Dans l’ombre de son grand frère Guilty Gear, la série BlazBlue a fait pendant un temps son chemin. Même si elle a été un peu laissée à l’abandon, surtout suite au succès de Guilty Gear Strive, elle a eu son heure de gloire et vivote avec un jeu smartphone actuellement et un jeu en crossover avec diverses licences comme celle de RWBY ou Persona pour les plus connus avec le jeu BlazBlue Cross Tag Battle. C’est avec une immense surprise que la licence est revenue le 12 février 2026 avec BlazBlue Entropy Effect X sur Nintendo Switch, développé par Arc System Works, les gens qui sont aux commandes de la licence depuis son existence. Autre surprise, c’est un roguelite et non un jeu de versus. Mais la conversion vers un un autre style de jeu est-elle réussie ? Nous allons voir ça ensemble.

The wheel of fate is turning

L’histoire commence avec un tutoriel pour nous expliquer la base du jeu. Pendant une plongée dans un monde numérique, les données se corrompent petit à petit et blackout. Nous nous retrouvons face à un mystérieux personnage nommé le docteur Mercurius nous expliquant qu’il nous a engagé avec 4 autres scientifiques pour résoudre un mystère. Cependant, aucun d’entre nous n’a vraiment de souvenir de comment nous sommes arrivés dans ce laboratoire. Nous sommes le seul à pouvoir plonger dans la mer numérique. Suite à un commun accord, nous acceptons notre destin et décidons de plonger pour découvrir pourquoi nous sommes tous réunis et percer tout le mystère autour de cette situation. L’histoire est parfois très tirée par les cheveux, mais c’est assez propre à l’univers de BlazBlue. Elle nous est livrée par petites doses au fur et à mesure de nos plongées. Il y a beaucoup de passages pouvant paraître cryptiques, mais les différentes pièces du puzzle s’assemblent pour nous donner la solution. Il n’est pas nécessaire de connaître la licence pour comprendre les enjeux, les personnages iconiques de la série sont plutôt bien respectés dans leur lore.

Plongez dans les combos

La prise en main est assez simple et intuitive : un bouton pour taper, un autre pour esquiver, un pour sauter et plusieurs pour déclencher des pouvoirs spéciaux, allant d’attaques spéciales à des supers. Ces pouvoirs consommeront des PM pour pouvoir être utilisés et ceux-ci se régénéreront naturellement au cours du temps. Certaines attaques se déclenchent à la Smash Bros., c’est-à-dire en tenant une direction pendant que vous appuyez sur un bouton. Avec votre éventail d’attaques, vous aurez la possibilité de réaliser des combos pour infliger plus de dégâts. La grande force de ce roguelite est dans son cast, 16 personnages jouables avec chacun leur spécificité et leur gameplay. Ils se débloqueront avec un objet spécial que vous obtiendrez en terminant des missions ou en l’achetant dans une boutique du hub. Là où vous jouerez comme un gros bourrin avec Ragna par exemple, vous serez beaucoup plus mobile et aérien avec Noël, et aurez accès à des invocations avec Rachel… Les combos de la licence sont faisables dans ce jeu aussi et c’est un vrai plaisir d’enchaîner les différents ennemis se présentant face à vous. Les développeurs ont eu la très bonne idée de faire des contrôles à la Smash Bros. plutôt que des commandes de versus traditionnels pour rendre les combats dynamiques et agréables, même pour ceux étant étrangers des VS Fighting. Vous avez aussi la possibilité de jouer en coop en local ou en ligne à ce jeu. BlazBlue Entropy Effect X se présente comme un roguelite, ce qui implique que vous allez perdre pas mal de fois pour améliorer vos personnages et pouvoir triompher du jeu. À chaque plongée, vous devrez traverser 5 zones divisées en 10 sections dont la dernière est un boss pour arriver à la fin. Chaque section terminée vous donnera accès à un nouveau pouvoir, une amélioration de vos combos, de l’argent, vous soignera ou vous proposera encore divers défis pour améliorer vos personnages. Les pouvoirs sont regroupés en plusieurs éléments et certains se combineront entre eux pour en obtenir des uniques. Vous aurez aussi la possibilité d’améliorer la puissance de ceux-ci en trouvant les mêmes en version plus puissantes ou via des boutiques. Lorsqu’une plongée se termine, que ça soit par une victoire ou une défaite, vous aurez la possibilité de conserver entre 1 et 3 pouvoirs selon votre avancée dans la plongée et créer un personnage mirage. Ceux-ci vous seront utiles, car lorsque vous recommencerez une plongée, vous aurez la possibilité de fusionner vos personnages avec 2 personnages mirages pour récupérer leur super ainsi que les pouvoirs qui leur sont attachés. Lorsque vous aurez réussi au moins une plongée, vous débloquerez l’accès à la cinquième zone ainsi que les effets d’entropie. Ceux-ci sont l’équivalent des flammes dans Hadès, vous modifierez la puissance globale des ennemis à travers diverses caractéristiques pour augmenter la difficulté, mais en échange, vous gagnerez de meilleures récompenses. À chaque retour de plongée, vous retournerez dans un hub central où les différents scientifiques ainsi que le docteur Mercurius pourront vous donner des missions à accomplir en échange de récompenses. Les scientifiques vous permettront aussi d’améliorer la vie de vos personnages en échange de cristaux obtenus durant les plongées, d’équiper des modules pour améliorer vos caractéristiques ou d’accéder à un mode défi où vous contrôlerez un de vos personnages mirage en respectant certaines conditions afin d’obtenir plein de récompenses.

Durée de vie immense

Visuellement, BlazBlue Entropy Effect X est magnifique. Nous avons une direction artistique respectant énormément l’univers de BlazBlue avec les différents biomes extrêmement bien illustrés. C’est très plaisant de voir les différents effets de nos coups sans que ça nuise au confort visuel. On regrettera certains bugs visuels, notamment dans certains menus où on a un écran noir au lieu d’afficher les informations demandées (notamment le menu des modules). Autre point positif, le jeu est ultra stable lorsqu’il a été testé sur une Nintendo Switch 2. Les baisses de framerate sont quasiment inexistantes. Mais la navigation dans les menus peut parfois être un peu compliquée et est peu ergonomique. Le jeu est traduit intégralement en français et les voix sont en japonais avec les doubleurs habituels de la licence. Quant à la musique, on retrouve la patte d’Arc System Works. Certaines musiques iconiques de la licence sont présentes ainsi que des nouvelles. Nous remarquerons rapidement les nouvelles, car même si elles sont de bonne facture, elles sont un peu en dessous des musiques classiques. Côté durée de vie, comptez une quinzaine d’heures pour voir le bout de l’histoire, mais on passe jusqu’à 70 h pour voir le 100 %.