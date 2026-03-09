Manami Kiyota, compositrice de la série Xenoblade, a terminé la session finale d’enregistrement orchestral pour un projet qui est en développement depuis l’été 2024, ce qui pourrait potentiellement être lié au nouveau projet de RPG de Monolith Soft.

Le premier rapport concernant le recrutement pour le nouveau projet de RPG de Monolith Soft remonte au 4 août 2024, qui se situait durant la saison de l’été 2024. Deux ans après ce rapport, Kiyota a publié un message concernant la session finale d’enregistrement orchestral pour un projet qui est en développement depuis l’été 2024, et elle a des liens de travail avec Monolith Soft et les jeux de la série Xenoblade. La probabilité que Manami Kiyota soit la compositrice derrière le nouveau projet de RPG de Monolith Soft est donc beaucoup plus élevée que celle d’être la compositrice derrière quelque chose comme un jeu différent ou un anime.

Manami Kiyota a publié le 7 mars le message suivant : il s’agissait de la session finale d’enregistrement orchestral pour un projet sur lequel elle travaille depuis l’été 2024. C’était sa première session d’enregistrement à grande échelle en tant que compositrice solo, donc elle était très nerveuse, mais ils ont pu terminer avec succès trois sessions à travers l’été, l’hiver et le printemps. Au final, le projet a atteint un total de 86 morceaux. Toute la musique a été composée et arrangée par elle, et elle a également préparé toutes les parties orchestrales elle-même. C’était peut-être un défi un peu fou, mais c’était quelque chose qu’elle voulait vraiment essayer au moins une fois. Il y a peut-être eu beaucoup de choses qu’elle aurait pu faire mieux, mais grâce aux musiciens incroyables, ils ont pu tout enregistrer avec succès. Elle est vraiment reconnaissante envers tous ceux qui ont soutenu ce projet.