Aspyr et Crystal Dynamics annoncent la disponibilité de Tomb Raider I‑II‑III Remastered sur Nintendo Switch 2, iOS et Android, accompagnée d’une mise à jour gratuite baptisée “Challenge Mode” pour toutes les plateformes déjà concernées. Cette version mobile et Switch 2 rejoint ainsi les éditions lancées le 14 février 2024 sur PlayStation, Xbox, Switch et PC (Steam, Epic Games Store, GOG, Humble Store).

La mise à jour “Challenge Mode” ajoute du contenu inédit destiné à enrichir l’expérience des trois remasters. Les joueurs peuvent désormais débloquer 10 nouvelles tenues en complétant des succès, chacune offrant des capacités améliorées pour pousser plus loin leurs prochaines parties. Le nouveau Challenge Mode permet de personnaliser les niveaux en modifiant la santé, les dégâts, les bonus, les ennemis et d’autres paramètres. Plus la difficulté choisie est élevée, plus les récompenses obtenues sont importantes. La mise à jour inclut également 15 nouveaux succès dédiés à ce mode.

La version Switch 2, iOS et Android propose l’intégralité de la compilation, comprenant les trois jeux remasterisés ainsi que toutes les extensions et niveaux secrets. Les joueurs y retrouvent l’ensemble du contenu déjà disponible sur consoles et PC, enrichi par les ajouts de la mise à jour 1.4.