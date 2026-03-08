Le temps a été au cœur de nombreux jeux vidéo, tous styles confondus. Il faut dire que le temps sous toutes ses formes se prête parfaitement à l’expérimentation et permet de modifier le gameplay et le ressenti du joueur.

L’un des exemples auxquels nous pensons de prime abord, en tant que fan de RPG et de jeux d’aventure, est forcément Zelda : Ocarina of Time. Pour celles et ceux qui n’ont pas eu le plaisir ou l’envie de le faire, sachez simplement que cet épisode nous permet d’incarner Link dans deux temporalités différentes, enfant et adulte. Cette dualité permettait non seulement de faire évoluer le gameplay mais aussi l’histoire, pour le plus grand plaisir du joueur.

Toutes proportions gardées, car le jeu qui nous intéresse aujourd’hui est une production plus modeste, c’est ce que nous propose aussi Mai: Child of Ages, où l’on va incarner Mai d’abord dans sa petite enfance mais aussi en tant qu’adulte. Alors voyons si ce concept est toujours aussi efficace malgré les années.

Une histoire qui commence simplement

Tout commence dans un petit cottage au milieu d’une vaste prairie. La petite Mai y habite avec son grand-père et y vit une vie paisible.

Le jeu commence d’abord par quelques missions simples demandées par le grand-père : aller chercher du bois et ramener ses chèvres égarées. Si cette introduction peut sembler simpliste, elle est parfaite pour prendre en main la petite Mai et les différentes façons de jouer que nous allons rencontrer dans ce jeu. Celui-ci mélange en effet plusieurs styles : plateforme, combat, exploration et récolte. Ces premières missions nous permettent donc de nous familiariser avec les commandes et les sauts un peu flottants de la virevoltante petite Mai. Celle-ci peut courir, sauter, plonger vers l’avant et nager. Sur sa route se dresseront quelques créatures hostiles dont il faudra se débarrasser grâce à des graines spécifiques. Ces graines prennent différentes formes, telles qu’un boomerang ou une bombe. Leur utilisation est illimitée, mais il faut prendre en compte le temps d’utilisation de la graine pour ne pas se retrouver exposé pendant le retour du boomerang ou bien l’explosion de la bombe. Ces graines servent aussi à progresser dans les niveaux car, une fois plantées, elles permettent à Mai de s’élever sur des plateformes hors d’atteinte pour continuer son aventure. Après ces missions introductives, le grand-père de Mai lui fait part de quelque chose de bien plus grave : il est atteint d’une maladie grave et aurait besoin d’une feuille spéciale pour le guérir. Mai étant assez grande maintenant, elle peut aller la chercher pour espérer le sauver. Et c’est en trouvant cette feuille que la vie de Mai va changer. La plante sur laquelle pousse cette feuille va en effet réagir à la petite Mai et va s’ouvrir pour que la jeune fille puisse y pénétrer. Quand elle en ressortira, elle découvrira qu’elle a grandi d’une dizaine d’années, mais que le monde autour d’elle a vieilli de plus de mille ans !

Le futur c’est surfait

La grande Mai va voir ses capacités de combat augmenter car elle va pouvoir matérialiser des armes à partir de la pierre Uroboro, qu’elle a trouvée dans la Fleur du Temps. Cette pierre lui permettra d’attaquer à l’épée, au boomerang et à l’arc, mais aussi de se défendre grâce à un bouclier. Les créatures qu’elle va rencontrer seront beaucoup plus retorses et nécessiteront beaucoup d’esquives et d’attention pour être vaincues. On trouve facilement ses marques même si le choix des boutons est un peu déroutant. On attaque avec A et on bloque avec B, l’esquive se fait quant à elle avec ZR. Cela diffère de la plupart des jeux du même style et cela demande un petit temps d’adaptation car, au moment où nous écrivons ces lignes, il n’est pas possible de modifier les touches. L’un des aspects les plus étranges est qu’en grandissant, Mai ne peut plus ni sauter ni nager… C’est un parti pris assez surprenant car, narrativement, on ne comprend pas pourquoi elle aurait perdu ces facultés. Autant le monde de l’enfance de Mai est coloré et vivant, autant celui de la grande Mai est sombre et dévasté. On troque donc les paysages luxuriants et colorés contre un monde plus sombre, urbain et industriel. Si ce changement d’ambiance est surprenant, il nous est néanmoins justifié par la narration. Sans en dévoiler trop, on incarnera à certains moments un scientifique et l’on comprendra ce qui a dévasté le monde et l’importance qu’aura la Fleur du Temps. Si les premières zones du jeu sont assez réduites et vivantes, la grande Mai explore de larges zones beaucoup plus vastes, mais aussi beaucoup plus vides. On se retrouve donc à parcourir des zones où il ne se passe rien et cela est dommage car on perd un peu l’intérêt de l’envie d’explorer.

Des erreurs de jeunesse

Abordons maintenant un peu l’aspect technique et pur gameplay du jeu. Au-delà des sauts un peu flottants de la jeune Mai qu’on finit par apprivoiser, il y a d’autres mouvements et situations qui ont nui au plaisir de jeu. L’aspect plateforme du jeu aurait mérité un peu plus de peaufinage. Comme souvent, la caméra est la première ennemie dans ce style de jeu. Elle se retrouve parfois coincée dans un plan fixe sans que l’on comprenne pourquoi et cela complique grandement la gestion des sauts. Certains d’entre eux nécessitent d’ailleurs que la jeune Mai plonge pour atteindre une plateforme éloignée et ce plongeon déclenche automatiquement une roulade à l’atterrissage. Cette roulade a de nombreuses fois été la cause de chutes malencontreuses et de frustration car elle manquait de souplesse et de réactivité quand on doit changer de direction. La jeunesse de Mai et le monde coloré donnent vraiment envie d’explorer et cela est malheureusement limité par des mécaniques dont on aurait pu se passer. Par exemple, si la notion d’endurance est tout à fait compréhensible dans les combats et le sprint, on aurait aimé que la nage n’y soit pas soumise. Beaucoup de zones de mer ne demandent qu’à être visitées, mais nous ne comptons plus le nombre de morts « bêtes » à cause de cette perte rapide d’endurance. Heureusement, le jeu nous fait réapparaître rapidement près du lieu de notre mort et l’on peut reprendre notre exploration assez facilement. Techniquement, le jeu n’a jamais été pris en défaut avec des temps de chargement acceptables et une fluidité constante. Nous avons pu constater quelques ralentissements de temps en temps, mais rien de bien méchant ou bloquant.