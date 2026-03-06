Tesura Games, Akupara Games, le développeur Party for Introverts et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer la sortie en édition physique Standard et Collector de Cabernet, prévue pour l’été 2026 sur PlayStation 5 et Nintendo Switch.

Cabernet est un jeu de rôle narratif en 2D qui se déroule dans un monde inspiré de l’Europe de l’Est du 19e siècle, avec une touche de modernité. Guidez Liza, une jeune vampire aux prises avec sa moralité et le monde surnaturel dans lequel elle a été entraînée. Allez-vous conserver votre humanité ou descendre encore plus bas dans l’horreur que vous êtes devenu ? Préparez-vous à explorer un monde caché d’intrigues politiques, de conflits de classes et de corruption décadente.

L’édition Collector de Cabernet comprend également les éléments suivants :