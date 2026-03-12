Super Meat Boy 3D poursuit sa montée en puissance. Après son annonce récente sur Nintendo Switch 2, la page eShop du jeu est désormais en ligne et confirme une sortie le 31 mars au prix de 25€, pour un poids d’environ 3,1 Go. Le titre arrivera également sur Steam, Epic Games Store, GOG, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, comme l’ont confirmé le développeur Sluggerfly et l’éditeur Headup.

Le jeu se présente comme un platformer extrêmement exigeant, où le joueur incarne un cube de viande lancé dans une mission pour sauver sa petite amie faite de bandages, retenue par un fœtus maléfique dans un bocal en smoking — en 3D. Le héros traverse des environnements remplis de scies circulaires, de grottes instables, de forêts en flammes et de décharges humaines, enchaînant les morts dans une progression volontairement brutale. Le jeu revendique une difficulté old-school, des réflexes millimétrés, des combats de boss et une grande quantité de secrets à découvrir, toujours en 3D.