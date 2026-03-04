Capcom a dévoilé aujourd’hui la première mise à jour sur les ventes de Resident Evil Requiem, révélant que le jeu s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde. Ces chiffres sont basés sur toutes les plateformes combinées.

Resident Evil Requiem vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch 2 et autres plateformes vendredi dernier, le 27 février 2026, vous pouvez lire notre test ici.

Il ne pouvait en être autrement vu les premiers retours : Resident Evil Requiem est le meilleur lancement de l’histoire de la série avec 5 millions de ventes pour ses premiers jours sur le marché, surpassant le vieux record établi par Resident Evil 6 à 4,5 millions dans le même laps de temps. Pour autre comparaison, Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 4 Remake ont atteint 4 millions, mais en deux semaines.

Capcom Co., Ltd. a annoncé aujourd’hui que les ventes mondiales de Resident Evil Requiem, sorti le 27 février 2026, ont dépassé les 5 millions d’unités.

Resident Evil Requiem est le dernier opus de la série Resident Evil, qui célèbre son 30ème anniversaire ce mois-ci. Le titre a réussi à élever l’essence du survival horror en intensifiant l’interaction entre peur intense et action exaltante. Resident Evil Requiem a été développé en utilisant le RE ENGINE, moteur de jeu propriétaire de Capcom, ce qui a permis à l’entreprise de fournir des visuels d’un réalisme photographique, incluant la peau des personnages, leurs yeux larmoyants et leurs cheveux fluides, ainsi que la translucidité de la lumière. De plus, le titre offre une nouvelle expérience de jeu pour une large base de fans grâce à de multiples paramètres de difficulté qui s’adaptent aussi bien aux nouveaux venus qu’aux joueurs expérimentés, ainsi qu’en permettant aux joueurs de basculer entre les perspectives à la première personne et à la troisième personne en temps réel pour s’adapter aux styles de jeu individuels de chaque joueur.

Par ailleurs, avant sa sortie, le titre a recueilli un accueil significatif de la part des fans du monde entier, notamment à la Gamescom 2025, le plus grand salon commercial du jeu vidéo en Europe qui s’est tenu en août de l’année dernière, où il a reçu quatre récompenses, dont Most Epic, qui est décerné au jeu offrant l’expérience la plus époustouflante et impressionnante.