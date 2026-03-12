Vertigo Games a annoncé The 7th Guest Remake pour PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC (Steam, Epic Games Store). Il sortira en 2026.

Le jeu iconique The 7th Guest a été ramené à la vie avec une technologie moderne, offrant une histoire atmosphérique comme nulle autre.

Six invités ont été accueillis dans un manoir sinistre, mais quelque chose de sinistre se trame. Le reclus fortuné et fabricant de jouets Henry Stauf se cache dans l’ombre, et un pouvoir sombre plane sur la maison, enveloppé de mystère. Qui est le septième invité ? Que veut Henry d’eux ? Et qui vivra pour raconter l’histoire ?

Alors que vous explorez le manoir sinistre, les énigmes deviennent de plus en plus difficiles, avec des dangers qui se cachent à chaque coin. Chaque ombre, craquement lointain et scintillement de lumière augmente la tension alors que la maison révèle lentement ses secrets.

The 7th Guest est l’aventure mystère ultime pour les joueurs qui aiment les énigmes qui font réfléchir, l’exploration hantée et une histoire glaçante.

Les caractéristiques clés incluent une narration cinématographique à travers la vidéo volumétrique. Entrez dans l’histoire. Utilisant une vidéo volumétrique de pointe nouvellement enregistrée, les performances en live-action sont capturées en 3D complète, vous plaçant directement à l’intérieur du manoir d’Henry Stauf au cœur du mystère. De vrais acteurs apparaissent dans le monde lui-même, rendant chaque rencontre immédiate et troublante.

Un gameplay d’énigmes uniques qui font réfléchir propose un manoir hanté à la fois aimé et craint qui prend vie autour de vous avec des visuels haut de gamme et des énigmes soigneusement repensées, toutes nouvelles et faites à la main. Chaque énigme est tissée dans l’histoire et enracinée dans la tradition du manoir, avec des éléments reconnaissables qui rendent hommage à l’original.

Des environnements dynamiques permettent au manoir hanté de se déplacer et de se transformer autour de vous grâce à des visuels haut de gamme et à des illusions d’optique intelligentes. Enquêtez sur chaque recoin effrayant. Débloquez de nouvelles pièces, découvrez des secrets cachés et gardez votre sang-froid alors que les horreurs à l’intérieur commencent à se refermer.

The 7th Guest est l’aventure mystère ultime, réimaginée pour les plateformes modernes.