Le studio de jeu indépendant primé Ember Lab a le plaisir d’annoncer que son jeu d’aventure-action narratif acclamé par la critique, Kena: Bridge of Spirits, arrivera sur Nintendo Switch™ 2. Cette nouvelle version Nintendo sera complète, incluant les dernières mises à jour du jeu, telles que le DLC Anniversaire et le mode New Game +.

« Nous sommes incroyablement enthousiastes à l’idée de faire découvrir le voyage de Kena à un tout nouveau public, offrant aux joueurs la possibilité de vivre son histoire à la maison ou en déplacement avec la Nintendo Switch 2 », a déclaré Josh Grier, directeur de l’exploitation chez Ember Lab. « En tant que premier titre de notre studio, le soutien et l’amour considérables que le jeu a reçus au fil des ans ont vraiment beaucoup compté pour notre équipe. Nous sommes ravis que davantage de joueurs puissent désormais s’immerger pleinement dans l’univers de Kena et faire partie de son voyage. »

Lancé initialement sur les plateformes PlayStation en septembre 2021, Kena: Bridge of Spirits a remporté plusieurs prix, dont celui du meilleur jeu indépendant et du meilleur premier jeu indépendant aux Game Awards 2021. L’un des jeux indépendants les plus appréciés de ces dernières années, le jeu accueille les joueurs dans un monde charmant rempli de mystère, combinant exploration, résolution d’énigmes, combat rapide et récit captivant. Les joueurs incarnent Kena, une jeune guide spirituelle, dans son voyage de découverte de soi alors qu’elle restaure l’équilibre d’un ancien village dans un environnement autrefois florissant.

La version Nintendo Switch 2 est livrée complète avec le DLC Anniversaire, qui comprend les Pierres d’âme, les Épreuves de guide spirituel, des tenues pour Kena et des fonctionnalités d’accessibilité. Elle propose également le mode Nouvelle Partie +, qui permet aux joueurs ayant terminé le jeu de recommencer le voyage de Kena avec toutes leurs capacités précédemment débloquées, y compris les améliorations, les tenues, les Rot, et plus encore, ainsi que des combats repensés et plus difficiles.

Kena: Bridge of Spirits propose aux joueurs un jeu d’aventure-action qui combine un récit captivant avec de l’exploration, de la résolution d’énigmes et des combats rapides. Les joueurs démêlent le passé en incarnant Kena, une jeune guide spirituelle à la recherche du sanctuaire sacré de la montagne, aidant à libérer les esprits piégés dans un village oublié avec l’aide les Rot – ses adorables (mais puissants) compagnons spirituels.

Les principales caractéristiques de Kena: Bridge of Spirits incluent :

Trouver et vous lier d’amitié avec les timides et insaisissables esprits Rot disséminés dans la forêt et débloquer leurs capacités pour vous aider à purger la corruption du village.

Explorer un monde autrefois majestueux, rempli de moindres recoins, tout en découvrant des secrets cachés et des récompenses, y compris des chapeaux Rot pour personnaliser vos compagnons.

Découvrir des pierres d’âme qui offrent des avantages et des inconvénients pour personnaliser votre style de jeu. Débloquer de nouvelles zones en trouvant et en livrant le Courrier des esprits laissé par les esprits perdus.

Vous engager dans des combats rapides contre les Esprits corrompus qui défient Kena à chaque instant. Perfectionner vos compétences de combat au corps à corps et à distance, commander les pouvoirs de vos compagnons Rot et améliorer vos capacités. Participer aux Épreuves de guide spirituel pour débloquer des récompenses et améliorer vos compétences afin de devenir un guide spirituel accompli.

Commencer votre aventure à nouveau avec la Nouvelle Partie +, proposant de nouvelles rencontres, de plus grands défis et des ennemis uniques.

Kena: Bridge of Spirits sera disponible mondialement sur Nintendo Switch 2 au printemps 2026. Le jeu est actuellement disponible sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et PlayStation 4, ainsi que sur Xbox Series X|S et Xbox One.