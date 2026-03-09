Maximum Entertainment a aujourd’hui annoncé que le jeu d’aventure en monde ouvert Smalland: Survive the Wilds sera disponible sur Nintendo Switch 2 au printemps 2026. Cette sortie inclura toutes les mises à jour déjà parues sur les autres plateformes.

Caractéristiques principales de Smalland: Survive the Wilds :

Escaladez des arbres aussi hauts que des gratte-ciel, franchissez des fissures caverneuses dans les routes et bien plus encore en découvrant les biomes uniques du vaste monde ouvert de Smalland.

Fabriquez de puissantes armures pour personnaliser votre apparence, vous protéger des éléments, acquérir des capacités et bien plus encore.

Apprivoisez et chevauchez des créatures sauvages, des geckos aux scorpions. Le monde et ses habitants n’attendent que vous.

Récupérez, raffinez et fabriquez des ressources pour construire votre campement au sol ou dans la canopée.

Revendiquez un Grand Arbre pour concevoir et construire une base qui vous suivra dans n’importe quel monde.

Découvrez l’histoire ancienne grâce à des PNJ cachés disséminés à travers le monde, tout en apprenant à survivre dans cette nature hostile.

Jouez en solo ou avec jusqu’à 9 amis supplémentaires en mode multijoueur.

La version Nintendo Switch 2 de Smalland: Survive the Wilds inclura toutes les mises à jour déjà disponibles sur d’autres plateformes, notamment les guildes, les écuries, les Terres du Dessous et bien plus encore.

Smalland: Survive the Wilds est un jeu d’aventure et de survie en monde ouvert dans lequel les joueurs incarnent les Smallfolk, une minuscule civilisation vivant parmi les herbes immenses, les insectes et les créatures d’une vaste étendue sauvage. Dans ce monde miniature magnifiquement réalisé, les éléments quotidiens de la nature deviennent d’immenses paysages à explorer. Les joueurs doivent fabriquer des outils, construire des abris, apprivoiser des créatures et braver les éléments pour se faire une place dans cet écosystème dangereux, en solo ou en coopération avec des amis en mode multijoueur.