Dreamhaven et le studio Secret Door lancent Sunderfolk 2.0, la plus importante mise à jour du tactical RPG depuis sa sortie. Disponible gratuitement dès aujourd’hui sur Nintendo Switch, cette version enrichit l’expérience avec de nouvelles fonctionnalités, des missions inédites et un héros supplémentaire, tout en préparant l’arrivée de contenus futurs sur toutes les plateformes.

Sunderfolk 2.0 intègre les ajouts les plus demandés par la communauté. Parmi eux, l’arrivée d’un nouveau héros, le Vanguard, un combattant de première ligne capable de bondir au cœur de la mêlée. Sa petite taille contraste avec sa puissance, son esprit ardent alimentant à la fois ses attaques et sa capacité à protéger ses alliés.

Deux nouvelles séries de missions rejoignent également le jeu. Les Sacred Sand invitent les joueurs à aider la Sacred Bug à reconquérir sa terre natale et à restaurer un pouvoir ancien qui lui a été dérobé. L’Arena Rumble, de son côté, propose des affrontements contre des adversaires dotés de capacités uniques, obligeant à repenser ses stratégies.

Sunderfolk reste fidèle à son concept : un RPG tactique coopératif jouable jusqu’à quatre, où chaque participant utilise un appareil mobile comme manette grâce à une application dédiée. Les joueurs scannent un QR code pour transformer leur téléphone ou tablette en interface complète : cartes de compétences, inventaire, règles, tout est accessible depuis l’écran personnel de chacun. Une approche pensée pour des sessions conviviales depuis le canapé, sans matériel supplémentaire.

Chaque joueur choisit l’une des six classes disponibles — Arcaniste, Barde, Berserker, Pyromancien, Ranger ou Voleur — et participe à des combats au tour par tour inspirés des jeux de rôle sur table. L’absence d’ordre de jeu fixe permet d’adapter instantanément la stratégie, tandis que l’apparition régulière de nouveaux ennemis impose une coopération constante.

Entre deux quêtes, les joueurs retournent au village d’Arden pour améliorer les marchands, débloquer de nouveaux objets, renforcer leurs personnages et tisser des liens avec les habitants afin d’obtenir des récompenses supplémentaires. L’objectif reste de protéger la ville et son Éclat de lumière face à la corruption de la pierre d’ombre.

Sunderfolk permet à quatre joueurs de partager une seule copie du jeu, grâce à son système de manette mobile. L’hôte peut même diffuser sa session et inviter des amis à distance.

Avec cette mise à jour 2.0, le titre renforce son identité : un RPG tactique coopératif accessible, modulable et pensé pour être joué ensemble, enrichi aujourd'hui d'un contenu conséquent et de nouvelles possibilités stratégiques.