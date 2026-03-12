Aujourd’hui, le développeur de DAVE THE DIVER, Mintrocket, a confirmé que le DLC « In the Jungle » sortira le 18 juin 2026.

Dans « In the Jungle », Dave se dirige vers l’eau douce alors qu’il embrasse de nouvelles responsabilités et défis, notamment se lier d’amitié avec les habitants de sa nouvelle base et celle d’un ami : un village de jungle pittoresque débordant d’opportunités… et juste une touche de danger.

Le village d’Utara est un village de jungle où le temps s’écoule en temps réel. Ici, Dave peut passer ses journées à plonger librement sous l’eau, à cueillir des fruits et des ressources, et naturellement, à construire des relations avec les habitants en accomplissant des tâches et des quêtes secondaires.

Comme toujours, Dave se retrouve entouré d’amis potentiels et de futurs clients dont la confiance et le patronage doivent être gagnés. Au fur et à mesure que les relations s’approfondissent, les récompenses aussi, débloquant de nouvelles opportunités à travers Utara et créant des effets d’entraînement qui s’étendent jusqu’à l’entreprise de restaurant de Bancho.

L’un des plus grands départs de « In the Jungle » par rapport au jeu de base est l’introduction de Bancho Grill, un tout nouveau restaurant à Utara proposant un menu d’eau douce entièrement cuit. Contrairement à Bancho Sushi, où le mouvement était limité, Dave peut maintenant se déplacer librement dans le Grill, servant les clients à travers plusieurs zones plutôt qu’un seul plan horizontal. Au fur et à mesure que les liens de Dave avec les villageois grandissent, ils commenceront à visiter Bancho Grill en tant que convives, faisant du restaurant un hub clé et un lien vital entre Dave et la communauté du village.

Cette fois-ci, Dave plonge dans un lac d’eau douce massif au lieu du Blue Hole, rempli de nouvelle vie aquatique, d’options culinaires inattendues et de beaucoup de dangers qui se cachent. De nouvelles eaux exigent de nouveaux outils, et Mintrocket a révélé le dernier équipement de Dave : le Jungle Gun. Cette arme polyvalente peut se transformer librement en pistolets à filet, fusils de chasse, snipers ou pistolets réguliers, permettant à Dave de s’adapter à la volée et donnant aux joueurs la liberté d’expérimenter avec leurs styles de combat préférés.

Combiné avec un passage d’un mouvement entièrement horizontal à une vue isométrique plus fluide, ainsi qu’une progression en temps réel, Dave devra soigneusement équilibrer les priorités et faire un usage plus intelligent de l’espace et du temps. Attendez-vous à de nouveaux mini-jeux avec des amis, des aventures spécifiques à la jungle et une grande variété d’activités qui bénéficient à Bancho Grill ou à Utara dans son ensemble.

L’annonce d’aujourd’hui confirme également l’existence d’une nouvelle édition physique de DAVE THE DIVER pour Switch 2, en partenariat avec Silver Lining Direct. L’édition complète de DAVE THE DIVER inclut tous les DLC sortis (y compris le DLC In the Jungle) sur un seul disque/cartouche et pour les super fans, il y a l’édition collector de DAVE THE DIVER qui est remplie à ras bord de trésors et de bibelots exclusifs.

L’édition collector comprend le jeu complet en boîte et tous les DLC, ainsi qu’un standee acrylique du restaurant Bancho Sushi, 4 badges en métal, un porte-clés acrylique, un collier pendentif dauphin, 2 cartes Marinca, un poster et 4 cartes postales.

DAVE THE DIVER est un jeu d’aventure RPG décontracté en solo qui propose de l’exploration et de la pêche en haute mer le jour, ainsi que la gestion d’un restaurant de sushis le soir. Rejoignez Dave et ses amis excentriques alors qu’ils cherchent à découvrir les secrets du mystérieux Trou Bleu.

Le jeu propose un mélange d’aventure, de RPG et de gestion où il faut explorer et découvrir les mystères des profondeurs du Trou Bleu pendant la journée, et gérer avec succès un restaurant de sushis exotique le soir. Il est facile de devenir accro au gameplay satisfaisant.

Un gameplay de combat et de collecte décontracté avec des éléments de rogue-like permet de plonger dans le Trou Bleu en constante évolution et d’utiliser un harpon ainsi que d’autres armes pour attraper des poissons et diverses créatures. Améliorez et forgez votre équipement grâce aux ressources collectées et aux bénéfices de votre restaurant de sushis pour vous préparer aux dangers qui vous guettent dans l’inconnu. Si vous manquez d’oxygène, vous devrez abandonner les objets et les poissons collectés.

Des personnages excentriques mais attachants et une histoire remplie de clins d’œil, de parodies et d’autres scènes humoristiques offrent une expérience de jeu accessible et agréable.

Un environnement marin magnifique avec des graphismes 2D/3D attrayants propose une combinaison de graphismes pixelisés et en 3D offrant un style artistique époustouflant qui met en valeur des paysages sous-marins à couper le souffle. Cette aventure océanique se déroule dans l’environnement marin réel d’un Trou Bleu rempli de plus de 200 espèces de créatures marines.

Un contenu additionnel abondant pour compléter la boucle du gameplay principal offre des mini-jeux, des quêtes secondaires et différentes lignes narratives procurant de nombreuses heures de divertissement et de gameplay varié.