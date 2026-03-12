Spilt Milk Studios annonce la sortie de Trash Goblin sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch le 26 mars. Le jeu, déjà disponible sur PC via Steam en accès anticipé depuis le 6 novembre 2024 puis en version complète depuis le 28 mai 2025, sera également proposé sur le Microsoft Store à l’occasion de ce lancement multiplateforme.

Le directeur créatif Andrew Smith souligne l’importance de cette étape, évoquant un soutien constant de la communauté depuis les débuts du projet et l’enthousiasme de l’équipe à accueillir de nouveaux joueurs sur consoles.

La version console inclut directement la mise à jour 1.4 “New Horizons”, déjà déployée sur PC. Cette mise à jour ajoute de nouvelles quêtes, des personnages de retour, des objets supplémentaires, des améliorations générales et divers éléments cosmétiques.

Trash Goblin propose une expérience de gestion de boutique cosy, centrée sur la découverte, le nettoyage et la restauration de babioles enfouies. Le joueur incarne un gobelin commerçant chargé de déterrer des objets, de les nettoyer, de les restaurer et de les combiner pour créer des pièces inédites destinées à des clients aux demandes excentriques. Le jeu met en avant une boucle de gameplay reposant sur la créativité, la personnalisation et l’expansion progressive de la boutique.

Le titre offre des centaines de babioles et accessoires à trouver, nettoyer, surcycler, vendre et collectionner, avec des milliers de combinaisons possibles. Trois mini‑jeux dédiés à l’entretien des objets utilisent des outils à acheter et améliorer. Des gadgets comme la cafetière ou le bac de trempage permettent d’automatiser certaines tâches. Le joueur peut agrandir sa boutique, installer des étagères, ajouter du rangement et personnaliser son espace avec des cosmétiques variés.

Trash Goblin propose également quatre lieux distincts où vendre ses créations, 40 personnages à rencontrer, plus de 120 quêtes, 40 succès, plus de 20 heures de contenu narratif, ainsi qu’un flux infini de clients et une rejouabilité sans fin. Le jeu met l’accent sur une progression sans pression, sans échec possible et centrée sur la détente.