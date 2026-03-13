Bloober Team fait un rapide point de la situation en déclarant que 2026 sera pour eux une année très riche, peut-être pas au niveau des sorties, mais surtout au niveau de la communication sur ses différents projets. La boîte polonaise compte profiter de nombreux événements tiers (de type Xbox Showcase, PlayStation Showcase, Summer Game Fest) pour placer doucement ses quelques cartouches à venir.

Le président Piotr Babieno a indiqué que cette année devrait être très intensive en communication pour eux. Ils prévoient d’être présents lors de plusieurs événements importants de l’industrie, au cours desquels ils dévoileront progressivement d’autres éléments de leur pipeline de projets. On peut s’attendre à des informations concernant de nouveaux projets, ainsi qu’à d’autres nouvelles liées à leurs marques actuelles et aux activités réalisées par les sociétés de leur groupe. Comme toujours, toutes les informations importantes seront transmises en temps opportun, via des rapports actuels, des événements de l’industrie et la communication marketing officielle des projets.

Les projets actuellement en cours sont Project H, Layers of Fear 3, Silent Hill 1 Remake et Project M via la branche Broken Mirror Games.

Dans le cadre du segment first party, deux équipes de production fonctionnent actuellement en parallèle sur deux grands projets, des horreurs fortement axées sur le storytelling et destinées principalement aux joueurs solo. Broken Mirror Games, le segment second party, se concentre également sur l’horreur, mais dans un modèle de production légèrement différent, utilisant la spécialisation des partenaires en co-développement.

La partie créative de l’équipe mène actuellement des travaux de préproduction sur un nouveau projet original. Dans le même temps, la plus grande partie de l’équipe de production de Cronos soutient actuellement le processus de polishing de certains projets réalisés dans le cadre de leur segment second party. Après la fin de l’étape de préproduction, l’équipe passera progressivement à la production complète du nouveau projet.

Project H est un nouveau jeu original qui est maintenant en phase de préproduction. Le projet sera développé par l’équipe qui a précédemment créé le jeu Cronos. Il s’annonce comme le projet le plus ambitieux que cette équipe ait jamais réalisé, avec le plus grand potentiel commercial parmi tous leurs titres. La direction ne prévoit pas que le budget de cette production dépasse le budget de Cronos.

L’un des avantages de se spécialiser dans un genre est la possibilité d’utiliser de nombreux éléments de leurs pipelines de production ainsi que l’expérience acquise dans les projets suivants. Dans le même temps, dès le début, ils conçoivent ce jeu comme un projet avec un potentiel de vente nettement plus important. À cet égard, ils mènent de nombreuses analyses et études de marché pour les aider à adapter au mieux l’échelle du projet et son positionnement. En ce qui concerne la date de sortie, il est encore trop tôt pour donner des dates précises.

Le Project M, exclusivité Nintendo Switch 2, a connu quelques remous dans son développement et a subi certains changements organisationnels, y compris un changement dans l’équipe responsable de sa mise en œuvre. À ce stade, ils sont satisfaits de la direction dans laquelle le projet se développe. En ce qui concerne les questions budgétaires, ils ne prévoient pas de changements significatifs par rapport aux dépenses précédemment prévues.

De plus, Babieno a informé que les équipes first party de la société ne travaillent actuellement pas sur Layers of Fear 3, annoncé en février. Le projet est réalisé dans un modèle de co-développement avec une influence significative des créateurs originaux de la marque de Bloober Team.

Il est important de noter qu’actuellement, à l’exception d’un projet réalisé en coopération avec un éditeur externe, tous les autres projets sont financés par les propres fonds de la société. Cela signifie qu’au cours des dernières années, ils ont effectué un certain nombre d’investissements dont les effets devraient être visibles dans les années à venir.

Toujours pas de nouvelles de Silent Hill 1 Remake en revanche, mais on espère qu’il fera partie des jeux dévoilés cette année.

Fondé en 2008, le studio cracovien Bloober Team se spécialise dans la création de jeux profonds et immersifs du genre horreur. Bloober Team est coté sur le marché principal de la Bourse de Varsovie.