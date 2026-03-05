Milestone et MotoGP Sports Entertainment Group sont ravis d’annoncer que MotoGP™26 sera disponible le 29 avril 2026 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™2, Nintendo Switch™, ROG Xbox Ally, ROG Xbox Ally X et PC via Steam, Microsoft et Epic Games Store. Le jeu proposera des fonctionnalités inédites, notamment des classements dynamiques, un système de pilotage personnalité et un mode Carrière enrichi, qui offriront aux joueurs une expérience de jeu plus authentique et immersive que jamais.

Dans ce nouveau titre, il sera possible de consulter les classements de tous les joueurs. Chaque pilote dispose d’une fiche de classement basée sur quatre critères : temps au tour, allure, performances en duel et régularité. Ces valeurs sont mises à jour en temps réel en fonction des performances en courses, rendant le classement dynamique et évolutif. Ainsi, la forme actuelle des pilotes influencera directement l’équilibre concurrentiel sur la grille de départ, tant dans le mode Carrière qu’en dehors, offrant une immersion plus profonde et plus authentique.

Intégrant tous les pilotes et circuits officiels de la saison 2026 pour les catégories MotoGP™, Moto2™ et Moto3™, MotoGP™26 optimise sa physique grâce à un système de maniabilité adapté à chaque pilote. Cela permet aux joueurs de contrôler la moto en gérant le poids et les mouvements de leur pilote, pour une sensation de conduite réaliste et des réactions plus rapides, garantissant vitesse et intensité.

Afin de permettre aux fans de s’immerger pleinement dans l’univers de MotoGP™, le mode Carrière s’articule désormais autour d’un paddock entièrement en 3D, véritable plateforme au cœur du championnat. Les joueurs vont pouvoir se familiariser avec la vie hors des circuits grâce à deux nouvelles fonctionnalités : les conférences de presse du jeudi et un manager dédié. Lors des conférences de presse, il sera possible pour les pilotes en herbe de se fixer des objectifs à court et long terme, comme défier publiquement leurs rivaux ou pousser l’équipe à accélérer développement des motos. Par ailleurs, le manager jouera un rôle clé dans la carrière du joueur, en gérant les négociations contractuelles, en organisant les réunions avec les représentants de l’équipe et du constructeur, et en guidant les joueurs dans leurs décisions sur le marché des pilotes.

Le mode Race Off est de retour, désormais enrichi d’un tout nouveau circuit et de la catégorie Production Bikes, une nouvelle gamme de 1000 cm3 rejoignant les catégories Motard, Flat Track et Minibikes. À la manière des vrais pilotes, le mode Race Off permet aux joueurs de profiter de sessions de course plus détendues, idéales pour s’entraîner et améliorer leurs performances avant le championnat.

De plus, les modes Arcade et Pro permettront aux joueurs de tous les niveaux d’atteindre la gloire ! Le mode Arcade, amélioré depuis MotoGP25, est idéal pour les débutants et les joueurs à le recherche d’un gameplay simplifié. Le mode Pro, quant à lui, est le graal de la simulation, avec des sensations de pilotage ultra réalistes et tous les outils nécessaires pour trouver la configuration parfaite.

Avec le cross-play* permettant désormais de jouer jusqu’à 22 joueurs* et la prise en charge du mode split-screen, tout est prêt pour des parties à couper le souffle, en ligne ou hors ligne. Enfin, les joueurs peuvent à nouveau personnaliser leur apparence, mais aussi partager leurs créations de casques, de numéros et d’écussons avec la communauté**.

*Jusqu’à 12 joueurs sur Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™ 2 et le cross-play n’est pas disponible.

**Cross-sharing pas disponible sur Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™ 2.