Lors du Capcom Spotlight diffusé aujourd’hui, Capcom un des éditeurs majeurs dans le domaine du jeu vidéo, a livré de nouveaux éléments et trailers sur ses jeux du moment : PRAGMATA, Monster Hunter Stories 3™: Twisted Reflection, Mega Man™: Dual Override, Mega Man Star Force™ Legacy Collection et Street Fighter 6, ainsi que sur les festivités du 30ème anniversaire de la saga Resident Evil.

Aussi ironique que cela puisse paraitre, PRAGMATA sort… plus tôt que prévu !!!

La longue attente pour PRAGMATA touche à sa fin, mais Capcom a dû mettre à jour une dernière fois la date de sortie du jeu. Ce jeu d’action-aventure futuriste sortira finalement sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 et PC (Steam) le 17 avril 2026 en Europe, soit une semaine plus tôt que prévu !

Une toute nouvelle bande-annonce a également été dévoilée avec des lieux inédits dans le décor lunaire de PRAGMATA. Ces niveaux comprennent la surface de la Lune et une zone luxuriante semblable à une serre à l’intérieur de la station, où de redoutables nouveaux ennemis attendent Hugh et Diana dans leur dangereuse tentative de retour sur Terre.

La vidéo présente également de nouveaux éléments disponibles dans le Refuge. Dans cette base d’opérations, Hugh et Diana rencontrent Cabin, un robot d’assistance autonome qui aide à diverses fonctions du lieu. Parmi celles-ci, on trouve le Cabin Stamp Club, où les Jetons Cabin peuvent être échangées contre des récompenses. Cabin permet également aux joueurs de changer la musique d’ambiance du Refuge via son jukebox, avec davantage de morceaux disponibles au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le jeu. Cet endroit est également le lieu où ils peuvent équiper des objets cosmétiques et profiter d’extras tels que ceux disponibles dans l’édition Deluxe et son contenu additionnel « Refuge – Pack Varié », qui comprend des costumes supplémentaires, un skin d’arme, des mouvement de Diana, davantage de musique pour le Refuge et une collection d’illustrations.

Les précommandes pour PRAGMATA sont disponibles et comprennent en bonus une tenue Neo Bushido sur le thème des samouraïs pour Hugh et un costume Neo Kunoichi inspiré des ninjas pour Diana. Les joueurs peuvent également découvrir dès aujourd’hui le gameplay unique et palpitant du jeu grâce à la démo PRAGMATA Sketchbook. Cette démo gratuite est disponible sur le PlayStation Store, le Nintendo eShop, le Xbox Store et Steam.

Nouveau trailer, contenu additionnel et autres nouveaux éléments sur Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

À l’approche de la sortie imminente, le 13 mars, de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Capcom a publié un trailer offrant un aperçu plus complet de l’histoire du jeu et un autre explorant l’enfance du héros et son parcours pour devenir Ranger, avant même les événements dans le RPG lui-même.

Dans Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, les joueurs tenteront de découvrir la vérité derrière une crise environnementale imminente appelée l’Empiètement des cristaux qui plonge deux nations sur le chemin de la destruction. Le dernier opus de la série arrivera bientôt sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Il s’appuie sur les bases du RPG au tour par tour tant appréciées de la série, avec de multiples améliorations.

Pour avoir un avant-goût de cette aventure, les joueurs peuvent télécharger dès maintenant la version d’essai afin de découvrir le premier chapitre du jeu et transférer leurs données sauvegardées dans la version complète à son lancement. En connectant les données sauvegardées de certains titres Monster Hunter™, vous débloquerez des bonus d’armure Spéciales, notamment la tenue de Rider Hakum, la tenue de Rider Mahana, la tenue de Kamura et l’ensemble d’armure spéciale « Armure de l’espoir » pour le protagoniste. En connectant un identifiant CAPCOM, vous obtiendrez la tenue « Création Catcom » pour Rudy.

Dès le lancement du jeu le 13 mars, l’accessoire « Diadème en or » et l’armure spéciale « Ami des wyvernes de vent » pour Simon seront disponibles gratuitement en tant que contenu téléchargeable. Les précommandes sont disponibles, avec en bonus, l’armure spéciale Reine Azurécaille pour Eleanor.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection est un RPG prévu pour le 13 mars 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Concours de création de boss de Mega Man et améliorations multijoueur

Mega Man: Dual Override est revenu sous les feux de la rampe à travers une mise à jour à propos du concours de conception des boss du jeu, ainsi qu’un aperçu des sept autres Robot Masters, sous forme de silhouettes, du tout nouveau jeu de plateforme !

Capcom a récemment donné aux fans la possibilité de participer à la création de l’un des boss qui apparaîtra dans le prochain opus tant attendu de la série classique Mega Man™. Sur près de 10 000 propositions, 20 candidats ont été retenus, et aujourd’hui, le producteur Hiroyuki Minamitani a dévoilé les six designs sélectionnés par les fans. L’équipe de développement doit maintenant choisir un gagnant, que le petit robot bleu affrontera à la sortie du jeu final en 2027 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam).

Avant cela, les fans auront l’occasion de découvrir la compilation Mega Man Star Force™ Legacy Collection. Le programme d’aujourd’hui comprenait un aperçu des fonctionnalités en ligne qui seront disponibles dans cette collection regroupant les sept jeux Mega Man Star Force™, notamment :

Paramètres améliorés : les joueurs peuvent rechercher des adversaires parmi plusieurs titres pour faciliter la mise en relation en ligne. La sauvegarde des données et la modification des decks sont également disponibles pour chaque jeu.

: les joueurs peuvent rechercher des adversaires parmi plusieurs titres pour faciliter la mise en relation en ligne. La sauvegarde des données et la modification des decks sont également disponibles pour chaque jeu. Échanges internationaux : possibilité d’échanger des cartes avec des joueurs du monde entier.

: possibilité d’échanger des cartes avec des joueurs du monde entier. Différents types de matchs : les jeux disposent de matchs amicaux avec des options de decks de prêt, adaptés aux débutants, de matchs classés pour plus de compétition et de salons pour les matchs entre amis.

: les jeux disposent de matchs amicaux avec des options de decks de prêt, adaptés aux débutants, de matchs classés pour plus de compétition et de salons pour les matchs entre amis. Listes de frères : les joueurs peuvent désormais former des groupes de 100 personnes maximum par partie et les modifier à tout moment, y compris après les combats en ligne.

Mega Man Star Force Legacy Collection sortira le 27 mars 2026 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Les précommandes sont disponibles dès maintenant et comprennent quatre arrangements musicaux bonus ainsi que deux modèles de personnages supplémentaires, Geo Stelar (tenue décontractée) et Omega-Xis pour le menu principal. Pour célébrer cette sortie, des épisodes de la série animée Mega Man Star Force sont également disponibles gratuitement sur YouTube.

Alex arrive bientôt à Metro City dans Street Fighter 6

Le 17 mars, Alex, l’homme sans alliés, le Dark Devil en personne, fera enfin son entrée dans l’arène de Street Fighter 6. Le légendaire catcheur professionnel Kenny Omega a même participé à la capture de mouvements pour les techniques de lutte percutantes d’Alex, ses séquences d’intro et ses Super Arts, afin de garantir aux fans une expérience authentique à chaque combat d’Alex.

Les débuts retentissants d’Alex ne s’arrêtent pas là, puisque le super groupe de musique JAM Project a contribué à la bande originale de Street Fighter 6 avec le morceau original « Go! Alex! Hope is Born! – Alex’s Theme ». Il ne faudra pas non plus manquer le Fighting Pass «Alex Arrive !» pour découvrir du contenu passionnant pour chaque mode de jeu de Street Fighter 6.

Alex n’est pas la seule nouveauté à venir le 17 mars puisque les tenues de plage de de Dee Jay et d’Elena (Costumes 4) arriveront à la même date.

De nouveaux équipements pour avatars, gratuits pour tous les joueurs, arborant un logo spécial créé par l’équipe de Street Fighter 6, ainsi qu’une version avec le logo JAM Project seront aussi disponible à ce moment-là.

Street Fighter 6 est le jeu de combat référence sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC (Steam).

L’émission a également proposé un aperçu du film Street Fighter™ de Capcom et Legendary Entertainment. Il ne faudra pas manquer la Capcom Cup 12 et la Street Fighter League : World Championship 2025, qui se déroulera du 11 au 15 mars 2026 en direct de la Ryogoku Kokugikan Arena de Tokyo. L’événement sera aussi l’occasion de découvrir les coulisses du très attendu film Street Fighter. Le film sortira dans les salles du monde entier le 16 octobre 2026.

Une célébration épique du 30e anniversaire de la série culte Resident Evil™

Dans la foulée du lancement de Resident Evil™ Requiem et du Resident Evil™ Generation Pack, la célèbre franchise Resident Evil célèbre son 30e anniversaire le 22 mars 2026 avec diverses festivités organisées tout au long de l’année :