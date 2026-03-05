Le jeu Pokémon Pokopia est maintenant disponible en exclusivité sur la console Nintendo Switch 2. Pokémon Pokopia est un jeu de simulation de vie paisible dans lequel les joueurs et joueuses pourront collaborer avec les Pokémon pour créer un monde où tout le monde peut trouver sa place.

Dans Pokémon Pokopia, les fans pourront profiter de nombreuses fonctionnalités.