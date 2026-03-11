Nippon Ichi Software a officiellement annoncé GOBBLE, un jeu d’action à défilement latéral précédemment teasé sous le même nom de code. Il sortira sur PlayStation 5, Switch 2, Switch et PC via Steam et Nippon Ichi PC Games le 24 septembre 2026 au Japon.

GOBBLE est un nouveau jeu d’action 2D à défilement latéral né du « Project Pitch Fest » interne de Nippon Ichi Software, l’événement qui a produit des titres tels que Yomawari et The Liar Princess and the Blind Prince. Ses graphismes de style cartoon et ses animations vives donnent vie à l’écran, créant un monde pop mais sombre qui est amusant à regarder aussi bien qu’à jouer.

Le jeu sera disponible en édition physique pour 7 200 yens (7 920 yens avec taxes) et en édition digitale pour 3 618 yens (3 980 yens avec taxes). Le jeu sera supervisé et les personnages seront designés par Moe Suzuki. La classification CERO est en attente.

L’histoire se déroule il y a longtemps, lorsque ce monde débordait de créatures terrifiantes appelées « Monstres ». Ces monstres étaient dirigés par un maléfique « Roi Démon » qui terrorisait la vie des gens. Dans cette situation désespérée, un jeune homme s’est levé contre le Roi Démon. Il a remporté la victoire au combat, et une fois le Roi Démon tué, tous les monstres ont simultanément disparu. Le brave jeune homme est devenu connu comme le « Héros ».

Luto a grandi en écoutant cette histoire. Mais apparaissant devant lui maintenant se trouvent ces mêmes monstres que l’on pensait éteints. N’ayant aucune compétence pour combattre ces monstres, Luto s’est trouvé dans une situation difficile. C’est alors qu’un monstre oiseau arrogant et égoïste est apparu, lui disant de l’utiliser. Guidé par ce monstre affamé, la paix qui remplissait la vie quotidienne commence à s’effondrer.

Luto est un garçon courageux mais imprudent qui vit avec sa famille dans un petit village. Lorsque les monstres sont apparus, il a ignoré les supplications de sa famille de s’arrêter et a couru vers le chaos, où il s’est trouvé dans une situation dangereuse. C’est là qu’il rencontre Camael, le monstre à l’apparence suspecte. Il écoute Camael à contrecœur et part en voyage pour trouver sa famille.

Camael est le monstre autoproclamé le plus fort. Un monstre qui ressemble à un oiseau et qui parle les mots humains. Il regarde les humains de haut et utilise Luto comme son « serviteur » afin de satisfaire sa faim. Un étrange monstre qui se nourrit d’autres monstres, et il est capable d’utiliser les pouvoirs de tout ce qu’il consomme. Il n’a pas beaucoup d’intérêts en dehors de se nourrir et se heurte constamment à Luto.

Le design cartoonesque de ce jeu est l’un de ses principaux arguments de vente. Le style artistique exagéré et vibrant présente des personnages avec beaucoup d’expressions faciales, ce qui aide à la vivacité des graphismes.

Lors de l’entrée dans un stage, on verra des onomatopées qui apparaissent comme effets pour des choses comme les actions de Luto et le son du vent. Allant de pair avec le style cartoonesque, chaque fois que des actions comme courir ou sauter sont effectuées, les mots « DASH » et « HOP » apparaissent, donnant l’impression de regarder un anime passionnant.

Tout au long de l’histoire se trouvent des inserts graphiques rappelant des scènes d’une bande dessinée. Les joueurs peuvent « profiter en regardant simplement » à travers ces inserts qui fournissent beaucoup plus que lorsque la scène n’est que des mots à lire à l’écran.

Les stages que Luto parcourt sont remplis de monstres. En utilisant les pouvoirs de Camael, il faut affronter les monstres et riposter. Les monstres vaincus peuvent être consommés. Lors de la consommation d’ennemis, le nombre de cœurs de prédation, qui remplace les HP, augmente. De plus, selon le monstre consommé, il sera possible de voler leur pouvoir et de l’utiliser de manière avantageuse pour terminer le stage. Un cadavre apparaît après avoir vaincu un ennemi, ce qui signifie qu’il est temps pour la prédation. Lors de la consommation, le mot « GOBBLE » apparaît en grandes lettres. Afin de satisfaire la faim de Camael, il faut consommer autant de monstres que possible.

L’édition physique en première impression limitée (7 200 yens / 7 920 yens avec taxes) comprendra une copie du jeu, une boîte spéciale, un CD de la bande originale, un art book, un porte-clés en caoutchouc et des autocollants de voyage (x3). Une édition limitée de la boutique Nippon1.jp sera également disponible pour 9 000 yens (9 900 yens avec taxes).

Par ailleurs, Nippon Ichi Software a également annoncé le projet de jeu de société Prinny Sugoroku. Il sortira sur PlayStation 5, Switch 2, Switch et PC via Steam cet automne au Japon pour 6 980 yens (7 678 yens avec taxes).

En tant que nouveau défi pour Nippon Ichi Software, l’entreprise s’attaque au genre « party game », quelque chose qu’elle n’a jamais tenté auparavant. Le nom du projet est Prinny Sugoroku.

Ce titre est rempli d’expériences « folles » qui défient agréablement l’image que beaucoup de gens ont lorsqu’ils entendent le mot « sugoroku ». Parfois vous vous battrez, parfois vous coopérerez, et vous vous tirerez toujours vers le bas en essayant de surpasser vos rivaux. Découvrez l’excitation ultime avec votre famille et vos amis dans cette nouvelle version chaotique du sugoroku, contrairement à tout ce que vous avez jamais joué auparavant.