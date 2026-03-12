L’éditeur Team17 et le développeur Observer Interactive ont publié un nouveau trailer narratif pour le jeu « Petroidvania » axé sur l’écosystème Rover’s Tale, anciennement connu sous le nom de Good Boy.

Rover’s Tale sortira sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC via Steam, Epic Games Store et GOG en 2026. Une démo est disponible dès maintenant pour PC via Steam.

Explorez la planète à la fois familière et extraterrestre de Terra II, en utilisant des améliorations et des capacités de créatures pour vous adapter aux différents biomes, des forêts luxuriantes aux marécages puants et aux sommets enneigés des montagnes. Le programme LAIKA a donné une nouvelle vie aux vieux chiens en transférant leur conscience dans des Rovers, leur permettant de vivre éternellement en tant qu’explorateurs spatiaux courageux.

Lorsqu’une anomalie est détectée sur une planète lointaine, un explorateur humain est envoyé pour enquêter. Après un atterrissage mouvementé, la balise S.O.S de l’humain réveille un Rover LAIKA dormant à proximité. Équipé de votre propre Rover spatial, ensemble, vous explorerez des écosystèmes vivants et respirants, rencontrerez d’autres Rovers et découvrirez les secrets cachés de la planète tout en démêlant l’histoire derrière son origine mystérieuse.

Les caractéristiques clés incluent un Metroidvania écosystémique où il faut utiliser une variété d’outils et d’améliorations pour capturer les créatures exotiques de Terra II. Exploitez leurs capacités uniques pour surmonter les obstacles et élargir le monde ou ramenez-les à la base d’accueil où elles peuvent être scannées pour obtenir des crédits de recherche. L’écosystème vivant et respirant de Terra II est à votre disposition.

Rencontrez les créatures, un casting adorable de créatures, chacune avec ses propres designs mémorables et capacités uniques qui vous aideront à débloquer de nouvelles parties du monde.

Rencontrez l’humain, un chercheur solitaire et scientifique introverti qui trouve sa confiance avec l’aide de ses compagnons Rover attentionnés. Il est chargé de découvrir l’anomalie et a son propre planning d’activités de 24 heures qui change au cours du jeu. Le lien entre l’humain et les Rovers est un élément central de l’histoire.

Les Rovers LAIKA permettent de trouver et redémarrer vos compagnons canins endormis, de devenir meilleurs amis et de travailler ensemble pour aider l’humain dans sa mission. Accomplissez des quêtes pour les Rovers pour recevoir des récompenses uniques et aidez-les à se souvenir de leur passé en débloquant leurs cassettes mémoire cachées.

Révélez des mystères en plongeant profondément dans les profondeurs cachées de Terra II. Explorez des grottes tentaculaires et découvrez d’anciens temples, alors que vous découvrez l’histoire de la planète et de ses habitants précédents. Qui étaient-ils ? Où sont-ils allés ?

De magnifiques biomes permettent d’explorer la planète à la fois familière et extraterrestre de Terra II. Utilisez vos améliorations et capacités de créatures pour vous adapter aux différents biomes, des forêts luxuriantes aux marécages puants et aux sommets enneigés des montagnes.

La personnalisation du Rover permet d’améliorer votre Rover avec de nouveaux outils et équipements de capture. Maximisez vos capacités d’exploration avec des améliorations de carte mère et des capacités. Élargissez votre garde-robe, débloquez de nouveaux cosmétiques et devenez le Rover le plus à la mode sur Terra II.

