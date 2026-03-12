MARVEL MaXimum Collection sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC via Steam le 27 mars, a annoncé Limited Run Games.

Limited Run Games vient d’annoncer que MARVEL Maximum Collection arrive sur Switch le 27 mars 2026 via un nouveau trailer. Le jeu sera initialement lancé en version numérique le 26 mars 2026. Une sortie physique sera disponible chez Limited Run Games avec des précommandes commençant un jour plus tard. Dans chaque exemplaire, l’entreprise inclut une feuille d’autocollants et un livret.

Comportant six titres classiques provenant de l’arcade, des consoles 8 bits et 16 bits, MARVEL MaXimum Collection inclut une foule de favoris des fans, chacun évoquant l’esprit sans fin, l’imagination et l’action non-stop qui ont rendu les originaux si aimés pour une génération de joueurs.

MARVEL MaXimum Collection représente un rassemblement complet de l’héritage gaming précoce de Marvel, renaissance pour un public de joueurs moderne. Plus qu’un simple jeu, MARVEL MaXimum Collection est pour les True Believers, une portion de taille de Super Héros d’histoire, emmenant les joueurs dans une tournée complète de l’héritage gaming de Marvel. S’étendant sur plusieurs genres et une multitude des plus grands héros du monde, les joueurs peuvent expérimenter chaque coup de poing pixelisé, balancement de toile et explosion optique à travers plusieurs plateformes. Refusant de jouer les favoris, MARVEL MaXimum Collection ne présente pas seulement une version d’un jeu particulier ; ici, chaque itération majeure de console et d’arcade est incluse. Que vous ayez grandi avec une manette en main ou un rouleau de pièces dans votre poche, MARVEL MaXimum Collection est la collection ultime de classiques de bandes dessinées.

Marvel Maximum Collection est action-packed, comportant 13 titres de contreparties console et portable du passé. Et bien sûr, la perfection arcade est délivrée avec le légendaire X-Men: The Arcade Game. Avec une toute nouvelle musique du légendaire compositeur de jeux Chris Huelsbeck et des fonctionnalités nouvelles robustes, Marvel Maximum Collection est l’assortiment parfait de nostalgie pour les fans partout.

Cette collection illustre inclut X-Men: The Arcade Game (Arcade), le beat ’em up mutant définitif qui revient avec une expérience d’action de cabinet légendaire avec un support multijoueur en ligne complet pour jusqu’à six joueurs. Choisissez votre X-Man favori et affrontez l’armée de Magneto avec l’expérience d’équipe ultime.

Captain America and The Avengers (Arcade, SEGA Genesis / Mega Drive, Nintendo Entertainment System) permet de prendre le contrôle de Captain America, Iron Man, Hawkeye et Vision alors que vous expérimentez l’original arcade cinématographique ou le spin de plateforme unique de la Nintendo Entertainment System.

Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Super Nintendo Entertainment System, SEGA Genesis / Mega Drive), basé sur l’emblématique crossover de comics, emmène les joueurs dans les rues de New York City combattant des hordes de méchants néfastes, le tout au son d’une bande-son 16 bits qui déchire. Basculez entre la riche palette de couleurs de la version Super Nintendo, ou plongez et profitez de la vibe sombre de la version Genesis / Mega Drive. Quoi que vous choisissiez, le carnage est garanti.

Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Super Nintendo Entertainment, SEGA Genesis / Mega Drive) est la suite superbe du symbiote. Jouez en solo ou faites équipe dans un jeu coopératif à deux joueurs pour affronter la Life Foundation et la progéniture de Carnage.

Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (Super Nintendo Entertainment System, SEGA Genesis / Mega Drive, Game Boy, Game Gear) propose de naviguer dans le mortel « Murderworld » d’Arcade. Cette collection inclut les versions portables du jeu, offrant un regard fascinant sur l’histoire du gaming en déplacement de Marvel.

Silver Surfer (Nintendo Entertainment System) permet de tester vos compétences de Super Héros contre l’un des shooters notoirement les plus difficiles à jamais honorer une console. Comportant l’une des plus grandes bandes-son de l’histoire 8 bits, c’est un shooter difficile à maîtriser et plus difficile à poser.

Les fonctionnalités additionnelles incluent des archives permettant de plonger dans une archive numérique comportant des scans haute résolution de l’art de boîte originale, des manuels d’instruction et des publicités vintage. Un lecteur de musique permet de se détendre et d’écouter les scores iconiques de chip-tune de chaque version de chaque jeu de la collection.

Le rewind et les save states permettent enfin de conquérir les « Deadly Walls » de Silver Surfer ou les gauntlets de boss d’Arcade’s Revenge avec la capacité de rembobiner le gameplay et de sauvegarder n’importe où. Les options d’affichage permettent de jouer avec des pixels modernes nets ou de recréer l’expérience du samedi matin avec des filtres CRT et scanline.

Le rollback netcode dans X-Men: The Arcade Game, un musée, des menus de triche et d’autres fonctionnalités complètent l’ensemble.