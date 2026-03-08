Il a été annoncé aujourd’hui que Deadzone: Rogue sort très bientôt sur Nintendo Switch 2. Cette version du jeu est prévue pour le 17 mars 2026.

Dans ce shooter roguelike au rythme effréné, chaque run est un combat acharné pour la survie. Les joueurs pénètrent dans une station spatiale abandonnée et combattent à travers des couloirs changeants générés procéduralement, envahis par des créatures biomécaniques. Les contrôles à la souris seront pris en charge.

Partez à l’aventure seul ou conquérez le vaisseau en escouade coopérative de jusqu’à 3 joueurs. Marquez les ennemis pour un tir concentré, synchronisez les frappes de grenades et submergez les ennemis avec une force écrasante. Ajustez les niveaux de difficulté pour chaque mission selon votre humeur, d’une expérience d’aventure plus décontractée jusqu’au mode cauchemar.

Combattez des boss biomécaniques massifs qui exigent une visée précise et des réflexes rapides. Anéantissez des vagues de drones chasseurs, d’araignées robotiques, de créatures sans esprit et de dizaines d’autres ennemis pour survivre à chaque run. Battez-vous dans chaque secteur du vaisseau, des salles des machines à la prison.

Maîtrisez plus de 30 armes puissantes, chacune modifiable avec des affixes élémentaires et des améliorations. Transformez un fusil à pompe en broyeur de foule qui propage le vide, ou une mitraillette en grêle de glace qui nettoie les pièces. Des canons à plasma aux fusils de précision, l’arsenal s’adapte à tout scénario de combat.

Incinérez les drones avec le feu, gelez les essaims avec la glace, enchaînez les ennemis avec la foudre électrique, ou envoyez-les dans le vide avec un headshot bien chronométré.

Transformez votre approche de combat grâce à des dizaines d’augmentations, d’avantages et d’objets. Dominez à distance, frappez depuis les ombres avec la furtivité, ou approchez-vous avec un corps à corps amélioré. Les choix offrent une expérience unique face à l’assaut mécanique.

Utilisez des améliorations permanentes pour vous transformer en machine à tuer. Boostez vos boucliers, amplifiez le chaos élémentaire et déchirez les robots avec une furie satisfaisante. Forgez un chemin qui correspond à votre style de jeu.

Explorez un vaisseau spatial envahi par des créatures biomécaniques, profitez d’une bande sonore et d’œuvres d’art originales, et découvrez votre véritable mission et origine.