Marvelous Europe dévoile une nouvelle bande-annonce axée sur les combats en équipe pour ce classique Action-RPG de Nihon Falcom et annonce une réduction numérique pour les précommandes

Marvelous Europe a annoncé aujourd’hui que Ys Memoire: Revelations in Celceta, le célèbre action-RPG de Nihon Falcom mis à jour avec une bande-son réarrangée, sortira exclusivement sur Nintendo Switch™ en Europe et en Australie le 28 avril 2026. Le titre est dès à présent disponible en précommande numérique sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch au prix de £24.99 / €29.99. Les éditions physiques standard sont également proposées à partir de £34.99 / €39.99. Vivez l’expérience d’un combat dynamique en équipe exigeant des tactiques en constante évolution, explorez les vastes terres sauvages de Celceta grâce à un système de cartographie robuste, et aidez le jeune aventurier Adol Christin à retrouver ses souvenirs perdus dans une aventure palpitante !

Plongez au cœur d’un chapitre intemporel de la célèbre saga RPG

Faites vos premiers pas sur Nintendo Switch™ dans cet opus fondateur, un récit rempli de complots, de paysages hostiles et de personnages mystérieux. Se déroulant immédiatement après les événements de Ys X, et ayant posé les bases des systèmes de jeu que l’on retrouvera dans Ys VIII et au-delà, Ys Memoire: Revelations in Celceta est une occasion unique de plonger plus profondément dans l’histoire de la série et d’observer l’évolution qui continue de nourrir sa longévité remarquable.

Explorez et cartographiez des territoires dangereux en tirant parti d’un système de combat en équipe unique qui encourage la créativité et la stratégie. Cherchez la vérité sur le passé d’Adol sur fond de bande-son revisitée. Réveillez l’esprit d’aventure, exclusivement sur Nintendo Switch™, avec Ys Memoire: Revelations in Celceta.

Les caractéristiques clés de Ys Memoire: Revelations in Celceta