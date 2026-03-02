Le studio sud-coréen Shift Up amorce manifestement une transition stratégique majeure. D’après le média coréen GameMeca, l’entreprise se prépare à renforcer ses capacités d’édition à l’échelle internationale, avec une orientation clairement affichée vers l’auto-édition multiplateforme.

Jusqu’ici, le modèle économique de Shift Up reposait sur des partenariats éditoriaux solides. Kakao Games avait pris en charge l’édition de Destiny Child, Tencent s’était occupé de Goddess of Victory: NIKKE, tandis que Sony assurait l’édition de Stellar Blade. Ce schéma, classique pour un studio focalisé sur le développement, semble aujourd’hui évoluer vers une intégration verticale plus marquée.

Depuis son introduction en bourse en 2024, Shift Up s’était officiellement positionné comme un studio prioritairement orienté vers la production. Son CEO, Tae-hyung Kim, avait alors laissé entendre que l’auto-édition constituait une option envisageable à long terme, sans en faire un axe stratégique immédiat. Les éléments récents indiquent toutefois que cette perspective se concrétise désormais de manière opérationnelle.

Le signal le plus tangible provient des recrutements en cours. Shift Up a ouvert plusieurs postes liés à la localisation, au marketing et aux relations publiques. Les offres mentionnent explicitement la volonté du studio de franchir un nouveau cap sur le marché mondial, au-delà du succès international de NIKKE et de Stellar Blade. L’objectif affiché est clair : développer des capacités internes permettant de soutenir en auto-édition des titres développés en interne sur consoles et PC. Un représentant du studio a précisé auprès de GameMeca que cette initiative vise à consolider les moyens de soutien aux productions maison sur le long terme, en cohérence avec la croissance internationale récente de l’entreprise.

Ce repositionnement ne signifie pas pour autant une rupture immédiate avec les partenaires historiques. Le prochain projet majeur du studio, Project Spirits (anciennement Project Witches), prévu pour 2027, sera publié mondialement par le label Level Infinite de Tencent — un partenariat confirmé en novembre dernier. La relation avec l’éditeur chinois demeure donc structurante pour les productions à court et moyen terme.

En revanche, la situation est plus ouverte concernant d’autres projets. Shift Up développe actuellement une suite à Stellar Blade, dont l’éditeur n’a pas encore été annoncé. Dans le contexte actuel, l’hypothèse d’une auto-édition partielle ou totale n’apparaît plus théorique. Elle s’inscrirait dans une logique de captation accrue de valeur, de maîtrise du calendrier marketing et d’unification des stratégies multiplateformes.

Il convient également de rappeler que Shift Up possède une expérience antérieure en auto-édition, notamment avec Destiny Child, dont les services ont pris fin en septembre 2023. Cette expérience, bien que limitée dans le temps, constitue un précédent opérationnel sur lequel le studio peut capitaliser pour structurer une division éditoriale plus ambitieuse.

L’évolution en cours s’apparente ainsi à un élargissement progressif du périmètre stratégique de Shift Up. Sans renier son ADN de développeur, le studio semble désormais vouloir internaliser des fonctions traditionnellement déléguées : localisation, marketing global, relations presse et pilotage multiplateforme. Si cette trajectoire se confirme, elle pourrait repositionner l’entreprise non plus seulement comme un créateur de propriétés intellectuelles à succès, mais comme un acteur intégré capable d’orchestrer l’ensemble de la chaîne de valeur, du développement à la distribution mondiale.

À ce stade, aucune annonce formelle d’auto-édition n’a été faite pour un projet spécifique. Néanmoins, l’alignement entre les recrutements stratégiques, la communication institutionnelle et l’absence d’éditeur annoncé pour la suite de Stellar Blade suggère que Shift Up ne se contente plus d’envisager l’option : il en prépare activement les fondations structurelles