Sur la base des commentaires de Dave Oshry de New Blood Interactive, Nintendo fait attention aux jeux qu’il autorise sur Switch 2.

New Blood Interactive possède des kits de développement et dispose même d’une nouvelle version de Dusk prête à sortir, qui tourne à 120 FPS. Cependant, ils n’ont pas reçu le feu vert pour la sortir. Oshry a déclaré à RPG Site que Nintendo est « encore assez réticent à laisser des jeux sortir sur Switch 2 » et a mentionné que l’entreprise ne veut pas « que cela devienne simplement un énorme festival de déchets comme l’eShop de la Switch 1 ».

Voici les propos complets d’Oshry dans l’interview accordée à RPG Site :

Interrogé sur le portage sur de nouvelles consoles et mobiles en interne, Dave Oshry a répondu que le portage sur consoles est une plaie. Les certifications consoles, tout sauf Steam, est une plaie. La plateforme qui permet de faire n’importe quoi en temps réel par rapport au fait de devoir attendre des semaines ou passer par des certifications pour des plateformes qui se vendent tellement moins que Steam. Ils le font parce que leurs joueurs le veulent. S’ils ne se souciaient que de l’argent, ils ne sortiraient sur rien d’autre que Steam de nos jours, mais ils détestent l’argent et aiment leurs joueurs. Quand les gens disent de mettre leurs jeux sur Xbox, ils les mettent sur Xbox. Quand les gens disent de les mettre sur PlayStation, ils les mettent sur PlayStation.

Ils ont maintenant des kits de développement Switch 2. Ce n’est pas très différent de la Switch 1. Ils ont Dusk qui tourne à 120 fps avec des contrôles à la souris sur Switch 2. Ça fonctionne parfaitement. Ils attendent simplement que Nintendo leur donne l’approbation pour le lancer car Nintendo est encore assez réticent à laisser des jeux sortir sur Switch 2. Ils ne veulent pas que cela devienne simplement un énorme festival de déchets comme l’eShop de la Switch 1 est devenu après quelques années avec des tonnes de shovelware dessus. Ils sont encore assez sélectifs sur qui peut lancer ses jeux sur Switch 2, mais Nintendo a été très gentil avec eux, leur donnant des kits de développement et les laissant faire des mises à jour pour leurs jeux.

Mais oui, c’est pareil. C’est juste un processus. C’est juste une plaie. N’importe qui vous le dira. Ils développent des jeux sur PC. Ils aimeraient simplement les sortir sur PC, mais les consoles sont une grande partie du paysage du jeu vidéo. Donc, ils font ce qu’ils ont à faire. C’est amusant d’apprendre toutes ces choses, d’apprendre de nouvelles compétences et comment sortir des jeux sur différentes plateformes, et voir son jeu sur le tableau de bord Xbox ou PlayStation, c’est toujours cool, mais c’est une plaie.

Concernant Amid Evil sur console, Oshry a expliqué qu’ils essaient mais sont très occupés. Ils essaient de finir Ultrakill, Fallen Aces et Gloomwood. En même temps entre tout ça, ils essaient de finir le SDK de Dusk et tous leurs portages console, et tout. L’équipe de programmation rebondit toujours entre toutes ces différentes choses. Son travail est de déplacer leur focus sur ce qui est une priorité plus élevée.

En ce moment ils essaient de finir Ultrakill Layer 8: Fraud. C’est la priorité. Ensuite la plupart de cette équipe, en déplaçant ceux qui ne travaillent pas sur Ultrakill, doivent sauter pour aider à finir Fallen Aces Episode 2. Ils ont aussi les gars d’HyperStrange qui travaillent sur le nouveau DLC Blood West et en même temps, essayent de finir Tenebris Somnia, puis obtenir la version PS5 de Faith, Amid Evil sur Xbox et PS5 et Switch 2.

Ils font un million de choses en même temps. Ils ne sont pas un énorme studio et ont plusieurs personnes qui travaillent sur toutes ces petites équipes. Donc, pour répondre à la question sur Amid Evil pour console, ils y arriveront quand ils pourront. Mais oui, ils veulent toujours le faire.

Concernant la version de Dusk en attente sur Nintendo pour la Switch 2 spécifiquement et aussi pour la version PS5, Oshry a précisé qu’il s’agit juste de Dusk lui-même. Ils travaillent sur cette nouvelle version de Dusk sur laquelle ils travaillent depuis un million d’années, basée sur la version SDK qui leur permettra espérons-le de tout faire sur consoles incluant Dusk HD et éventuellement le coop et tout ce bordel. C’est juste que c’est en arrière-plan. Ils travaillent sur la nouvelle version de Dusk et le SDK Dusk pendant leur temps libre quand ils n’ont pas un million d’autres choses de priorité plus élevée à faire.

Idéalement la prochaine génération de Dusk, la version next gen incluera Dusk HD. Il ne sait pas s’ils pourront faire en sorte qu’on puisse basculer entre les graphismes, comme Halo CE et ce genre de choses. Il ne sait pas s’ils pourront faire comme ça, mais espérons qu’ils pourront au moins sortir, ils pourraient être capables de sortir Dusk HD comme un DLC qu’on peut lancer sur consoles et ce genre de choses avec son propre exécutable. C’est ce qu’ils ont fait sur PC. Dusk HD est son propre exécutable, c’est pourquoi on ne peut pas obtenir de succès et ce genre de choses avec. Mais qui s’en soucie ? C’est gratuit.

Comme il l’a dit, c’est une plaie. Il veut faire les trucs les plus cool possibles, mais c’est juste une question de gérer leur temps. Ce n’est évidemment pas une question d’argent. Ils ont beaucoup d’argent et ils détestent l’argent. Il veut toujours faire les trucs les plus cool possibles qu’ils peuvent avec leurs jeux, mais ils doivent aussi prioriser. Il ne peut pas dire désolé les gars, l’équipe de programmation ne peut pas travailler sur Ultrakill parce qu’ils doivent faire fonctionner Dusk HD sur Xbox Series S. Ce n’est pas une priorité. Ils y arriveront quand ils pourront.