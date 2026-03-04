Plusieurs épisodes de la franchise MotoGP sont arrivés sur Switch, ce qui a été excellent pour les fans de courses de motos. Qu’en est-il des propriétaires de Switch qui sont passés à la Switch 2 ? Apparemment, le plaisir MotoGP va également se poursuivre sur cette plateforme.

Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation officielle, une rumeur circule selon laquelle MotoGP 26 arriverait sur Switch 2. Apparemment, il ne faudra pas attendre longtemps pour savoir si c’est vrai, car Milestone, le développeur derrière la série MotoGP, devrait officiellement annoncer MotoGP 26 demain, le 5 mars 2026.

Le célèbre leaker billbil-kun a révélé que MotoGP 26 arrivera sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Il n’y aura pas longtemps à attendre jusqu’à sa sortie, car billbil-kun affirme qu’il arrivera sur la dernière plateforme de Nintendo et son ancien modèle le 26 avril. Les deux versions de MotoGP 26 seront disponibles pour 50 euros.

Selon ces informations, la licence MotoGP fera enfin son entrée sur la Nintendo Switch 2, avec une version optimisée de MotoGP 26 spécialement pensée pour la console. En revanche, le titre marquera sa première absence sur PS4 et Xbox One, une étape logique mais symbolique pour la série. Bonne nouvelle pour les joueurs concernés, MotoGP 26 restera tout de même disponible sur Nintendo Switch modèle 2017.

Autre point important, la version Switch 2 sera proposée au même prix que celle sur Switch, soit 49,99 euros. Le jeu sortira en édition physique sur toutes les consoles concernées.

Les prix européens de MotoGP 26 pour chacune des plateformes disponibles sont les suivants : PC à 59,99 euros en édition digitale uniquement, PS5 à 69,99 euros, Xbox Series à 69,99 euros, Nintendo Switch 2 à 49,99 euros et Nintendo Switch à 49,99 euros.