Nintendo annonce un nouvel Indie World Showcase pour ce mardi 3 mars

Nintendo a annoncé, via son application Today, la tenue d’un nouvel Indie World Showcase ce mardi 3 mars 2026 à 15h00, soit 9h00 heure de l’Est. La présentation durera environ 15 minutes et sera consacrée aux informations et mises à jour sur les jeux indépendants à venir sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.

Aucun indice n’a été donné comme d’habitude, mais parmi les potentielles petites perles en attente, de nombreux regards sont tournés vers Mina the Hollower dont la sortie doit intervenir au printemps.

Pour suivre la diffusion en direct, il est possible de se rendre sur le site web de l’Indie World ou sur la chaîne YouTube de Nintendo France.