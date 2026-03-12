La série Remothered se poursuit avec le tout juste révélé Red Nun’s Legacy, qui est prévu pour Nintendo Switch 2. Le titre est planifié pour 2026.

L’éditeur et développeur Stormind Games, ainsi que Soft Source Publishing, ont annoncé Remothered: Red Nun’s Legacy, le troisième opus de la série Remothered après Remothered: Tormented Fathers et Remothered: Broken Porcelain. Il sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC via Steam, Epic Games Store et GOG en 2026.

Remothered: Red Nun’s Legacy est le troisième opus de la franchise d’horreur psychologique. On dit qu’il s’agit du chapitre final de la trilogie. Le Future Games Show Spring Showcase a levé le rideau avec la révélation de Remothered: Red Nun’s Legacy. C’est le troisième opus de la série d’horreur de survie narrative de Stormind Games.

Parfois, chercher la vérité signifie se perdre soi-même. Treize mois après la disparition de six jeunes filles en Sicile, un nouveau indice rouvre le cauchemar.

Lorsqu’un enregistrement mystérieux ravive l’espoir que sa fille pourrait encore être en vie, Susan, contre toute raison, décide d’aller à l’endroit où tout semble avoir commencé : une résidence noble en décomposition isolée sur les pentes du mont Etna et autrefois propriété de la famille Ashmann.

Ce qui commence comme une recherche désespérée devient bientôt un voyage dans la terreur, où secrets de famille, mémoire et obsession s’entremêlent. Susan se retrouve attirée dans un labyrinthe de traqueurs implacables, de symboles cachés et de phénomènes surnaturels. Alors que la réalité se fracture et que des pouvoirs sombres s’élèvent, chaque pas la rapproche de la vérité… et d’une terreur plus ancienne qu’elle-même.

Créé pour captiver à la fois les nouveaux venus et les fans de longue date de la saga Remothered, Red Nun’s Legacy mélange survival horror classique, furtivité et horreur psychologique, introduisant de nouvelles mécaniques centrées sur la perception, l’hypnose et la manipulation environnementale.

Les caractéristiques clés incluent la survie face à des traqueurs horrifiques où il faut défier son instinct de survie pour s’éloigner des ennemis meurtriers, se cacher et échapper aux traqueurs mortels qui vous chassent, et riposter dans les moments critiques.

Un hommage à l’horreur old-school permet de ressentir l’atmosphère de cette lettre d’amour sincère aux survival horrors à la troisième personne du passé.

Les pouvoirs d’hypnose permettent de lire les objets pour révéler des souvenirs oubliés, exposer des passages dissimulés et remodeler votre compréhension de l’environnement.

L’exploration d’un environnement richement détaillé invite à trouver des indices et des objets clés, et à résoudre des énigmes pour accéder à de nouvelles zones et progresser vers la révélation finale.