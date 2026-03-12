Les versions PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4 et Xbox One du RPG en monde ouvert Dread Delusion sortiront le 17 mars, ont annoncé l’éditeur DreadXP et le développeur Lovely Hellplace.

Dread Delusion est d’abord sorti en accès anticipé sur PC via Steam le 15 juin 2022, suivi d’une sortie complète le 14 mai 2024.

Inspiré par les classiques d’aventure des années 90 et 2000 comme King’s Field et The Elder Scrolls III: Morrowind, Dread Delusion combine un magnifique style artistique nostalgique avec un gameplay RPG classique, permettant aux joueurs de façonner leur personnage pour l’adapter à leur style de jeu alors qu’ils explorent le vaste monde. Lors du lancement, les versions console incluront toutes les mises à jour ajoutées à la version Steam tout au long de l’accès anticipé, apportant des fonctionnalités comme le mode difficile, la personnalisation de vaisseau volant et le contenu Creature Island sur Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et 5, et Xbox One et Series X|S.

Dread Delusion est un RPG en monde ouvert avec une belle esthétique 3D rétro et un gameplay inspiré par les RPG classiques des années 2000 que tout fan des classiques du genre aimera et reconnaîtra. L’aventure offre un récit engageant et une construction de monde imaginative à travers ses nombreuses quêtes à fins multiples, des options de gameplay flexibles et une multitude d’endroits à explorer, de lignes de quête à démêler et d’habitants à rencontrer. Un esprit vif ou un charme espiègle peuvent s’avérer tout aussi utiles qu’une épée tranchante et de puissants sorts, et vos décisions ont le pouvoir de façonner comment l’histoire se déroule dans cette version modernisée mais rétro du genre. Construisez votre personnage pour affronter les obstacles comme vous le souhaitez. Il y a toujours une alternative au combat : charmez les PNJ, crochetez les serrures, exploitez les connaissances interdites, et plus encore.