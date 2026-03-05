Du nouveau contenu arrive-t-il dans le mode Battle de Mario Kart World ? Les fans commencent à spéculer sur cette possibilité avec une future mise à jour.

Aujourd’hui, Nintendo a publié une capture d’écran du jeu pour annoncer la série Mario Kart World My Nintendo Open. Il s’agit de l’une des nombreuses promotions que l’entreprise prévoit pour le MAR10 Day. Ce qui est plus intéressant au-delà de l’annonce elle-même, c’est la capture d’écran.

Si vous regardez de près l’icône du mode Battle ici, elle est différente de ce qui est actuellement dans le jeu. L’ajout principal est la Bob-omb.

Actuellement, Mario Kart World ne propose que deux options dans le mode Battle : Balloon Battle ou Coin Runners. En revanche, Mario Kart 8 Deluxe en avait cinq, dont Bob-omb Blast. Cette option pourrait-elle faire son retour dans Mario Kart World dans un avenir proche ?

Il n’y a aucune information sur un DLC, mais Nintendo met à jour Mario Kart World de manière significative depuis son lancement avec quelques ajouts et divers changements. Cependant, un nouveau type de mode Battle serait l’un de ses plus gros patchs à ce jour.

On ne sait jamais quand Nintendo prépare quelque chose de nouveau pour l’un de ses jeux. Parfois Nintendo sort du contenu de nulle part, et d’autres fois nous finissons par avoir des aperçus de ce qui va arriver grâce à des fuites ou des aperçus accidentels. Bien qu’on ne soit pas sûr que ce soit ce qui se passe aujourd’hui, il semble que Nintendo prépare quelque chose concernant Mario Kart World.