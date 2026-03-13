Kyoto Xanadu sortira sur PlayStation 5, Switch 2, Switch et PC via Steam le 16 juillet au Japon et en Asie, a annoncé Falcom. Le jeu coûtera 7 920 yens pour les versions PlayStation 5, Switch et PC, et 8 070 yens pour la version Switch 2. La version Switch 2 sera une sortie exclusivement numérique. Les propriétaires de Switch, en versions physique et numérique, pourront effectuer une mise à niveau via un « Upgrade Pack » de 150 yens.

Un représentant de Falcom a déclaré à Gematsu qu’une sortie en Amérique du Nord et en Europe est prévue, la date de sortie étant actuellement coordonnée avec un partenaire. Le partenaire fera une annonce officielle une fois qu’une date de sortie sera finalisée.

Ren Amano, doublé par Takeo Otsuka, est âgé de 17 ans et utilise des Soul Devices de type épée Kurikara. Étudiant de deuxième année servant de vice-président du conseil étudiant de l’académie Hirasaka, ainsi que leader de l’équipe de haut rang « Futen », il est l’héritier du groupe Amano, l’un des principaux conglomérats financiers du Japon, et se comporte avec dignité. Cependant, il n’est pas arrogant et traite les roturiers et les étudiants de rang inférieur avec une égale amitié. Il semble avoir compris Rei, qui a audacieusement déclaré qu’il « conquerrait l’intégralité de Hirasaka Xanadu » immédiatement après son transfert à l’académie, réalisant qu’il n’est « pas que paroles ».

Zoya, doublée par Chiharu Hokaze, est âgée de 17 ans et utilise des Soul Devices de type Shashka. Grande étudiante aux cheveux courts et membre de l’équipe « Futen » d’Asano, elle a une personnalité impulsive et cherchera parfois des querelles avec d’autres en ignorant complètement Chisa et Rachana, qui agissent à ses côtés. Elle semble incapable d’accepter le fait qu’Amano s’intéresse à Rei, le nouvel étudiant transféré, et agit de manière assez agressive envers lui.

Chisa, doublée par Mika Kohinata, est âgée de 16 ans et utilise des Soul Devices de type Kunai. Petite fille aux cheveux noirs dont la frange couvre les yeux et l’un des membres de l’équipe « Futen » d’Amano, elle peut être quelque peu timide et est parfois sous la pression de l’assurance de Zoya, trouvant difficile d’exprimer ses propres opinions. Cependant, la rumeur dit qu’elle est compétente dans les techniques d’assassination utilisant des Soul Devices de type kunai, et qu’elle pourrait être la plus dangereuse du groupe quand elle devient sérieuse.

Rachana, doublée par Kazuki Asami, est âgée de 17 ans et utilise des Soul Devices de type arc. Fille à l’air calme et intellectuel et membre de l’équipe « Futen » aux côtés de Zoya et Chisa, avec son esprit vif, elle peut évaluer les situations à distance et agit souvent comme intermédiaire entre Zoya et Chisa, maintenant l’équilibre entre le trio. Elle est également incroyablement loyale envers Amano, le leader de « Futen », et fera tout ce que la raison dicte pour lui.

MotionRec arrive sur Switch le 2 avril 2026

Le développeur HANDSUM a annoncé qu’il apporte MotionRec sur Switch le 2 avril 2026. Cette nouvelle a été confirmée par le nouveau trailer.

Les versions PlayStation 5 et Switch du jeu d’action-puzzle MotionRec sortiront le 2 avril, ont annoncé l’éditeur PLAYISM et le développeur HANDSUM.

MotionRec est d’abord sorti sur PC via Steam le 27 octobre 2025.

MotionRec est un jeu d’action-puzzle basé sur l’enregistrement construit autour du concept d’enregistrement et de lecture. Utilisez cette capacité pour guider Rec, le robot d’enregistrement de civilisation, à travers un monde dévasté.

MotionRec est un jeu d’action-puzzle d’enregistrement où vous progressez à travers des niveaux en enregistrant et en rejouant vos propres mouvements.

Vous pouvez enregistrer la trajectoire de vos mouvements, de la marche au saut. Utilisez les astuces de niveau pour créer et enregistrer des mouvements plus complexes pour traverser le monde.

Enregistrez vos mouvements et rejouez-les dans un autre endroit. Cela vous permettra d’atteindre des endroits trop hauts pour sauter, ou même d’accéder à des spots où il n’y a rien sur quoi se tenir. Vous ne pouvez rejouer vos mouvements qu’un certain nombre de fois en l’air, cependant, et cela se rafraîchit chaque fois que vous atterrissez sur le sol.

Faites bon usage de la capacité MotionRec pour démêler les mystères derrière ce monde dévasté gouverné par des machines.

Exploitez votre capacité à enregistrer vos propres mouvements et rejouez-les ailleurs pour explorer un monde de désolation. Servez-vous des particularités de chaque niveau pour créer et enregistrer des mouvements toujours plus complexes qui vous permettront d’arpenter le monde.

Vous pourrez alors atteindre des lieux inaccessibles avec le saut classique, ou encore des points sans plateforme sur laquelle se reposer. Utilisez le MotionRec à bon escient pour élucider les mystères de ce monde déchu sous le joug des machines.

L’équipe comprend le studio HANDSUM inc., l’artiste pixel m7kenji, la musique de Kyohei Fujita et le développeur shoma.

ChildStory arrive sur Nintendo Switch le 26 mars 2026

L’éditeur Stamina Zero annonce que ChildStory, une aventure isométrique au style pixel art, sortira sur Nintendo Switch le 26 mars 2026. Un nouveau trailer accompagne cette annonce et offre un aperçu de l’ambiance singulière du jeu.

ChildStory se déroule dans une petite ville du Grand Nord, en pleine préparation du Festival de la Nouvelle Étoile. Les habitants décorent les rues et se rassemblent pour célébrer un cycle qui se répète mois après mois. Au centre de cette boucle se trouve Sonya, une jeune fille bienveillante, vive d’esprit et pleine de questions, qui tente de comprendre le rôle qu’elle joue dans cette histoire.

Le jeu suit Sonya alors qu’elle aide ses amis, rencontre de nouveaux personnages, explore des lieux cachés, affronte des esprits et résout des énigmes. Chaque action est guidée par sa quête de réponses, dans un monde chaleureux illuminé par la neige et les lumières du festival.

ChildStory propose une aventure isométrique portée par un pixel art détaillé, un système de combat contre des esprits et des boss, ainsi que des puzzles destinés aux joueurs qui aiment fouiller chaque recoin. Les personnages rencontrés possèdent leurs propres histoires, permettant de tisser des liens et de construire des amitiés marquantes. La bande‑son se veut émotive et apaisante, pensée pour accompagner l’atmosphère douce et mystérieuse du jeu.

Hyperwired annoncé sur Nintendo Switch pour fin 2026

Annoncé aujourd’hui, Hyperwired est prévu pour sortir sur Nintendo Switch. SelectaPlay et SidralGames le sortiront plus tard en 2026.

Hyperwired est un shooter d’action top-down avec des éléments roguelike mettant en vedette un vaisseau spatial avec une prise qui en pend. Les joueurs se brancheront dans des prises, rassembleront des améliorations et débloqueront des vaisseaux alors qu’ils explorent une galaxie générée procéduralement.

Hyperwired est un shooter spatial roguelike en pixel art 2D avec gestion de ressources branchées, niveaux procéduraux et boss difficiles. Tenez fermement les commandes et ne vous retrouvez pas bloqué dans le vide. Ce titre arrive sur Switch plus tard en 2026.

Branchez-vous pour recharger votre énergie et gérer vos ressources. Attention ! Une fois branché, vous ne pourrez vous déplacer que dans la portée de votre câble. L’espace est plongé dans l’obscurité, activez les prises spatiales pour nettoyer un niveau et voyager vers le secteur suivant.

Choisissez entre plus de 10 vaisseaux différents avec différents modes de gameplay. Déclenchez votre méga-laser. Formez une armée de vaisseaux bloqués secourus qui combattront à vos côtés. Détruisez les niveaux et battez une grande variété d’ennemis. Rencontrez des BOSS dangereux et difficiles après chaque galaxie dans votre quête.

Tenir la brèche, esquiver les balles ennemies et piloter à travers des couloirs étroits ne devrait pas être un problème, MAIS juste au cas où, votre vaisseau est équipé d’un système Slow-Mo futuriste que vous pouvez utiliser presque quand vous le souhaitez. Heureusement pour vous, il se recharge en collectant l’énergie des ennemis morts.

Ramassez des BATTERIES et découvrez plus de 250 combinaisons de modificateurs de balles. Obtenez des CHIPS d’améliorations temporaires en détruisant des ennemis. Choisissez entre plus de 40 améliorations pour votre vaisseau. Optimisez les temps de charge, améliorez votre puissance de feu, obtenez plus de longueur de câble. Devenez invisible aux ennemis.

The 9th Dragon, un jeu d’action narratif, annoncé sur Nintendo Switch

Headup, en collaboration avec FrameOver, a révélé aujourd’hui The 9th Dragon pour Nintendo Switch. Les deux parties restent actuellement discrètes sur le calendrier de lancement.

Un trailer de première mondiale a révélé The 9th Dragon, un superbe brawler en voxel où vous renversez les chefs de Kowloon City. Ce titre arrive sur Switch à une date ultérieure.

The 9th Dragon est un jeu d’action narratif mettant en vedette des combats tactiques et des choix ramifiés qui impactent le destin de la ville. En cours de route, les joueurs combattront à travers le monde criminel souterrain de Kowloon Walled City dans les années 1980.

Plongez dans le chaos de Kowloon Walled City dans le Hong Kong des années 1980, où le syndicat règne depuis l’ombre.

Vous êtes Rookie, le nouveau membre d’une unité de commando de police d’élite envoyée à Kowloon. Votre escouade est dirigée par Mei, une officier expérimentée ayant de profondes connexions avec le monde criminel. Ensemble, vous devez naviguer dans une ville dominée par les gangs, la corruption et les loyautés changeantes.

Combattez à travers des ruelles éclairées au néon, des appartements étroits et des couloirs cachés tout en découvrant les secrets enfouis au cœur du labyrinthe de la ville.

Les combats sont brutaux et tactiques. Les ressources sont limitées, les espaces confinés et le positionnement peut faire la différence entre la survie et la défaite. Maîtrisez le combat au corps à corps, improvisez avec les armes que vous trouvez et utilisez l’environnement à votre avantage. Mais à Kowloon, chaque choix a des conséquences.

Épargnez vos ennemis ou éliminez-les. Rendez l’argent de la mission, ou gardez-le pour vous. Vos décisions façonnent le chemin de Rookie et déterminent quel genre de légende il deviendra. Dans une ville contrôlée par de puissants chefs du crime, vos actions pourraient changer l’équilibre du pouvoir pour toujours.

Les caractéristiques clés incluent un combat beat ’em up brutal en style libre permettant d’affronter de dangereux membres de gangs et de puissants boss de Kowloon grâce à des combats au corps à corps violents et à un vaste arsenal, des pistolets et Uzis aux fusils à pompe, lance-flammes et explosifs dévastateurs.

Les combats tactiques dans des espaces confinés se déroulent dans des pièces étroites et des ruelles serrées où le positionnement est crucial. Brisez l’endurance de vos ennemis pour prendre le contrôle du combat, achevez les ennemis avec des mouvements dévastateurs comme le Grap, et utilisez l’environnement pour survivre.

Une histoire façonnée par vos choix signifie que tout au long du jeu, vos décisions influencent le chemin moral de Rookie. Épargnez ou éliminez vos ennemis, rendez ou gardez l’argent de mission, et façonnez votre alignement Hero / Anti-Hero, menant à différents résultats.

L’exploration de la légendaire Kowloon Walled City permet de grimper sur les toits, de traverser via des câbles et tyroliennes, d’ouvrir de nouveaux passages et d’explorer le labyrinthe urbain dense de Kowloon à son apogée.

Les secrets, améliorations et lore caché proposent de collecter d’anciens comics pour débloquer de nouvelles capacités de combat et chaînes de combos. Découvrez des objets de lore, parlez aux PNJ pour obtenir des indices et percez les nombreux secrets cachés dans la ville.

Des ennemis dangereux et des boss puissants permettent d’affronter 20 types d’ennemis et 8 boss uniques, chacun avec ses propres capacités, styles de combat et armes, au cours d’environ 10 heures d’action intense.

Defender of the Crown: The Legend Returns en développement sur Nintendo Switch

Defender of the Crown: The Legend Returns est maintenant en développement pour Nintendo Switch, ont révélé aujourd’hui Nordcurrent Labs et Black Tower Basement. Le calendrier de lancement pour la console sera partagé ultérieur.

Defender of the Crown: The Legend Returns a été annoncé pour Switch et devrait arriver en 2026. Le jeu de stratégie médiévale de 1986 Defender of the Crown a été restauré, remasterisé et réimaginé pour une nouvelle génération.

Defender of the Crown: The Legend Returns célèbre le 40ème anniversaire du jeu de stratégie. Il préserve l’expérience originale tout en l’amenant dans l’ère moderne, et avec quelques nouvelles fonctionnalités.

Dans les années 1980, Defender of the Crown a aidé à définir un nouveau type de jeu de stratégie cinématographique. Maintenant il revient, reconstruit pour les plateformes modernes et remasterisé avec une toute nouvelle façon de jouer.

Conquérez des territoires, levez des armées, prenez d’assaut des châteaux et changez l’équilibre du pouvoir. C’est le Defender of the Crown dont vous vous souvenez, juste plus net, plus propre et construit pour aujourd’hui.

C’est un temps de légendes. Un temps pour les héros. Un temps de lutte amère, où les grands hommes s’élèvent au-dessus de leurs pairs pour accomplir de grandes actions. Un chapitre de l’histoire est en train de s’écrire.

Votre suzerain le roi est mort, le trône vacant. La Bretagne entre dans une saison de destruction, un hiver de tueries qui ne peut se terminer que lorsque le dernier brave chevalier saxon est mort ou que les châteaux des Normands sont en tas de décombres, vidés des oppresseurs infâmes qui ont asservi votre peuple. C’est un temps où les envahisseurs étrangers apprendront des vérités administrées par les lames brillantes des épées saxonnes. C’est un temps où les héros sont faits et les légendes sont nées.

Defender of the Crown se déroule en Angleterre au Moyen Âge. Vous entrez dans l’histoire après la mort du roi, où différentes factions se battent pour le contrôle territorial.

Lorsque le jeu commence, vous devez choisir parmi quatre Saxons différents à jouer (Wilfred of Ivanhoe, Cedric of Rotherwood, Geoffrey Longsword ou Wolfric the Wild). Vos objectifs sont de tenir les Normands à distance tout en travaillant à prendre le contrôle de l’Angleterre. Au cours du jeu, vous devez construire vos armées et attaquer et conquérir les châteaux des adversaires. Vous pouvez choisir d’engager les armées ennemies en bataille, piller ou assiéger les châteaux adverses. Les joutes sont un autre moyen que vous pouvez utiliser pour prendre le contrôle de territoires. Vous pouvez également vous retrouver à sauver une demoiselle en détresse ou à chercher de l’aide auprès de Robin des Bois.

Pouvez-vous construire vos armées plus grandes que celles de vos adversaires et réussir à attaquer et revendiquer leurs territoires ?

Les caractéristiques clés incluent le mode Rétro, le classique original Amiga, préservé avec une authenticité quasi parfaite et des améliorations de qualité de vie.

Le mode Classique propose le classique Amiga réimaginé pour aujourd’hui. Une identité visuelle complètement nouvelle, des mécaniques affinées et des systèmes plus fluides.

Le mode Royaume est un défi entièrement nouveau. Des cartes générées procéduralement, des mécaniques de dés spéciales, des capacités débloquables et plusieurs niveaux de difficulté pour garder chaque run imprévisible.

Tout ce qui a rendu l’original spécial reste intact : le ruleset, le rythme, l’atmosphère. Ce qui a changé, c’est tout autour, des systèmes plus propres, un équilibre amélioré, une interface modernisée et des mises à jour de qualité de vie partout.

Trois façons de jouer proposent le mode Rétro avec la version originale sur Amiga sous sa forme la plus authentique avec quelques améliorations de confort, le mode Classique avec le classique sur Amiga remis au goût du jour avec une toute nouvelle identité visuelle, des mécaniques retravaillées et des systèmes plus fluides, et le mode Royaume, un tout nouveau défi proposant des cartes générées de manière procédurale, des mécaniques de dés spéciales, des aptitudes à débloquer et plusieurs niveaux de difficulté pour rendre chaque partie imprévisible.

Barbarian Saga: The Beastmaster prévu pour l’automne 2026

SelectaPlay est ravi d’annoncer qu’il travaillera avec le développeur indépendant Dormidin Studio pour publier le platformer d’action 2D de style Metroidvania Barbarian Saga: The Beastmaster pour Nintendo Switch. Nous savions déjà que le jeu arrivait, mais grâce à un nouveau trailer, nous avons appris à nous attendre à son arrivée à l’automne 2026.

Inspiré par les films et jeux classiques des années 80 et 90 tels que Beastmaster, Conan et Deathstalker, Castlevania, Golden Axe et Ghouls ‘n’ Ghosts, Barbarian Saga: The Beastmaster est développé par deux amis qui se sont rencontrés lors d’un événement cosplay avec le rêve de créer des jeux vidéo indépendants. L’équipe s’est efforcée de créer un monde donné vie avec une histoire profondément immersive qui est dessinée et animée à la main en utilisant des centaines de croquis pour donner vie au monde d’Arborea.

Barbarian Saga: The Beastmaster complète la gamme de titres jouables époustouflants présentés par SelectaPlay à l’Indie Dev Day du 8 au 10 septembre à Barcelone, en Espagne. Pas moins de six nouveaux titres du portefeuille à venir de SelectaPlay seront jouables lors de l’événement. En plus de Barbarian Saga: The Beastmaster, la gamme finale est confirmée comme étant l’expérience narrative d’horreur psychologique à la première personne Luto, le jeu de puzzle addictif Bubble Ghost Remake, le jeu d’aventure narrative à la première personne Inner Ashes, le platformer d’action 2D Morkull Ragast’s Rage et le jeu de survie horrifique Dark Atlas: Infernum.

Après la brève paix qui a suivi les guerres des portails qui ont dévasté le pays, de nouveaux vents de guerre menacent maintenant ses habitants. Le nouveau roi d’Imperia avec le Royaume Sacré a déclaré la guerre contre les non-humains, utilisant les services de l’un des derniers sorciers d’Arborea : Trece XIII et leurs généraux. C’est le moment de la prophétie, le moment où un élu unira les hommes et les bêtes pour apporter la paix. Bienvenue dans le monde d’Arborea, bienvenue dans Barbarian Saga: The Beastmaster.

Vous êtes le dernier des Beastmasters, utilisez les âmes d’animaux et de créatures pour vous transformer et progresser à travers l’aventure.

Explorez une carte continue de style Metroidvania, ouvrez de nouveaux chemins et débloquez de nouvelles routes avec vos capacités de Beastmaster. Le mal et la sorcellerie se cachent dans tous les coins.

Rassemblez des perles pour votre collier rituel : découvrez des crocs, des amulettes et des racines de plantes qui changeront vos attaques, votre vitalité ou votre Mana.

Améliorez vos compétences et acquérez de nouveaux objets en entrant dans des duels dans différentes arènes. Les batailles utiliseront des caméras rapprochées et des barres d’énergie comme dans les jeux de combat classiques.

Trouvez de nouvelles techniques d’épée que votre vieux Sensei vous a enseignées, utilisez des potions magiques et invoquez des malédictions. Grâce à votre épée, vous avez le pouvoir d’un dieu.

Tout au long de votre aventure, vous découvrirez des PNJ qui donneront plus de profondeur à la narration et communiquer avec eux ouvrira de nouveaux arcs de mission (comme dans une série animée) et des fins complètement différentes.

Le jeu cozy « Foxy Dumplings » prévu sur Switch et Switch 2 en 2026

Soft Crunch Games a révélé son prochain titre, Foxy Dumplings, en décembre 2025. Il a été annoncé aujourd’hui que le jeu sortira sur Switch et Switch 2 plus tard en 2026.

Rencontrez Lisa, une chef professionnelle qui, après avoir connu un burn-out, décide de se remettre sur pied et de redécouvrir sa joie de cuisiner. Armée de la recette de raviolis de sa famille, elle part dans le monde pour explorer différentes cultures et recettes et conquérir les cœurs des amateurs de nourriture partout avec son food truck. Et puisque la cuisine rassemble les gens, elle ne se contentera pas de servir des repas, mais aidera également les communautés locales, cultivera des plantes et développera de nouvelles recettes, tout en gérant à la fois les aspects économiques de sa petite entreprise ainsi que la satisfaction client, et bien sûr, en essayant de maintenir l’équilibre travail-vie personnelle et de trouver le temps de se reposer.

Les principales caractéristiques de Foxy Dumplings incluent 12 cultures différentes et recettes de raviolis authentiques du monde entier, des dizaines de mini-jeux axés sur la cuisine, plus de 40 plantes à cultiver dans votre propre serre, plus de 60 ingrédients et garnitures différents disponibles pour développer vos propres recettes.

Un Foxtagram dans le jeu permet non seulement de prendre et publier des photos des plats que vous avez cuisinés, mais aussi de les partager avec vos amis en dehors du jeu.

De nouveaux équipements et améliorations attendent ceux qui aiment étendre leurs capacités de cuisine. Des dizaines de décorations peuvent aider à attirer. De nombreuses missions principales et secondaires permettent d’aider les communautés locales. De nouveaux défis attendent les chefs créatifs chaque jour.

ROGOLF, mini-golf roguelite, sort le 2 avril 2026 sur Switch et Switch 2

Seabird Interactive est ravi d’annoncer que son nouveau jeu de mini-golf roguelite ROGOLF sortira le 2 avril 2026, dans le monde entier, sur Nintendo Switch 1 et 2 via le Nintendo eShop. Cette annonce s’accompagne d’un nouveau trailer officiel Nintendo Switch.

ROGOLF est un jeu de mini-golf roguelite qui mélange des niveaux avec des règles spéciales et un système de notation inspiré de Balatro. Vous jouerez en tant qu’employé embauché pour tester des niveaux de mini-golf sur un simulateur, avec des supérieurs qui attendent toujours de meilleurs chiffres. Vous devrez échanger des cartes de fidélité et des fournitures de bureau pour tricher, à la fois dans le simulateur et à votre bureau. Sinon, vous êtes viré.

Le jeu sera entièrement jouable avec l’écran tactile, un ou plusieurs Joy-Con ou une manette Nintendo Switch Pro. Le jeu proposera également un mode de jeu multijoueur local pour défier vos compétences en mini-golf (et les règles spéciales de ROGOLF) avec des amis, soit en partageant un Joy-Con, soit même en utilisant l’écran tactile.

Le jeu de gestion de ressources au tour par tour « Shardpunk » arrive sur Switch le 26 mars 2026

Shardpunk apporte ses tactiques basées sur une grille et la menace de l’essaim de rats sur consoles le 26 mars. Suite à un bilan très positif sur PC, le jeu introduit son mélange de combat au tour par tour et de gestion des ressources aux joueurs sur Nintendo Switch, les invitant à récupérer et survivre dans les ruines du Capitole.

La guerre est déjà perdue. Dirigez un équipage de survivants à travers les ruines du Capitole, récupérant des ressources qui diminuent tout en repoussant des vagues implacables de l’essaim de rats. Vous devrez prendre les décisions difficiles sur la façon de dépenser vos provisions limitées, mais chaque moment passé à chercher est un autre moment pour que la horde se rapproche. Atteignez la sécurité du prochain bunker alimenté par fusion-core avant que l’équipe ne soit submergée ou ne succombe à la pression.

Les caractéristiques clés incluent un combat tactique au tour par tour avec des rencontres basées sur une grille où le positionnement, la couverture et l’utilisation stratégique de compétences limitées sont les seuls moyens de survivre contre un nombre supérieur.

La survie et la gestion des ressources demandent de récupérer des kits médicaux, des rations et des pièces tout en équilibrant le risque d’exploration contre les renforts ennemis qui avancent toujours.

Le stress et la santé mentale sont importants car le combat laisse des traces. Gérez les niveaux de stress de votre équipe pour éviter les bizarreries mentales débilitantes ou les paniques en pleine bataille qui peuvent mettre fin à une partie.

La phase bunker, entre les missions, permet d’utiliser la sécurité du bunker pour soigner les blessures, améliorer l’armement steampunk à base d’énergie et prendre des décisions difficiles sur qui obtient le dernier des provisions.

Des équipes variées permettent d’assembler une équipe à partir d’un équipage hétéroclite de survivants, chacun avec des capacités, technologies et personnalités uniques qui affectent la façon dont ils interagissent avec leurs coéquipiers.

Foreign Sun (anciennement The Meridian Gate) sort sur Switch le 21 avril 2026

Final Scene Dev est ravi de dévoiler un nouveau trailer annonçant la date de sortie et les plateformes de lancement pour leur RPG d’action 2D basé sur les choix Foreign Sun (anciennement connu sous le nom de The Meridian Gate). Le jeu sortira sur Nintendo Switch le 21 avril avec des précommandes maintenant disponibles sur Nintendo Switch proposant une réduction de 10%.

Foreign Sun a initialement commencé son développement en tant que portage de Biomass de 2020 sur Nintendo Switch, mais le projet a pris de l’ampleur à partir de là, devenant son propre jeu avec un art redessiné et une nouvelle conception qui vise à étendre le monde, les choix et les conséquences que les utilisateurs ont aimés dans Biomass. Le jeu s’adresse à la fois aux nouveaux joueurs et à ceux qui ont déjà fait le pèlerinage vers le phare éternel auparavant.

Utilisez des mécaniques de combat à l’épée avancées pour briser la posture de vos ennemis, débloquez des techniques cachées et acquérez des pouvoirs d’une entité mystérieuse pour aider à découvrir les secrets du phare éternel.

Une aventure dynamique fabriquée à la main permet de traverser un monde interconnecté et de croiser le chemin de factions, chacune avec son propre agenda. Utilisez votre intelligence pour apprendre différentes façons de traverser la ville qui coule, et découvrez en retour de nombreux résultats possibles pour ses habitants en fonction de vos actions et choix.

Abattez un vaste éventail d’ennemis. Bien que vous puissiez vous faire quelques amis pendant ce voyage dangereux, bien plus d’ennemis se dressent sur votre chemin. Trouvez et utilisez une variété d’armes pour affronter et vaincre toutes sortes d’hommes et de monstres. Changez vos allégeances à différentes factions quand c’est pratique.

Acquérez des pouvoirs et secrets interdits. Il y a de nombreuses capacités secrètes à découvrir lors de votre voyage vers le phare éternel. Mais le pouvoir d’altérer votre forme et de traverser le monde peut avoir un prix élevé.