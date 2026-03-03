Le 3 mars 2017, Nintendo changeait à jamais le paysage du jeu vidéo en lançant simultanément la Nintendo Switch et The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Neuf ans plus tard, ces deux œuvres continuent de façonner l’industrie, les joueurs et la culture populaire.

La Nintendo Switch : une révolution hybride

Le pari audacieux de 2017

En 2016, Nintendo sort de plusieurs années difficiles, marquées par l’échec commercial relatif de la Wii U. La firme de Kyoto décide alors de tout miser sur un concept inédit : une console à la fois portable et de salon, que l’on peut glisser dans sa poche le matin et brancher sur son téléviseur le soir. Le nom « Switch » prend tout son sens — passer d’un mode à l’autre en un geste, simplement en retirant la console de son dock.

À sa présentation en octobre 2016, la réaction est électrique. Le fameux trailer de révélation, avec ses joueurs qui « switchent » dans des contextes variés — dans un avion, sur un terrain de basketball, lors d’une soirée entre amis — capte immédiatement l’imaginaire collectif. Nintendo n’annonce pas une simple console. Il annonce un style de vie.

Un lancement historique

Le 3 mars 2017, la Switch arrive dans les rayons au prix de 299,99 €. En quelques heures, les stocks sont épuisés dans de nombreux pays. Dès son premier mois, Nintendo écoule 2,74 millions d’unités, un record pour un lancement de console Nintendo à l’époque. La machine tourne en permanence en rupture de stock pendant toute l’année 2017, phénomène rare dans l’industrie.

Ce succès ne repose pas uniquement sur la curiosité. La Switch répond à un vrai besoin : celui d’une console qui s’adapte au rythme de vie moderne, où le temps de jeu doit se saisir dans les interstices du quotidien. Le concept « play anywhere » résonne profondément dans une société hyperconnectée.

Chiffres de vente : une ascension record

Les années qui suivent transforment la Nintendo Switch en phénomène mondial. Voici les grandes étapes de son parcours commercial :

Fin 2017 : 14,86 millions d’unités vendues

Fin 2018 : 32,27 millions d’unités vendues

Fin 2019 : 52,48 millions d’unités vendues

Fin 2020 : 79,87 millions d’unités vendues (boom COVID)

Fin 2022 : 122,55 millions d’unités vendues

Début 2026 : 155,37 millions d’unités vendues

En franchissant la barre des 155,37 millions d’exemplaires, la Nintendo Switch dépasse la Nintendo DS (154,02 millions) pour devenir la console la plus vendue de l’histoire de Nintendo. Elle se hisse ainsi à la deuxième place du classement mondial de tous les temps, juste derrière la PlayStation 2 de Sony.

Un catalogue exceptionnel

L’une des grandes forces de la Switch réside dans la richesse et la constance de son catalogue. Sur neuf ans, la machine accumule des titres devenus des références absolues du jeu vidéo. Les dix jeux les plus vendus sur la plateforme témoignent de cet extraordinaire palmarès :

Mario Kart 8 Deluxe : 69,56 millions d’exemplaires Animal Crossing : New Horizons : 48,62 millions d’exemplaires Super Smash Bros. Ultimate : 36,93 millions d’exemplaires Zelda : Breath of the Wild : 33,34 millions d’exemplaires Super Mario Odyssey : 29,84 millions d’exemplaires Pokémon Écarlate et Violet : 27,61 millions d’exemplaires Pokémon Épée et Bouclier : 26,96 millions d’exemplaires Zelda : Tears of the Kingdom : 22,15 millions d’exemplaires Super Mario Party : 21,23 millions d’exemplaires New Super Mario Bros. U Deluxe : 18,53 millions d’exemplaires

Au total, la Switch a dépassé le cap du milliard et demi de jeux vendus depuis 2017 — un chiffre qui illustre à quel point la console s’est installée durablement dans les foyers du monde entier.

Les déclinaisons de la console

Nintendo a su entretenir l’intérêt pour sa console grâce à plusieurs révisions matérielles. La Switch Lite (2019) propose une version exclusivement portable, plus compacte et moins chère, ciblant un public jeune et les joueurs nomades. La Switch OLED (2021) améliore l’écran avec une dalle OLED de 7 pouces, des couleurs plus vives et des noirs profonds, sans transformer l’architecture de base. Ces itérations ont permis à Nintendo de toucher de nouveaux segments de marché et de relancer les ventes à des moments stratégiques.

L’ère de la Switch 2

Le 5 juin 2025, Nintendo ouvre officiellement un nouveau chapitre avec le lancement de la Nintendo Switch 2. La première console hybride tire sa révérence dans une forme olympique, laissant à son successeur un héritage considérable. Signe de la santé de l’écosystème Nintendo, même en décembre 2025, la Switch originale s’écoulait encore à environ 1,36 million d’unités supplémentaires — performance remarquable pour une machine âgée de presque neuf ans.

Zelda : Breath of the Wild — La révolution ouverte

La genèse d’un chef-d’œuvre

À l’origine, The Legend of Zelda : Breath of the Wild est pensé pour la Wii U. Lancé fin 2010, le projet prend lentement la forme d’un monde ouvert, une décision motivée à la fois par la volonté de redéfinir les conventions de la licence et par un désir de retour aux sources : replacer l’exploration au cœur de l’aventure, comme le faisait le tout premier Zelda sur NES en 1986.

Le développement mobilise finalement plus de 100 concepteurs et implique 300 personnes au total, dont les membres du studio Monolith Soft, spécialisé dans la construction de vastes mondes ouverts. Cinq années de travail intensif donneront naissance à l’un des jeux les plus ambitieux de l’histoire de Nintendo.

Hidemaro Fujibayashi, le game director du titre, résumait sa philosophie à la GDC 2017 : créer un jeu où le joueur ressent en permanence un sentiment de liberté et d’aventure en se baladant librement dans le monde. Cette vision, héritée directement du premier Zelda, allait bouleverser l’industrie entière.

La sortie : un triomphe critique immédiat

Lancé le 3 mars 2017, Breath of the Wild reçoit un accueil dithyrambique de la presse internationale. Le jeu rejoint le cercle très fermé des titres à atteindre le score Metacritic de 97, et obtient la note maximale dans de nombreuses publications — dont Jeuxvideo.com, qui lui attribue initialement 9/10 avant de réviser sa note à 10/10 en septembre 2017 pour « reconnaître son véritable statut de jeu culte ».

En son premier mois de commercialisation, Nintendo annonce 3,84 millions d’exemplaires vendus dans le monde : 2,76 millions sur Switch et 1,08 million sur Wii U. Fait remarquable : le jeu se vendait donc plus que la console elle-même. En France, il termine troisième jeu le plus vendu de l’année 2017, avec 511 000 exemplaires.

2.3 Une ascension commerciale continue

Les ventes de Breath of the Wild ne se sont jamais effondrées. Le titre a accompagné chaque nouveau possesseur de Switch, devenant le jeu de référence pour découvrir la console. Son parcours commercial est remarquable dans sa constance :

Mars 2018 : 9,98 millions — il devient le jeu Zelda le plus vendu de l’histoire

Septembre 2019 : 16,15 millions d’exemplaires

Juin 2020 : 20 millions d’exemplaires (cap franchi)

Décembre 2022 : 30 millions d’exemplaires

Février 2025 : 32,62 millions d’exemplaires

Fin 2025 : 33,34 millions d’exemplaires

Avec plus de 33 millions de copies vendues, Breath of the Wild s’impose comme le quatrième jeu le plus vendu de la Switch — un exploit pour un titre d’action-aventure solo dans un marché dominé par les jeux multijoueurs et les franchises à épisodes annuels.

La révolution du monde ouvert

Au-delà de ses chiffres de vente, l’impact de Breath of the Wild sur l’industrie vidéoludique est immense et durable. Le jeu n’est pas le premier monde ouvert de l’histoire — des titres comme Skyrim ou The Witcher 3 existaient déjà — mais il apporte une philosophie radicalement différente.

Une liberté totale dès le départ

Là où la plupart des jeux en monde ouvert guident le joueur par des marqueurs d’objectifs omniprésents, BotW place le joueur sur le Plateau du Prélude et lui dit : « Hyrule est là. Va. » La carte se remplit au fur et à mesure que l’on explore, et non l’inverse. Les 120 sanctuaires, les 900 Korogus et les quatre créatures divines peuvent être découverts dans n’importe quel ordre, voire ignorés. La quête principale peut même être accomplie sans avoir accompli la moindre mission secondaire.

Un monde physiquement cohérent

La grande innovation de BotW réside dans son moteur physique. Tout interagit avec tout : le feu se propage selon le vent, la pluie rend les parois glissantes, les métaux attirent la foudre, les objets flottent ou coulent selon leur densité. Cette cohérence crée un terrain de jeu infini pour la créativité. Des années après sa sortie, des joueurs découvrent encore des interactions jamais documentées.

L’exploration comme fin en elle-même

Breath of the Wild fait de l’exploration une fin en soi, et non un simple support à une narration ou une liste de tâches à cocher. Le level design guide le regard vers des points d’intérêt visuels — une tour lointaine, une lumière étrange, un rocher suspect — sans jamais imposer de direction. Ce « GPS visuel » remplace avantageusement les marqueurs omniprésents des autres open worlds.

Un héritage qui dépasse Zelda

L’influence de Breath of the Wild s’est fait sentir dans de nombreux grands jeux qui lui ont succédé. Ghost of Tsushima, développé par Sucker Punch, a clairement été inspiré par son approche de l’exploration libre. Genshin Impact, parfois qualifié de « BotW dans un univers animé », reprend son système d’escalade et sa philosophie de découverte. Immortals Fenyx Rising d’Ubisoft s’en inspire ouvertement. Elden Ring de FromSoftware, sacré jeu de l’année 2022, partage cette philosophie d’un monde ouvert dense et cohérent où l’exploration est récompensée.

Le producteur Eiji Aonuma reconnaissait lui-même : « Breath of the Wild a imposé de nouvelles normes dans la licence ». Des développeurs aussi variés que ceux de Telling Lies ou de Sky : Children of the Light ont cité BotW comme source d’inspiration. En quelques années, le jeu est passé du statut de chef-d’œuvre à celui de véritable étalon de l’open world moderne.

Une suite à la hauteur : Tears of the Kingdom

En mai 2023, Nintendo sort The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, suite directe de Breath of the Wild. Le jeu reprend et amplifie les principes de son prédécesseur, en ajoutant notamment des îles célestes, un système de fusion d’objets révolutionnaire et la possibilité d’explorer les profondeurs d’Hyrule. Tears of the Kingdom atteint 22,15 millions de ventes, confirmant l’appétit du public pour cette nouvelle formule Zelda.

Deux icônes, un même destin

La symbiose Switch / BotW

Il est impossible de parler de la Nintendo Switch sans évoquer Breath of the Wild, et vice-versa. Les deux produits se sont mutuellement portés. La Switch avait besoin d’un titre majeur pour convaincre les sceptiques lors de son lancement ; BotW avait besoin d’une plateforme à la hauteur de son ambition. Cette complicité s’est avérée décisive : de nombreux acheteurs de Switch ont avoué avoir acheté la console uniquement pour jouer à Breath of the Wild.

Ce type de relation entre une console et un jeu de lancement est rare dans l’industrie. On peut la comparer à celle entre la Super NES et Super Mario World, ou entre la PS1 et Tomb Raider — des associations qui définissent une génération entière.

L’impact culturel

Au-delà du jeu vidéo, la Switch et BotW ont eu un impact culturel notable. Hyrule est devenu l’un des mondes virtuels les plus photographiés sur les réseaux sociaux, grâce au mode photo intégré et à la beauté de ses paysages. Les musiques du jeu, composées par Manaka Kataoka et Yasuaki Iwata, sont régulièrement interprétées dans des concerts symphoniques à travers le monde.

La Nintendo Switch, elle, a remodelé la façon dont des générations entières de joueurs perçoivent le jeu vidéo. Elle a démontré qu’une console de salon pouvait être également une console portable de haute qualité, ouvrant la voie à une nouvelle ère de jeux qui se jouent « quand on veut, où on veut ».

Une longévité exceptionnelle

Neuf ans après leur sortie simultanée, la Nintendo Switch et Breath of the Wild continuent de fasciner. La Switch se vend encore en millions d’unités malgré l’arrivée de sa successeure. BotW est toujours considéré parmi les cinq meilleurs jeux vidéo de tous les temps selon la majorité des classements de référence.

Cette longévité n’est pas un hasard : elle tient à la qualité intrinsèque de ces deux objets, à leur capacité à plaire à des publics très différents (enfants, adultes, joueurs occasionnels, hardcore gamers), et à un positionnement qui a su anticiper les évolutions de la société vers un mode de vie plus mobile.

L’héritage pour l’avenir

Avec la Nintendo Switch 2 lancée en 2025, Nintendo entre dans un nouveau chapitre. Mais l’ombre de la Switch et de BotW plane sur chacune des décisions de la firme. Le prochain grand Zelda pour Switch 2, attendu avec impatience, devra s’inscrire dans un héritage immense. Quelle liberté supplémentaire est-il possible d’offrir au joueur ? Comment dépasser la cohérence physique de BotW ? Ces questions définissent le défi créatif de Nintendo pour la décennie à venir.

—

Le 3 mars 2017 restera comme l’une des dates les plus importantes de l’histoire du jeu vidéo. En lançant simultanément la Nintendo Switch et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Nintendo ne sortait pas simplement deux produits — il redéfinissait ce qu’un jeu vidéo pouvait être et comment une console pouvait s’intégrer dans nos vies.

Neuf ans plus tard, la Nintendo Switch a dépassé 155 millions d’exemplaires vendus, devenant la console la plus vendue de l’histoire de Nintendo. Breath of the Wild dépasse les 33 millions de copies et reste une référence absolue de l’open world contemporain. Deux chiffres, deux légendes — et l’intime certitude que leur influence continuera de se faire sentir dans les jeux vidéo des décennies à venir.

Ces neuf ans de Switch ne sont pas simplement l’histoire d’un succès commercial. C’est l’histoire d’une idée audacieuse devenue réalité, d’un rêve d’enfant qui joue dans le métro le matin et sur son grand écran le soir. C’est l’histoire d’un Link qui se réveille d’un sommeil de cent ans et découvre que le monde entier l’attendait.