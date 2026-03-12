L’éditeur et développeur Square Enix, ainsi que le développeur Claytechworks, ont publié de nouvelles informations et captures d’écran pour l’action RPG HD-2D The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, présentant l’Âge de la Reconstruction, ainsi que les accessoires, les quêtes, les sanctuaires de vie, les bonus drops et la collecte de chats.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sortira sur Switch 2 le 18 juin.

L’histoire se déroule à travers quatre âges sur mille ans. Pour lever la malédiction sur la Princesse Heuria de Huther, Elliot et Faie traverseront la Porte du Temps pour visiter différentes périodes de l’histoire. Ils voyageront depuis leur propre époque, l’Âge de la Sauvegarde, de plus en plus loin dans le passé. À travers chaque âge, une terrible menace plane sur l’aventure d’Elliot et Faie.

Les quatre âges sont l’Âge de la Sauvegarde représentant le présent, l’Âge de la Reconstruction représentant les âges sombres, l’Âge de la Magie représentant un âge d’or, et l’Âge du Bourgeonnement représentant la naissance de la civilisation.

Plus loin dans le passé depuis l’Âge de la Sauvegarde d’Elliot se trouve l’Âge de la Reconstruction. Au milieu des ruines d’une époque plus prospère, les vestiges de l’humanité vivent au bord de l’extinction. Il n’y a pas de sort de Sauvegarde à cette époque pour repousser les hommes-bêtes. Les humains se regroupent dans un village appelé Littlehope, subsistant avec de maigres ressources et défenses. Bien que la plupart des villageois aient cédé au désespoir, un jeune homme avec une lueur d’espoir dans son cœur regarde vers l’avenir.

Heurich, doublé par Daniel Sean Smith en anglais et Nobuhiko Okamoto en japonais, est un aventurier du village de Littlehope. Il trouve une âme sœur en Elliot après leur rencontre fortuite, et partage avec le héros des informations sur les ruines et les trésors découverts lors de ses propres aventures. Tout en voyageant sur le continent à la recherche d’un remède pour la maladie de son amie d’enfance Diona, Heurich espère que le pouvoir et la sagesse acquis lors de ses voyages seront la clé pour sortir le monde de ses âges sombres.

Diona, doublée par Katrina Salisbury en anglais et Haruka Tomatsu en japonais, est une jeune femme qui a grandi aux côtés de Heurich à Littlehope. Une maladie chronique la maintient à l’intérieur la plupart du temps. Sa nature attentionnée lui a valu une place chaleureuse dans de nombreux cœurs des autres villageois. Elle s’inquiète constamment de l’aventure imprudente de Heurich, à tel point que leurs conversations mènent souvent à des disputes.

L’historienne résidente de Littlehope et amie mutuelle de Heurich et Diona, doublée par Rebecca Wang en anglais et Chiwa Saito en japonais, mène des recherches passionnées sur le passé de l’humanité malgré la condition désespérée du monde. Elle s’intéresse à Elliot et à ses similitudes avec Heurich, et lui offre ses conseils d’experte.

En plus des armes et de la magicite, Elliot peut équiper et changer d’accessoires à tout moment depuis le menu d’équipement. Les accessoires sont imprégnés de divers effets bénéfiques pour l’aventure et doivent être sélectionnés en fonction des exigences des ruines ou des ennemis auxquels Elliot fait face actuellement. Équipez le monocle perspicace pour doubler la fenêtre acceptable pour une garde précise. C’est l’accessoire parfait pour contrer les ennemis qui attaquent à distance ou les boss avec une offensive écrasante. Le charme de défalling protège Elliot des dommages subis lors de chutes dans des fosses et de la lave, une assurance bienvenue lorsqu’on navigue sur des appuis étroits et des plateformes flottantes.

Dans chaque âge se trouvent des personnes qui ont besoin de l’aide d’Elliot. Écoutez-les et entreprenez les quêtes qu’ils donnent. Il y a certains objets qui ne peuvent être obtenus qu’en remplissant leurs demandes. Commencez une quête en parlant à ceux qui ont une icône de quête au-dessus de leur tête. Les quêtes peuvent impliquer n’importe quoi, de la collecte d’objets au combat contre des hommes-bêtes et plus encore. La progression de l’histoire peut rendre certaines quêtes impossibles à compléter. Lorsqu’une telle alerte s’affiche, faites-en un point de terminer ces quêtes avant de progresser davantage.

Des structures mystérieuses connues sous le nom de sanctuaires de vie parsèment la carte. À l’intérieur, les compétences et l’intellect des joueurs sont testés, avec des récompenses spéciales attendant ceux capables de surmonter les épreuves. Un sanctuaire de vie a toujours un poteau indicateur d’aventure à son entrée, vous pouvez donc rapidement réessayer lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les épreuves incluent à la fois des défis liés au combat et à la résolution d’énigmes. Terminer une épreuve accorde un sanctuaire de vie, qui restaure la vitalité d’Elliot. Collectez quatre éclats de vie pour augmenter la vitalité maximale d’Elliot de un.

Vaincre des ennemis successivement sans subir de dommages déclenchera un bonus dans lequel les vaincus laissent tomber plus de butin. Subir des dommages mettra fin au bonus. Le temps bonus est votre chance de ratisser le tul. Battez autant d’ennemis que possible pour financer vos aventures futures. En plus du tul, les bonus drops augmentent la probabilité de trouver des flèches, des bombes et des objets qui augmentent l’attaque et la défense. Continuer à vaincre des ennemis pendant le bonus augmentera le niveau de bonus et le taux de drop d’objets en conséquence.

Quel que soit l’ère, Philabieldia est remplie de chats. Si Elliot en trouve un, il peut le prendre sous son aile pour l’amener à un voyageur amateur de chats en ville qui récompensera Elliot pour le nombre de chats qu’il a collectés. Ensuite, Elliot peut prendre soin et jouer avec tous les chats qu’il a ramenés. Si vous entendez le miaulement d’un chat pendant votre aventure, assurez-vous de regarder autour de vous. Faites également attention à toute aide que Faie pourrait avoir à offrir.

Les récompenses incluent toutes sortes d’objets utiles, tels que ceux pour aider à trouver plus de chats ou augmenter le nombre de flèches et de bombes qu’Elliot peut porter. Vous pouvez nourrir les chats que vous avez ramenés en ville, à partir d’une sélection de poisson, viande et fromage. Différents chats ont des goûts différents, et les remplir avec les saveurs qu’ils préfèrent les fera vous aimer davantage. Une fois qu’un chat s’est suffisamment réchauffé envers vous, vous pouvez l’inviter à l’orphelinat pour jouer avec des jouets pour chats. Visitez la boutique d’objets pour tous vos besoins en soins pour animaux de compagnie.