Evercade a annoncé une Super Pocket Rare Edition spéciale qui contient plusieurs jeux classiques de Rare tels que Banjo-Kazooie et Conker’s Pocket Tales. L’appareil peut également lire les cartouches Evercade, ce qui permet de jouer à de nombreux jeux en plus des 14 titres préinstallés. L’appareil est commercialisé au prix de 49,99 livres sterling, 59,99 euros ou 69,99 dollars et les précommandes sont désormais ouvertes.

La Super Pocket Rare Edition est un tout nouvel appareil portable célébrant certains des fantastiques jeux de l’éditeur britannique. Ce système de jeu compact sous licence officielle est préchargé avec 14 titres classiques de Rare, incluant le classique 64 bits Banjo-Kazooie optimisé pour Super Pocket, ainsi que des franchises emblématiques comme Battletoads. Disponible en juin 2026 pour seulement 49,99 livres sterling, 59,99 euros ou 69,99 dollars, les précommandes sont actuellement ouvertes.

Les jeux inclus sont : Banjo-Kazooie (console 64 bits), Conker’s Pocket Tales (console portable 8 bits), Battletoads in Battlemaniacs (console 16 bits), Battletoads (console 8 bits), Cobra Triangle (console 8 bits), R.C. Pro-Am II (console 8 bits), Slalom (console 8 bits), Snake Rattle ‘n’ Roll (console 8 bits), Solar Jetman: Hunt for the Golden Warpship (console 8 bits), Atic Atac (ordinateur domestique), Jetpac (ordinateur domestique), Lunar Jetman (ordinateur domestique), Knight Lore (ordinateur domestique) et Gunfright (ordinateur domestique).