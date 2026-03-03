L’aventure ne s’arrête pas ! Moonlighter 2 : The Endless Vault, la suite du RPG d’action indépendant bien-aimé mêlant gestion de boutique et exploration, débarque sur Nintendo Switch 2 – rejoignant le lancement de la version 1.0 déjà annoncé plus tard cette année sur PC, Xbox Series X|S (disponible dès le premier jour sur le Game Pass) et PlayStation 5.

La première aventure de Will avait conquis le cœur des joueurs Switch grâce à son charme en pixel art et son esprit digne des classiques Nintendo. La suite passe à la vitesse supérieure : des mondes en 3D vibrants, des donjons plus profonds, un système de combat plus musclé, et le retour du fidèle sac à dos – car bien ranger ses affaires n’est pas seulement satisfaisant, cela influe directement sur la valeur de votre butin.