en assignant positions et ordre de frappe, et jouer comme un enfant. Dans le Backyard, il n’y a pas de blessures, les erreurs peuvent être désactivées, et l’on peut même utiliser un tee si nécessaire. L’expérience est entièrement personnalisable, mais l’esprit reste le même : s’amuser et Play Like a Kid™.

Farming Camp dévoile son gameplay dans une nouvelle bande‑annonce

SOEDESCO et Innerfire Studios ont publié une nouvelle bande‑annonce de Farming Camp, leur jeu de gestion agricole en solo prévu cette année sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Cette vidéo met en avant le quotidien du camp, les activités proposées et les mécaniques qui structurent la compétition agricole au cœur du jeu.

Chaque été, l’Evertree Farming Camp recherche un nouveau champion, un campeur capable d’élever l’agriculture à un niveau supérieur. Alessandra, une adolescente ambitieuse, rejoint le camp avec l’objectif de remporter le titre. Pour y parvenir, elle doit affronter les autres participants tout en découvrant ce que signifie réellement devenir une agricultrice accomplie.

Le joueur incarne Alessandra et dirige une équipe de jeunes campeurs au fil des journées. Le système de jeu repose sur la gestion du temps et la participation à la compétition saisonnière, tout en assumant les responsabilités quotidiennes du camp. Les activités incluent l’accomplissement de corvées, la participation aux cours, les interactions avec les autres campeurs et la réalisation de quêtes. La progression dépend de la capacité à organiser efficacement les tâches et à collaborer avec l’équipe pour accumuler un maximum de points en vue du titre d’Evertree Farmer.

Le jeu se distingue par une approche chaleureuse et structurée de la gestion agricole, soutenue par une direction artistique 2D dessinée à la main. Le camp est peuplé de personnages adolescents dont les relations évoluent au fil du temps, ajoutant une dimension sociale à l’expérience. Les minijeux liés aux différentes activités agricoles viennent compléter l’ensemble, offrant des défis variés et un rythme soutenu.

Caractéristiques principales

Gestion agricole en solo, organisée autour de la vie au camp et des routines quotidiennes

Système de quêtes et de progression récompensant l’exploration et la régularité

Minijeux dédiés aux différentes activités agricoles

Univers 2D en vue du dessus, dessiné à la main

Groupe de personnages adolescents aux relations et dynamiques sociales évolutives

Hela dévoile une nouvelle vidéo Deep Dive consacrée aux sacs à dos magiques

Knights Peak et Windup Games ont publié une nouvelle vidéo Deep Dive dédiée à Hela, l’aventure en monde ouvert au ton chaleureux inspirée des paysages scandinaves. Cette présentation met en lumière le rôle central du sac à dos grenouille, un compagnon magique qui confère à la petite souris héroïne une multitude de capacités essentielles pour explorer un monde rempli de mystère et de poésie.

Le Froggy Backpack constitue le cœur de l’expérience. Grâce à sa langue de grenouille, les joueurs peuvent s’accrocher à des branches, poutres ou rebords pour se balancer, grimper ou prendre de l’élan. Cet outil sert aussi à interagir avec l’environnement : tirer des objets, les déplacer ou même créer des ponts entre joueurs. Associée aux créatures de la forêt, la langue devient un véritable lasso permettant de profiter de leur vitesse et de leur force pour des déplacements spectaculaires.

Le sac peut également se gonfler pour déployer un parapente, ouvrant la voie à des descentes aériennes élégantes et à des manœuvres en plein vol. Maîtriser les courants ascendants, ajuster son altitude et négocier des virages précis permet d’exploiter toute la verticalité du monde de Hela. Au sol, le sac gonflé se transforme en plateforme rebondissante, idéale pour atteindre des zones élevées, seul ou en coopération.

Une attaque plongeante permet quant à elle de s’écraser au sol avec puissance, révélant des chemins cachés, rebondissant sur des trampolines ou semant un joyeux chaos.

Le sac à dos sert aussi de coffre mobile, stockant objets, ingrédients et outils jusqu’au retour au cottage de la sorcière. Pour les joueurs en solo ou les petites équipes, sa magie permet de créer des Shades, des doubles qui reproduisent les actions du joueur. Lasso, ponts, vols planés : ces échos garantissent que l’aventure reste fluide même en solitaire.

Les créatures de la forêt peuvent enseigner de nouvelles capacités, comme le double saut, ouvrant l’accès à des zones auparavant inatteignables. Le sac à dos grenouille devient ainsi un compagnon constant, multipliant les possibilités d’exploration et les interactions surprenantes.

Dans Hela, les joueurs incarnent une petite souris agile qui aide une sorcière bienveillante à prendre soin des terres qu’elle protège depuis des générations. L’exploration peut se faire seul ou à plusieurs, à travers des environnements variés tels que forêts, prairies, zones humides ou terriers. Le sac à dos magique enrichit chaque déplacement et chaque rencontre, offrant une manière ludique et relaxante d’interagir avec le monde.

Déjà récompensé à la gamescom 2025 dans les catégories « Most Entertaining » et « Most Wholesome », Hela sortira en 2026 sur Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et PC.

Un remaster de Ecco the Dolphin arrive sur Nintendo Switch

Le remaster de Ecco the Dolphin, longtemps évoqué par Ed Annunziata et l’équipe de développement d’origine, se précise enfin. La dernière édition du magazine japonais Famitsu consacre un dossier de deux pages au projet et confirme que la Nintendo Switch est, pour l’instant, la seule plateforme mentionnée pour cette nouvelle version.

Selon Famitsu, ce remaster proposera des graphismes retravaillés et rendra le jeu plus accessible, même si les détails exacts de ces améliorations n’ont pas encore été dévoilés. Ed Annunziata explique que si beaucoup connaissent Ecco the Dolphin, peu de joueurs ont réellement vu la fin du jeu. L’objectif de cette nouvelle édition est donc de permettre à davantage de joueurs de découvrir l’intégralité de l’aventure, tout en respectant l’esprit de l’œuvre originale.

Le projet inclura les versions 8‑bit, 16‑bit et 32‑bit du jeu, réunies dans une seule compilation. Les joueurs pourront basculer en temps réel entre les différents styles visuels, une fonctionnalité pensée pour offrir une expérience qui retrace l’évolution historique de la série. L’équipe souhaite que ce remaster soit « quelque chose qui permette de vivre l’histoire de la série elle‑même ».

Le titre définitif n’a pas encore été arrêté, mais Famitsu indique que « Ecco Complete » est actuellement le nom le plus probable pour cette édition.

Annoncé pour la première fois en mai dernier, le remaster de Ecco the Dolphin et de sa suite Tides of Time réunira l’équipe originale autour d’un projet qui vise à moderniser un classique tout en préservant son identité. La confirmation d’une sortie sur Switch ouvre la voie à un retour particulièrement adapté à la console hybride, qui semble parfaitement taillée pour accueillir ce type de remaster patrimonial.