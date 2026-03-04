En février, les joueurs de Pokémon UNITE ont appris qu’Électhor, Artikodin et Sulfura rejoindraient le jeu en tant que Pokémon jouables. Électhor a été le premier à rejoindre le jeu, et nous savons maintenant que Sulfura sera le prochain. Le Pokémon arrivera dans le jeu le 13 mars 2026 et davantage de détails sur l’arrivée de Sulfura seront partagés prochainement.

Dans Pokémon UNITE, rejoignez des Dresseurs du monde entier alors qu’ils se dirigent vers l’Île Éos pour participer à des Combats Unite. Dans les Combats Unite, les Dresseurs s’affrontent lors de batailles d’équipe 5 contre 5 pour voir qui peut marquer le plus de points dans le temps imparti. Le travail d’équipe est essentiel alors que vous et vos coéquipiers battez des Pokémon sauvages, montez de niveau et faites évoluer votre Pokémon partenaire, et mettez K.O. les Pokémon de l’équipe adverse pour les empêcher de marquer des points. Mettez votre travail d’équipe à l’épreuve et remportez la victoire.

Entrez sur le terrain tout en ayant votre meilleure apparence avec les Holotenues. Grâce à une technologie spéciale développée en utilisant l’énergie Éos, les Dresseurs peuvent habiller leurs Pokémon dans une variété de tenues holographiques, avec de nouveaux styles arrivant régulièrement.

Libérez la vraie puissance de votre Pokémon avec les Capacités Unite. Utilisez ces toutes nouvelles capacités Pokémon, qui ne sont possibles que pendant les Combats Unite, et renversez la situation même dans les situations les plus désespérées.