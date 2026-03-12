De nouvelles séquences de Elden Ring: Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 ont été dévoilées, offrant un aperçu bien plus rassurant que les précédentes démonstrations. GameSpot a publié sept minutes de gameplay, montrant une version nettement améliorée par rapport à celle qui avait été fortement critiquée l’an dernier. Le framerate apparaît désormais beaucoup plus stable autour de 30 images par seconde, avec des déplacements plus réactifs. La date de sortie n’a pas encore été annoncée, mais cette nouvelle présentation montre un portage en nette progression.

Une nouvelle build du jeu a été présentée cette semaine à la Game Developers Conference, plusieurs mois après les premières impressions qui avaient soulevé des inquiétudes concernant les performances. Les retours indiquent que FromSoftware a apporté des améliorations significatives.

Selon Polygon, « la nouvelle build semble beaucoup plus stable que ce que FromSoftware avait montré publiquement l’été dernier ». La qualité d’image est particulièrement mise en avant. Le framerate n’atteint pas 60 FPS, mais se rapproche de ce que propose un Steam Deck, avec une estimation comprise entre 30 et 40 FPS selon les zones. Une baisse a toutefois été observée lorsque la pluie s’est mise à tomber pendant un déplacement à cheval.

Elden Ring: Tarnished Edition avait été présenté comme l’un des titres phares de la Switch 2 lors de l’annonce de la console. Après une démonstration instable à la Gamescom 2025, FromSoftware avait repoussé le portage et cessé toute communication, laissant planer le doute sur l’état du projet ainsi que sur The Duskbloods, son autre titre exclusif à la console.

La nouvelle démonstration confirme que le projet avance. Bandai Namco a présenté une version optimisée, jouable en mode docké et portable. La session d’essai proposait un début de partie d’environ 15 minutes, incluant un affrontement contre Margit et l’essai de deux nouvelles classes : un chevalier lourd doté d’une esquive massive et un chevalier plus léger aux attaques rapides. Ces deux archétypes s’intègrent naturellement aux classes existantes.

L’image reste solide en mode portable comme en mode docké, sans textures floues ou fortement dégradées. L’arrivée dans les Terres Intermédiaires conserve son impact visuel, avec une vue dégagée sur les arbres et les teintes jaunes emblématiques. Les impressions suggèrent que FromSoftware privilégie la qualité visuelle avant la performance brute.

Les performances restent toutefois perfectibles. La pluie provoque une chute notable du framerate, ce qui soulève des questions sur la stabilité dans des zones visuellement complexes comme Crumbling Farum Azula ou lors de l’utilisation de sorts spectaculaires.

Malgré ces réserves, les six derniers mois d’optimisation semblent avoir transformé un portage jugé inquiétant en une version désormais crédible sur Switch 2. Elden Ring: Tarnished Edition apparaît aujourd’hui en bien meilleure forme, et cette évolution laisse espérer que The Duskbloods, pensé dès le départ pour la console, bénéficiera d’une intégration encore plus maîtrisée.