Nintendo a annoncé que trois jeux Mario classiques seront ajoutés à la bibliothèque toujours croissante du service Nintendo Switch Online (+ Pack d’extension) le 10 mars 2026 pour célébrer le MAR10 Day de cette année. Les jeux suivants seront inclus : Mario’s Tennis (Virtual Boy, 1995), Mario Clash (Virtual Boy, 1995) et Mario vs. Donkey Kong (Game Boy Advance, 2004).

Ces titres seront accessibles depuis les applications « Nintendo Classics » Virtual Boy et Game Boy Advance qui peuvent être téléchargées via le Nintendo eShop pour toute personne disposant d’un abonnement actif Nintendo Switch Online + Pack d’extension.

