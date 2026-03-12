Silver Lining Interactive, en partenariat avec Psychic Software, a annoncé The Necromancer’s Tale pour Nintendo Switch 2. Les fans pourront l’obtenir plus tard en 2026.

The Necromancer’s Tale est un RPG gothique. Dans le jeu, vous incarnerez un noble mineur au 18ème siècle, attiré par les sombres arts nécromantiques.

Initialement sorti sur PC, The Necromancer’s Tale est un RPG profondément narratif qui mélange narration hantée avec choix stratégiques et conséquences. Les joueurs se mettent dans la peau d’un noble mineur du 18ème siècle attiré par les arts sombres de la nécromancie, équilibrant secret, diplomatie, chantage et coercition tout en maîtrisant la magie interdite et luttant avec une descente progressive dans la folie.

Explorez un monde d’histoire alternative riche en intrigues, où chaque choix de dialogue compte, un livre de sorts tentaculaire débloque des rites glaçants, et un combat tactique au tour par tour vous oppose avec vos serviteurs morts-vivants contre amis et ennemis. Avec plus de 400 000 mots de narration à embranchements et plus de 180 PNJ uniques, votre chemin à travers le pouvoir et le péril est façonné par chaque décision.

Les caractéristiques clés incluent un RPG gothique riche en histoire avec des chemins ramifiés et des choix significatifs, la maîtrise de rites interdits et le contrôle des morts, la navigation dans les intrigues sociales, la diplomatie, le chantage et le dialogue axé sur les conséquences, un combat tactique au tour par tour avec des serviteurs morts-vivants et une résolution automatique optionnelle, et une immersion profonde avec plus de 400 000 mots de narration et plus de 180 PNJ.

Explorez un RPG gothique à la narration riche. Explorez les rites d’un livre de sorts ancien. Créez une armée de zombies pour combattre vos ennemis. Collaborez avec le monde des morts et combattez vos ennemis par le biais de secrets, de diplomatie, de chantage, de coercition et de séduction.

The Necromancer’s Tale est un RPG narratif de type top-down où vous jouez le rôle d’un noble au 18ème siècle, en quête de connaissances et de vengeance et attiré par les sombres arts nécromantiques. Un grand pouvoir vous attend, ainsi que le bizarre, le morbide, et une descente progressive dans la folie.

Devant vous se trouve un livre de sortilèges, rempli de puissants rites de mort et de réanimation. Saurez-vous déchiffrer les pages et maîtriser les rituels obscurs sans devenir fou ou vous faire pendre par les habitants de la ville ? Votre progression nécessitera une grande détermination, de la ruse et du secret.

The Necromancer’s Tale est un jeu au récit riche, dans lequel vous discutez avec plus de 150 personnages NPC. Vous enquêterez, négocierez, traquerez et flatterez afin d’atteindre vos objectifs. Le système de Confiance du jeu signifie que vos choix, même dans les conversations, ont une réelle importance. Si la confiance des habitants est trop faible, vos choix s’en trouveront affectés. Si elle diminue encore, vous serez certainement jugé par un tribunal et pendu, ou lynché par une foule en délire.

Le jeu implique des combats tactiques au tour par tour entre vous, vos alliés et vos serviteurs morts-vivants, contre un éventail d’ennemis, naturels et surnaturels.

Le Conte du Nécromancien se déroule dans un royaume fantastique, près de Venise et de la mer Adriatique, en 1733. Cette époque est à la croisée de la pensée rationnelle et de la superstition, de la science et de la magie. Le monde est sombre et dangereux ; les intrigues de cour se heurtent à la magie noire alors même que la chimie émerge de l’alchimie.