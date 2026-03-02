NIS America, Inc. a le plaisir d’annoncer Disgaea Mayhem, qui sortira cet été sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 et Steam et dont les éditions physiques deluxe seront distribuées en France par Microids Distribution France.

Magichangez pour entrer dans l’action ; il est temps de mener vos propres combats avec un gameplay dynamique et riche en action !

La princesse a besoin de son flan dans cette toute nouvelle interprétation de la célèbre franchise Disgaea. Prenez le contrôle direct de l’action en incarnant N.A., un mercenaire au palais exigeant, et terrassez des monstres pour l’argent.

Équipez-vous d’armes issues de sept classes différentes pour jouer de sept façons différentes ! Que vous préfériez l’épée traditionnelle ou l’arc à distance, vous pouvez changer d’arme à tout moment pour varier votre style de jeu !

Plus les choses Magichangent, plus elles restent les mêmes. Gagnez des niveaux, améliorez votre équipement et faites voter de nouvelles lois à l’Assemblée du Chocolat Noir afin de faire grimper les chiffres jusqu’à infliger des millions de dégâts à chaque coup ! Vous pouvez même recruter des démons classiques comme le Prinny pour vous accompagner !

Il est temps de découvrir Disgaea d’une toute nouvelle manière !

Caractéristiques :

● Magichangez pour l’action : Prenez le contrôle direct des combats dans ce spin-off action-RPG de la série Disgaea ! Affrontez des centaines d’ennemis avec des armes emblématiques comme l’épée, le pistolet, les poings ou la hache !

● Progressez pour dominer : Ce ne serait pas Disgaea sans la possibilité de devenir toujours plus puissant. Rendez-vous dans l’Item World pour renforcer votre équipement, réincarnez-vous pour obtenir de meilleures statistiques de base ou accumulez des niveaux afin de rester au sommet de la chaîne alimentaire !

● Satisfaire ses envies : Il faut un démon pour nourrir une princesse ! La princesse Tichelle adore le flan, et N.A. adore être payé. En travaillant ensemble, chacun peut obtenir ce qu’il désire ! Le dessert rassemble les gens (et les démons) dans cette aventure légère et pleine d’humour.