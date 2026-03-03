Maximum Entertainment, Skybound Games™ et Nice Dream™ ont le plaisir d’annoncer que le jeu narratif Goodnight Universe peut désormais être joué en mode « camera controller » sur Nintendo Switch 2. En plus de la compatibilité avec la caméra de la Switch 2, la dernière mise à jour du jeu inclut également plusieurs ajustements améliorant la qualité visuelle globale.

Afin d’optimiser l’expérience avec la caméra de la Switch 2, placez la caméra dans un espace bien éclairé, à une distance de 45 à 60 cm devant vous, en veillant à ce que votre visage soit entièrement visible. Sélectionnez « Webcam Display » lors de la calibration pour vérifier à la fois l’éclairage et le cadrage. Une fois la configuration correcte, le cercle de test devient blanc lorsque vous clignez des yeux, et les sourires/froncements de sourcils sont reconnus sur les écrans de test.

Développé par les créateurs de Before Your Eyes, récompensé aux BAFTA Awards, Goodnight Universe, lauréat du Tribeca Film Festival, raconte l’histoire d’Isaac, un bébé de 6 mois qui développe de mystérieux pouvoirs psychiques. Ce que vous désirez le plus, c’est être aimé et accepté par votre famille, mais une société technologique secrète veut vous garder pour elle. Sur les plateformes compatibles avec les caméras, le jeu propose un mode immersif « caméra comme manette » qui permet aux joueurs d’interagir à l’aide de leurs yeux et de leurs expressions, développant ainsi l’utilisation innovante de la technologie basée sur les caméras qui fait la renommée de l’équipe de développement.

Goodnight Universe est sorti en version numérique en novembre 2025, recevant un accueil critique et public très favorable, avec une note actuelle de 96 % « Extrêmement positif » sur Steam. Le jeu a également remporté le prix du « Meilleur jeu international » au SXSW Sydney 2025 ainsi que le Tribeca Games Award en 2024.

Le casting principal comprend Lewis Pullman (Thunderbolts*, Top Gun Maverick) dans le rôle du personnage principal Isaac, ainsi que Kerri Kenney-Silver (Reno 911, The Four Seasons), Al Madrigal (The Daily Show, Lopez vs. Lopez) et Tessa Espinola (S.W.A.T, The Big Show Show) dans les rôles de la famille d’Isaac. Beau Bridges (Matlock, Homeland), Timothy Simons (VEEP, Nobody Wants This) et Sarah Burns (Barry, Unfrosted) prêtent leur voix à des personnages secondaires.

Les éditions physiques pour Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 sont disponibles, incluant le jeu de base ainsi que des codes numériques pour la bande-son et un artbook présentant des illustrations originales de l’équipe Nice Dream.