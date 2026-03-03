Pour combattre les insectes, il faut comprendre les insectes ! Nous ne pouvons nous permettre un nouveau Klendathu ! Pour la première fois dans l’histoire, Starship Troopers: Ultimate Bug War! vous permettra de vivre la fureur du combat depuis l’autre côté en incarnant un Arachnide !

Le mode Bug vous permettra donc d’in :

Voici l’Assassin Bug ! Il a la possibilité d’opter pour trois formes offensives distinctes : Warrior, Hopper et Tanker.

Quatre environnements complets : explorez chacune des quatre zones d’entraînement du mode Bug pour conquérir les Terror Zones et mieux comprendre comment l’Assassin Bug pourrait détruire les avant-postes de la Fédération.

Tuez les tous ! Il vous faut nettoyer chaque Terror Zone pour avancer, et donc affronter la puissance de feu terrible de l’infanterie mobile.